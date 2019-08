Fiera Capital présente ses résultats du deuxième trimestre de 2019

/NE PAS PARTAGER À TRAVERS LES SERVICES DE NOUVELLES OU DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/

Actifs sous gestion de 149,5 milliards de dollars au 30 juin 2019 :

en hausse de 7 % par rapport au 30 juin 2018



en hausse de 3 % par rapport au 31 mars 2019

Produits du deuxième trimestre de 2019 de 149,9 millions de dollars, en hausse de 19 %, ou 23,7 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent

BAIIA ajusté 1 de 45,8 millions de dollars, en hausse de 40 % par rapport au deuxième trimestre de 2018

Marge du BAIIA ajusté 1 de 30,6 % au deuxième trimestre de 2019, comparativement à 25,9 % au deuxième trimestre de 2018

Résultat net par action 2 de (0,06) $, comparativement à un résultat net par action 2 de (0,02) $ au deuxième trimestre de l'exercice précédent

Résultat net ajusté par action 1,2 de 0,33 $, comparativement à un résultat net ajusté par action 1,2 de 0,26 $ au deuxième trimestre de l'exercice précédent

Points de base moyens gagnés sur les actifs sous gestion3 pour les douze derniers mois se terminant le 30 juin 2019 de 36,7, contre 33,9 pour les douze derniers mois se terminant le 30 juin 2018

MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2019.

« Notre exécution stratégique sur une base cumulée depuis le début de l'exercice a été essentielle afin de positionner Fiera pour la croissance future. Nous avons conclu trois acquisitions sur deux continents, ajoutant de l'expertise et des actifs de qualité à notre plateforme de stratégies de placement privé alternatives et accueillant un partenaire stratégique mondial au sein de notre conseil d'administration. Une quatrième acquisition, que nous espérons conclure au cours des semaines à venir, renforcera encore davantage notre position de chef de file dans le domaine des investissements guidés par le passif et ajoutera 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La totalité de nos initiatives du plan stratégique de 2022 sont désormais lancées et nous sommes en bonne voie de devenir l'un des 100 premiers gestionnaires d'actifs au monde », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du conseil d'administration et chef de la direction.

« Le BAIIA ajusté a connu une hausse de 40 % d'un exercice sur l'autre en raison de la croissance interne et des acquisitions stratégiques. À l'avenir, investir dans la Société et améliorer nos marges seront des incontournables pour créer de la valeur pour les actionnaires. Ainsi, nos efforts à court terme seront axés sur l'intégration en bonne et due forme de nos acquisitions récemment annoncées pour le bénéfice de nos clients actuels et futurs, et la poursuite de diverses initiatives de rationalisation déjà entreprises », a affirmé Vincent Duhamel, président et chef de l'exploitation globale.

« La mise en place d'un plan de réinvestissement des dividendes au mois de mai et la décision de maintenir le taux de dividendes constant à 0,84 $ par action par année furent les deux premières étapes d'un plan de structuration du capital conçu pour réduire l'endettement », a déclaré Lucas Pontillo, vice-président exécutif et chef de la direction financière mondiale. « À ceci, nous avons ajouté un placement novateur d'une débenture subordonnée non garantie de premier rang de 110 millions de dollars qui nous confère une certaine polyvalence quant à la façon dont nous pouvons rembourser les intérêts et le principal, offrant ainsi la possibilité d'optimiser encore davantage le bilan au cours des cinq prochaines années. La débenture a l'avantage supplémentaire de ne pas avoir d'incidence sur les clauses restrictives existantes liées à l'endettement aux termes de notre facilité de crédit. »

Actifs sous gestion (en millions de dollars)









Actifs sous gestion aux Variation d'un

exercice sur l'autre Variation d'un

trimestre sur l'autre Marchés 30 juin 2019 31 mars 2019 30 juin 2018 ($) (%) ($) (%) Institutionnels 80 198 76 489 73 142 7 056 9,6% 3 709 4,8% Gestion privée 32 788 32 696 30 560 2 228 7,3% 92 0,3% Conseillers aux investisseurs 36 545 35 676 35 687 858 2,4% 869 2,4% Total 149 531 144 861 139 389 10 142 7,3% 4 670 3,2%

Faits saillants du deuxième trimestre

Expansion des stratégies immobilières avec la conclusion de l'acquisition de Palmer Capital Partners Limited (« Palmer Capital ») - le 3 avril 2019 . La Société a conclu l'acquisition d'une participation de 80 % dans Palmer Capital, une société de gestion de placement immobilier du Royaume-Uni. Il s'agit de la première acquisition par Fiera Capital d'une société de gestion de placement immobilier à l'extérieur du Canada . L'acquisition, conclue par l'entremise de Fiera Immobilier, a ajouté environ 740 millions de dollars d'actifs sous gestion.

