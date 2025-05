Gabriel Castiglio est nommé Chef mondial de l'exploitation; Lucas Pontillo élargit son mandat en tant que Chef de la direction financière et chef de la stratégie corporative

MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, annonce la nomination de Maxime Ménard au poste de Président mondial et chef de la direction, à compter du 1er juillet 2025.

Jean-Guy Desjardins, fondateur de Fiera Capital et Président exécutif du Conseil, continuera de contribuer à la réflexion stratégique de la firme, en mettant son expérience au service de l'évolution de sa philosophie de placement et de ses orientations en matière d'allocation globale de l'actif.

« Cette nomination repose sur une conviction claire : Maxime est le bon dirigeant pour mener Fiera Capital de l'avant » a déclaré Jean-Guy Desjardins. « Il amène la discipline, l'intégrité et l'orientation stratégique requises pour mettre en œuvre notre vision et renforcer l'entreprise à long terme. »

« Le Conseil d'administration a pleinement confiance en Maxime », a mentionné François Olivier, administrateur principal. « Son expérience, son jugement sûr et sa connaissance approfondie de la gestion mondiale de l'investissement font de lui la personne désignée pour faire progresser la société. »

« Je suis honoré de diriger Fiera Capital dans ce nouveau chapitre », a déclaré Maxime Ménard. « Nous avons des talents exceptionnels dans l'ensemble de l'organisation, des racines profondes au Canada et une présence mondiale croissante. Notre objectif est clair : exécuter avec discipline, responsabiliser nos équipes et créer de la valeur à long terme pour nos clients et nos actionnaires. »

Dans ce même esprit de continuité et de dynamisme, Gabriel Castiglio, directeur exécutif et chef de la direction des affaires juridiques mondiale et secrétaire général, a été nommé directeur exécutif et chef mondial de l'exploitation. Il travaillera en étroite collaboration avec Maxime pour bonifier l'efficacité et l'efficience du modèle opérationnel de la firme, superviser les opérations mondiales et favoriser l'alignement entre les équipes afin de soutenir une croissance évolutive. Lucas Pontillo, directeur exécutif et chef de la direction financière mondiale, dirigera aussi la stratégie corporative, élargissant ainsi son mandat. Dans son rôle de directeur exécutif, chef de la direction financière mondiale et chef de la stratégie corporative, il travaillera étroitement avec Maxime pour définir l'orientation stratégique de l'entreprise et en accélérer son exécution, afin de mieux positionner l'entreprise pour la croissance. Tous deux font partie de l'équipe de direction de Fiera depuis plus de cinq ans, apportant une connaissance institutionnelle approfondie et une continuité dans le leadership.

Ces changements entreront en vigueur le 1er juillet 2025, et Gabriel et Lucas relèveront directement de Maxime Ménard.

Cette transition de leadership s'inscrit dans l'évolution de Fiera Capital vers un modèle plus décentralisé, mis en place au cours des dernières années. Forte de cette nouvelle structure, Fiera Capital met désormais l'accent sur l'élargissement de ses capacités d'investissement, le renforcement de sa discipline opérationnelle et le développement de relations durables avec sa clientèle, tant sur les marchés publics que privés.

Depuis son arrivée en janvier 2024 comme Président et chef de la direction, Fiera Canada et Gestion privée mondiale, Maxime Ménard a joué un rôle déterminant dans la stabilisation des activités et l'alignement des équipes autour d'une culture commune axée sur la performance et la responsabilisation. Il possède une connaissance approfondie du secteur mondial de l'investissement, ainsi qu'une solide expérience dans l'établissement de relations de confiance avec les clients institutionnels et privés.

Avant de se joindre à Fiera Capital, M. Ménard a passé près de vingt ans chez Jarislowsky Fraser, où il a occupé le poste de président et chef de la direction pendant cinq ans. Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université York et d'un MBA de HEC Montréal.

À propos de Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital (ci-après « Fiera Capital ») est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ.

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis‑), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée de Fiera Capital (chacune étant désignée ci-après comme « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds d'investissement que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des services en vertu des enregistrements pertinents, d'une exemption de ces enregistrements, et/ou le produit pertinent est enregistré ou exempté d'enregistrement.

Fiera Capital n'offre pas de conseils en placement à des clients américains ni n'offre de services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion des actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis‑ (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter:

https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Avertissement important

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

Le présent document peut contenir des « déclarations prospectives » qui reflètent les attentes actuelles de Fiera Capital et/ou des membres de son groupe. Ces déclarations prospectives sont l'expression des opinions, des attentes et des hypothèses actuelles concernant des événements futurs et elles sont fondées sur les informations actuellement disponibles. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que Fiera Capital et les membres de son groupe considèrent comme raisonnables, et rien ne garantit cependant que les résultats, le rendement ou les réalisations réels correspondront à ces déclarations prospectives. Fiera Capital et/ou les membres de son groupe ne sont pas tenus de mettre à jour ou de modifier les déclarations prospectives, pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Demandes Médias : [email protected]