MONTRÉAL, le 8 janv. 2025 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital »), un gestionnaire d'actifs indépendant de premier plan, a le plaisir d'annoncer la promotion de Paul de la Roche au poste de Chef de la Gestion privée, Canada, en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Paul continuera de relever de Maxime Ménard, président et chef de la direction, Fiera Canada et Gestion privée mondiale. Il conservera de plus son rôle de gestionnaire principal de portefeuille.

Paul s'est joint à Fiera Capital en 2013 et occupait récemment le poste de gestionnaire principal de portefeuille et chef régional, Gestion privée, Ontario. Fort de 20 ans d'expérience dans l'industrie, Paul a joué un rôle clé dans les services de gestion de placements discrétionnaires destinés aux Canadiens fortunés et à leurs familles.

« La promotion de Paul au poste de Chef de la Gestion privée, Canada, représente une étape importante pour notre firme alors que nous réaffirmons notre engagement envers la Gestion privée, » a déclaré Maxime Ménard. « Avec une attention particulière à la compréhension des besoins de notre clientèle et un dévouement indéfectible envers nos valeurs fondamentales, Paul est particulièrement bien placé pour améliorer le service que nous offrons à notre clientèle. Son leadership assurera que nos activités canadiennes non seulement atteignent, mais surpassent les normes les plus élevées attendues de nous, tout en tirant parti de nos ressources étendues pour offrir des solutions d'investissement de premier plan. »

« Je suis ravi de diriger la division canadienne de Gestion privée de Fiera Capital, » a déclaré Paul de la Roche. « Nous nous concentrons à adapter nos services pour répondre aux besoins spécifiques de notre clientèle. En comprenant les objectifs d'investissement de chacun de nos clients, nous pouvons constituer des portefeuilles qui allient efficacement classes d'actifs traditionnelles et modernes. C'est un privilège de diriger une équipe dédiée à bâtir et maintenir des relations durables et fondées sur la confiance avec nos clients. »

Paul est diplômé de l'Université Western Ontario avec un baccalauréat en économie et détient les titres d'analyste financier agréé (CFA) et de gestionnaire de placements agréé (CIM). Il est également membre de la CFA Society Toronto.

À propos de Fiera Capital Corporation

Fiera Capital Corporation (ci-après « Fiera Capital ») est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et le Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ.

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée de Fiera Capital (chacune étant désignée ci-après comme « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds d'investissement que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des services en vertu des enregistrements pertinents, d'une exemption de ces enregistrements, et/ou le produit pertinent est enregistré ou exempté d'enregistrement.

Fiera Capital n'offre pas de conseils en placement à des clients américains ni n'offre de services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion des actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter: https://www.fieracapital.com/en/registrations-and-exemptions.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital Corporation ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