- . La Société a conclu l'acquisition d'une participation de 80 % dans Palmer Capital, une société de gestion de placement immobilier du Royaume-Uni. Il s'agit de la première acquisition par Fiera Capital d'une société de gestion de placement immobilier à l'extérieur du . L'acquisition, conclue par l'entremise de Fiera Immobilier, a ajouté environ 740 millions de dollars d'actifs sous gestion. Conclusion d'une convention de distribution et établissement d'un partenariat stratégique avec Natixis Investment Managers (« Natixis »), l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs mondiales - le 9 mai 2019 . La Société a conclu une convention de distribution avec Natixis, une société de gestion globale d'actifs en activité dans 38 pays et dont la valeur des actifs sous gestion s'élève à 924,5 milliards de dollars américains. Aux termes de la convention de distribution, Fiera Capital offrira les stratégies de placement de Natixis aux clients institutionnels, de gestion privée et individuels au Canada , et en retour, Natixis proposera les stratégies de placement de Fiera Capital aux marchés internationaux. Dans le cadre de la convention, Natixis a également acquis une participation de 11,0 % dans Fiera Capital.

- . La Société a conclu une convention de distribution avec Natixis, une société de gestion globale d'actifs en activité dans 38 pays et dont la valeur des actifs sous gestion s'élève à 924,5 milliards de dollars américains. Aux termes de la convention de distribution, Fiera Capital offrira les stratégies de placement de Natixis aux clients institutionnels, de gestion privée et individuels au , et en retour, Natixis proposera les stratégies de placement de Fiera Capital aux marchés internationaux. Dans le cadre de la convention, Natixis a également acquis une participation de 11,0 % dans Fiera Capital. Accroissement de la gamme de stratégies d'investissements guidés par le passif de la Société avec l'annonce de l'acquisition de Foresters Asset Management Inc. (« Foresters Asset Management ») - le 15 mai 2019. L'acquisition de Foresters Asset Management, une société de gestion de placement ontarienne axée sur les placements institutionnels et les investissements guidés par le passif (« IGP »), donnera à Fiera Capital l'occasion de renforcer ses relations en offrant de solides solutions de placement aux clients de Foresters Asset Management, y compris un accès à des stratégies relatives aux titres à revenu fixe, aux actions et aux placements privés. Au terme de la conclusion de la transaction, qui devrait survenir au troisième trimestre de 2019, l'actif total des IGP de Fiera Capital devrait dépasser les 25 milliards de dollars, renforçant ainsi la position de la Société à titre de leader en matière de capacités de titres institutionnels à revenu fixe et d'IGP au Canada .

- L'acquisition de Foresters Asset Management, une société de gestion de placement ontarienne axée sur les placements institutionnels et les investissements guidés par le passif (« IGP »), donnera à Fiera Capital l'occasion de renforcer ses relations en offrant de solides solutions de placement aux clients de Foresters Asset Management, y compris un accès à des stratégies relatives aux titres à revenu fixe, aux actions et aux placements privés. Au terme de la conclusion de la transaction, qui devrait survenir au troisième trimestre de 2019, l'actif total des IGP de Fiera Capital devrait dépasser les 25 milliards de dollars, renforçant ainsi la position de la Société à titre de leader en matière de capacités de titres institutionnels à revenu fixe et d'IGP au . Annonce du maintien du taux de dividende trimestriel à 0,21 $ par action jusqu'à nouvel ordre et de la mise en place d'un régime de réinvestissement des dividendes - le 30 mai 2019. Lors de son assemblée générale annuelle et assemblée extraordinaire des actionnaires de 2019, la Société a annoncé que son conseil d'administration a choisi de maintenir le dividende existant à 0,21 $ par action par trimestre jusqu'à nouvel ordre. Depuis l'entrée en bourse de la Société en 2010, le versement de dividende annuel de Fiera Capital a crû à un taux de croissance annuel composé de près de 16 % et, incluant le dividende le plus récent annoncé en mars, a été augmenté treize fois. La Société a aussi annoncé la mise en place d'un régime de réinvestissement des dividendes, offrant aux actionnaires la possibilité de réinvestir leurs dividendes dans des actions avec droit de vote subordonné de catégorie A additionnelles (« actions de catégorie A »). Réitérant son engagement à créer de la valeur pour ses actionnaires et ses clients, la Société met l'accent sur l'importance d'une gestion judicieuse des capitaux et a affirmé que ses efforts à court terme seront axés sur l'intégration en bonne et due forme de ses acquisitions récemment annoncées et sur la poursuite de diverses initiatives de rationalisation déjà entreprises.

- son assemblée générale annuelle et assemblée extraordinaire des actionnaires de 2019, la Société a annoncé que son conseil d'administration a choisi de maintenir le dividende existant à 0,21 $ par action par trimestre jusqu'à nouvel ordre. Depuis l'entrée en bourse de la Société en 2010, le versement de dividende annuel de Fiera Capital a crû à un taux de croissance annuel composé de près de 16 % et, incluant le dividende le plus récent annoncé en mars, a été augmenté treize fois. La Société a aussi annoncé la mise en place d'un régime de réinvestissement des dividendes, offrant aux actionnaires la possibilité de réinvestir leurs dividendes dans des actions avec droit de vote subordonné de catégorie A additionnelles (« actions de catégorie A »). Réitérant son engagement à créer de la valeur pour ses actionnaires et ses clients, la Société met l'accent sur l'importance d'une gestion judicieuse des capitaux et a affirmé que ses efforts à court terme seront axés sur l'intégration en bonne et due forme de ses acquisitions récemment annoncées et sur la poursuite de diverses initiatives de rationalisation déjà entreprises. Fiera Infrastructure devient membre du GRESB, l'indice de référence pour les actifs immobiliers - le 3 juin 2019. Devenir membre du GRESB marque une étape importante pour Fiera Infrastructure, marquant une avancée significative vers le leadership en matière de facteurs ESG. Le GRESB évalue, note et compare les données de rendement des facteurs ESG afin de fournir des données normalisées et validées aux marchés des capitaux. En tant que membre du GRESB, Fiera Infrastructure devra faire un compte rendu détaillé de ses pratiques en matière de facteurs ESG et du rendement de ceux-ci, lequel sera ensuite comparé à celui de ses homologues à l'échelle mondiale. Grâce à ce partenariat, Fiera Infrastructure se joint à Fiera Immobilier, la plateforme de placement dédiée à l'immobilier de Fiera Capital.

- Devenir membre du GRESB marque une étape importante pour Fiera Infrastructure, marquant une avancée significative vers le leadership en matière de facteurs ESG. Le GRESB évalue, note et compare les données de rendement des facteurs ESG afin de fournir des données normalisées et validées aux marchés des capitaux. En tant que membre du GRESB, Fiera Infrastructure devra faire un compte rendu détaillé de ses pratiques en matière de facteurs ESG et du rendement de ceux-ci, lequel sera ensuite comparé à celui de ses homologues à l'échelle mondiale. Grâce à ce partenariat, Fiera Infrastructure se joint à Fiera Immobilier, la plateforme de placement dédiée à l'immobilier de Fiera Capital. Annonce d'un placement par prise ferme de 100 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties de premier rang à 5,6 % - le 13 juin 2019. La Société a conclu une convention visant un placement ferme de 100 millions de dollars (initialement de 75 millions de dollars, puis révisé à la hausse en raison de la forte demande) avec un consortium de preneurs fermes. La Société a également accordé aux preneurs fermes une option visant l'acquisition d'un montant en capital total additionnel de 10 millions de dollars de débentures. La Société aura le choix de remplir son obligation de rembourser le capital des débentures exigible au moment du rachat ou à l'échéance en émettant et en livrant un certain nombre d'actions de catégorie A avec droit de vote subalterne librement négociables. Les débentures ne seront convertibles en actions de catégorie A au gré des porteurs à aucun moment. Le produit net sera affecté au financement des acquisitions récemment annoncées, au remboursement de la dette et aux fins générales de l'entreprise.

Résultats financiers et d'exploitation du deuxième trimestre de 2019

Le tableau ci-dessous compare des données financières choisies pour le trimestre clos le 30 juin 2019 avec les données correspondantes du trimestre clos le 31 mars 2019 et du trimestre clos le 30 juin 2018, ainsi que pour les semestres clos les 30 juin 2019 et 2018, respectivement.

Faits saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les données par action)







TRIMESTRES CLOS LES SEMESTRES CLOS LES

30 juin

2019 31 mars

2019 30 juin

2018 30 juin

2019 30 juin

2018 ASG (en millions de dollars) 149 531 144 861 139 389 149 531 139 389 Produits









Honoraires de gestion et autres revenus 148 350 141 178 123 582 289 528 242 093 Honoraires de performance - Actifs traditionnels 1 195 1 557 2 664 2 753 4 237 Honoraires de performance - Actifs non traditionnels 359 50 (14) 408 (117) Total des produits 149 904 142 785 126 232 292 689 246 213 Charges









Frais de vente et charges générales et administratives et frais des gestionnaires externes 110 848 109 202 99 627 220 050 197 514 Toutes les autres charges nettes 43 839 40 167 28 820 84 006 53 007

154 687 149 369 128 447 304 056 250 521 Résultat net (4 783) (6 584) (2 215) (11 367) (4 308) Attribuable :









Aux actionnaires de la Société (5 513) (6 553) (2 106) (12 066) (4 299) À la participation ne donnant pas le contrôle 730 (31) (109) 699 (9) Résultat net (4 783) (6 584) (2 215) (11 367) (4 308) Résultat









BAIIA ajusté 45 804 38 817 32 703 84 621 61 542 Résultat net (4 783) (6 584) (2 215) (11 367) (4 308) Résultat net ajusté 32 481 24 873 23 792 57 354 45 453











Résultat par action de base









BAIIA ajusté 0,47 0,40 0,35 0,86 0,67 Résultat net (0,06) (0,07) (0,02) (0,12) (0,05) Résultat net ajusté 0,33 0,26 0,26 0,58 0,50 Résultat par action dilué









BAIIA ajusté 0,47 0,40 0,35 0,86 0,67 Résultat net (0,06) (0,07) (0,02) (0,12) (0,05) Résultat net ajusté 0,33 0,26 0,26 0,58 0,50

Produits

Deuxième trimestre de 2019 par rapport au deuxième trimestre de 2018

Pour le deuxième trimestre de 2019, les produits se sont accrus de 23,7 millions de dollars, ou 19 %, pour se fixer à 149,9 millions de dollars, contre 126,2 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse d'un exercice sur l'autre découle principalement :

de l'appréciation du marché;

de la croissance interne essentiellement attribuable aux secteurs Marchés institutionnels, Gestion privée et Stratégies de placement privé alternatives de Fiera;

d'un trimestre complet de produits de CGOV Asset Management (« CGOV ») au deuxième trimestre de 2019, comparativement à un mois de produits au deuxième trimestre de 2018, CGOV ayant été acquise en mai 2018;

de l'acquisition, en août 2018, de Clearwater Capital Partners (« Clearwater »);

»); de l'acquisition d'une participation de 80 % dans Palmer Capital Partners Limited (« Palmer Capital ») en avril 2019;

d'une hausse des autres revenus.

Deuxième trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2019

Les produits pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2019 ont augmenté de 7,1 millions de dollars, soit 5 %, comparativement à 142,8 millions de dollars pour le trimestre précédent, essentiellement en raison :

d'une hausse des frais de gestion en raison de l'acquisition de Palmer Capital;

de la hausse des produits dans les secteurs Marchés institutionnels et Fiera Placements Privés Alternatifs.

Premier semestre de 2019 par rapport au premier semestre de 2018

Les produits pour le semestre clos le 30 juin 2019 se sont établis à 292,7 millions de dollars, en hausse de 46,5 millions de dollars, ou 19 %, comparativement à 246,2 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse d'un exercice sur l'autre découle principalement :

des produits additionnels attribuables aux acquisitions de CGOV, de Clearwater et de Palmer Capital;

et de Palmer Capital; de la croissance interne dans les secteurs Marchés institutionnels et Gestion privée attribuable aux capacités de distribution améliorées, ainsi que de la croissance de Fiera Placements Privés Alternatifs.

Ces résultats ont été partiellement contrebalancés par la diminution des produits du secteur Marché des conseillers aux investisseurs après la vente de nos fonds communs de placement à Canoe Financial LP en février, ainsi que par une baisse des honoraires de performance de fonds choisis.

Résultat ajusté avant intérêts, impôt et amortissements (« BAIIA ajusté »1))

Deuxième trimestre de 2019 par rapport au deuxième trimestre de 2018

La Société a réalisé un BAIIA ajusté de 45,8 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2019 (0,47 $ par action de base et dilué), soit une hausse de 13,1 millions de dollars, ou 40 %, contre 32,7 millions de dollars (0,35 $ par action de base et dilué) pour la période correspondante de 2018. Cette progression est avant tout attribuable :

aux acquisitions de CGOV, de Clearwater et de Palmer Capital;

et de Palmer Capital; à la hausse des produits découlant du déploiement des stratégies de placement privé alternatives en immobilier, en infrastructures et en financement privé;

au changement de classement de certaines charges locatives, passées des charges d'exploitation aux coûts de financement et aux amortissements des suites de l'adoption d'une nouvelle norme comptable liée aux contrats de location (« IFRS 16, Contrats de location »).

Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des charges d'exploitation, alors que la Société continue de se concentrer sur la croissance de ses activités, à la fois à l'interne et par des acquisitions, tout en investissant dans l'amélioration de l'efficacité et des processus.

Deuxième trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2019

Pour le deuxième trimestre de 2019, le BAIIA ajusté a augmenté de 7,0 millions de dollars ou 18 % par rapport au premier trimestre de 2019, essentiellement en raison de la hausse des produits découlant de l'acquisition de Palmer Capital, combinée à la hausse des produits des secteurs Marchés institutionnels et Fiera Placements Privés Alternatifs.

Premier semestre de 2019 par rapport au premier semestre de 2018

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le BAIIA ajusté s'est établi à 84,6 millions de dollars (0,86 $ par action de base et dilué), ce qui représente une hausse de 23,1 millions de dollars, ou 38 %, par rapport à 61,5 millions de dollars (0,67$ par action de base et dilué) pour la période correspondante de 2018. La hausse découle essentiellement :

des produits additionnels générés par le Fonds commun Marchés Émergents de Fiera Capital créé en juin 2018 des suites de la transaction de CNR;

des acquisitions de CGOV et de Clearwater aux mois de mai et août 2018, respectivement;

aux mois de mai et août 2018, respectivement; de la hausse des produits découlant du déploiement des stratégies de placement privé alternatives en immobilier, en infrastructures et en financement privé;

du changement de classement de certaines charges locatives, passées des charges d'exploitation aux coûts de financement et aux amortissements des suites d'une nouvelle norme comptable liée aux contrats de location (« IFRS 16, Contrats de location »).

Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une hausse des charges d'exploitation alors que la Société continue de s'employer à accroître ses activités, à la fois à l'interne et au moyen d'acquisitions, tout en investissant dans l'efficacité et l'amélioration des processus.

Résultat net ajusté1 attribuable aux actionnaires de la Société

Deuxième trimestre de 2019 par rapport au deuxième trimestre de 2018

Le résultat net ajusté pour le deuxième trimestre de 2019 a totalisé 32,5 millions de dollars (0,33 $ par action de base et dilué), soit une hausse de 8,7 millions de dollars par rapport à 23,8 millions de dollars (soit 0,26 $ par action de base et dilué) au deuxième trimestre de 2018, essentiellement en raison :

de la hausse du total des produits, des acquisitions de Clearwater et de CGOV et d'une variation positive de la juste valeur des contrats de change à terme.

Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des frais de vente et charges générales et administratives en raison de la croissance de la Société et de l'inclusion des charges d'exploitation de Clearwater et de CGOV, par la hausse des intérêts sur la dette à long terme et les contrats de location-financement, ainsi que par la hausse de l'impôt sur le résultat.

Deuxième trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2019

Pour le deuxième trimestre de 2019, le résultat net ajusté a totalisé 32,5 millions de dollars (0,33 $ par action, de base et dilué), en hausse de 7,6 millions de dollars par rapport à 24,9 millions de dollars (0,26 $ par action, de base et dilué) au premier trimestre de 2019, essentiellement en raison de la hausse des honoraires de gestion et des autres revenus.

Premier semestre de 2019 par rapport au premier semestre de 2018

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le résultat net ajusté a totalisé 57,4 millions de dollars (0,58 $ par action, de base et dilué), en hausse de 11,9 millions de dollars par rapport à 45,5 millions de dollars (0,50 $ par action, de base et dilué) pour la période correspondante de 2018, essentiellement en raison :

d'une hausse des produits découlant des actifs sous gestion en raison de la croissance interne et de la croissance des marchés, ainsi qu'en raison de diverses acquisitions comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent;

de la réévaluation des passifs libellés en devises ayant eu une incidence positive plus importante sur le résultat net ajusté au premier semestre de 2019.

Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des frais de vente et charges générales et administratives en raison de la croissance de la Société et de l'inclusion des charges d'exploitation de Clearwater et CGOV, de la hausse des intérêts sur la dette à long terme et sur les contrats de location-financement, ainsi que de la hausse de la charge d'impôt sur le résultat.

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société

Deuxième trimestre de 2019 par rapport au deuxième trimestre de 2018

Pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2019, la Société a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de (5,5) millions de dollars, ou (0,06) $ par action (de base et dilué), contre (2,1) millions de dollars, ou (0,02) $ par action (de base et dilué) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette diminution est essentiellement imputable à la hausse des coûts liés aux acquisitions non récurrents, à la hausse de la charge d'impôt sur le résultat et à une charge de désactualisation plus élevée ainsi qu'à la variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat ayant principalement trait aux transactions de CNR et de Clearwater.

Deuxième trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2019

La Société a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de (5,5) millions de dollars, ou (0,06) $ par action (de base et dilué) au cours du deuxième trimestre de 2019, contre (6,6) millions de dollars, ou (0,07) $ par action (de base et dilué) pour le trimestre précédent. Cette variation positive est essentiellement attribuable à la hausse des produits en raison de la croissance interne et des acquisitions, contrebalancée en partie par la hausse des coûts liés aux acquisitions non récurrents et de la charge d'impôt sur le résultat.

Premier semestre de 2019 par rapport au premier semestre de 2018

La Société a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de (12,1) millions de dollars, ou (0,12) $ par action (de base et dilué) au cours du semestre clos le 30 juin 2019, contre (4,3) millions de dollars, ou (0,05) $ par action (de base et dilué) pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette diminution est attribuable à la hausse des charges d'exploitation dans leur ensemble, à une augmentation de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, à la hausse des coûts d'acquisition et de restructuration et à la hausse de la charge d'impôt sur le résultat, compensées en partie par la hausse des produits découlant des capacités de distribution améliorées, de l'appréciation du marché et des acquisitions.

Dividende

Le 13 août 2019, le conseil d'administration a maintenu et déclaré un dividende de 0,21 $ par action de catégorie A avec droit de vote subalterne et par action de catégorie B avec droit de vote spécial de Fiera Capital. Le dividende est à payer le 23 septembre 2019 aux actionnaires inscrits au registre à la fermeture des bureaux le 26 août 2019. Le dividende constitue un dividende admissible aux fins de l'impôt sur le revenu.

Événements postérieurs à la date de clôture

C onclusion du placement par prise ferme annoncé précédemment et visant 100 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties de premier rang (4 juillet 2019) et exercice intégral et clôture de l'option de surallocation de 10 millions de dollars (9 juillet 2019).

Consolidation de la plateforme de stratégies de placement privé alternatives avec la conclusion de l'acquisition d' Integrated Asset Management Corp. (« IAM ») - le 3 juillet 2019 . L'acquisition annoncée d'IAM a ajouté plus de 3 milliards de dollars d'actifs sous gestion et capital engagé dans la plateforme de stratégies de placement privé alternatives. L'équipe des placements liés à la dette privée d'IAM sera intégrée à Fiera Dette Privée et l'équipe de l'immobilier industriel se joindra à Fiera Immobilier.

- . L'acquisition annoncée d'IAM a ajouté plus de 3 milliards de dollars d'actifs sous gestion et capital engagé dans la plateforme de stratégies de placement privé alternatives. L'équipe des placements liés à la dette privée d'IAM sera intégrée à Fiera Dette Privée et l'équipe de l'immobilier industriel se joindra à Fiera Immobilier. C onclusion de l'acquisition annoncée précédemment des activités canadiennes et des fonds de Natixis - le 3 juillet 2019 . La Société a conclu l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Natixis Investment Managers Canada Corp., la société de portefeuille de Gestionnaires de placements Natixis Canada S.E.C. (« Natixis S.E.C. »), qui agit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement pour des fonds d'investissement dont les titres sont placés auprès du public et par voie de placements privés (les « Fonds Natixis »). Conjointement, Natixis S.E.C. et les Fonds Natixis, par la suite renommés Fiera Investissements, ont ajouté environ 1,8 milliard de dollars d'actifs sous gestion au moment de la conclusion de la transaction. Grâce à l'expertise de ses gestionnaires de placements affiliés et à son offre de plus de 200 stratégies de placement, Fiera Investissements sera axée sur la prestation de solutions innovantes offrant croissance du capital et revenus aux investisseurs institutionnels canadiens.

- . La Société a conclu l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Natixis Investment Managers Canada Corp., la société de portefeuille de Gestionnaires de placements Natixis Canada S.E.C. (« Natixis S.E.C. »), qui agit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement pour des fonds d'investissement dont les titres sont placés auprès du public et par voie de placements privés (les « Fonds Natixis »). Conjointement, Natixis S.E.C. et les Fonds Natixis, par la suite renommés Fiera Investissements, ont ajouté environ 1,8 milliard de dollars d'actifs sous gestion au moment de la conclusion de la transaction. Grâce à l'expertise de ses gestionnaires de placements affiliés et à son offre de plus de 200 stratégies de placement, Fiera Investissements sera axée sur la prestation de solutions innovantes offrant croissance du capital et revenus aux investisseurs institutionnels canadiens. Ouverture du nouveau siège social international dans la prestigieuse Tour Fiera Capital à Montréal - le 29 juillet 2019. La Société a annoncé l'établissement de son nouveau siège social international au 1981, avenue McGill College , à Montréal, marquant une étape importante de l'évolution de la Société fondée en 2003. Le nouveau siège social de Fiera Capital offre un environnement de travail haut de gamme aux plus de 300 employés œuvrant dans l'immeuble de plus de 640 000 pieds carrés et témoigne de l'engagement de la Société à offrir des solutions de placement de premier plan et un service exemplaire à ses clients.

Conférence téléphonique

Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le mercredi 14 août 2019, à compter de 10 h 30 (HAE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder à partir du Canada ou des États-Unis, veuillez composer le 1‑888‑231‑8191 (sans frais) et pour y accéder à partir d'ailleurs dans le monde, composez le 1-647-427-7450.

La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion sous la section « Relations avec les investisseurs » du site Web de Fiera Capital (www.fieracapital.com), sous la rubrique « Événements ».

Une rediffusion de la téléconférence sera disponible par téléphone jusqu'au 21 août 2019. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1‑855‑859‑2056 (sans frais), code 4472856. La rediffusion sera aussi accessible dans les jours suivants, dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Internet de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements ».

Notes

Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Ces mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de définition normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Certaines données comparatives ont été retraitées pour être conformes avec la présentation de la période à l'étude. Il y a lieu de se reporter à la rubrique Mesures non conformes aux IFRS du rapport de gestion de la Société pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS. Le rapport de gestion se trouve au www.fieracapital.com. Attribuable aux actionnaires de la Société Calculé en fonction des honoraires de gestion

Déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations portent sur des événements ou résultats futurs et sont fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction établies à partir de l'information dont celle-ci dispose. Elles se reconnaissent notamment à l'emploi de termes comme « pourrait », « va », « devrait », « s'attend », « planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement, à terme, des résultats qui y sont avancés. Au moment d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à considérer tout particulièrement les divers facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels se démarquent substantiellement de ce qui y est énoncé.

Ces facteurs comprennent, notamment, la conjoncture économique en général et les conditions du marché en particulier, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes évoqués régulièrement dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans son dernier rapport annuel et dans sa plus récente notice annuelle, que l'on peut trouver sur le site www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les actualiser ni de les réviser à la lumière de faits ou circonstances nouveaux.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de placement indépendante de premier plan dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 149,5 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2019. La Société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et non traditionnels. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales américaines, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

