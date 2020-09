« Anik possède un grand leadership en matière d'investissement et une expertise approfondie des marchés de capitaux dans toutes les catégories d'actifs. De plus, elle a acquis une expérience exceptionnelle dans la création, la direction et le développement d'équipes de placement actif très performantes. Nous sommes enchantés qu'elle se joigne à Fiera Capital pour diriger l'évolution de notre plateforme de marchés publics, a affirmé Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation globale de Fiera Capital. Sa réputation et son approche axée sur les résultats aideront Fiera Capital à réaliser ses ambitions mondiales et à offrir une proposition de valeur à nos clients, nos actionnaires et nos employés. »

Anik apporte à la firme plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la gestion de placements. Dans son rôle le plus récent de vice-présidente principale et chef mondiale des marchés des capitaux d'Investissements PSP, elle a supervisé les équipes internes de placement en titres à revenu fixe, en actions et en rendement absolu, ainsi que la plateforme de gestionnaires externes et ses opérations et fonctions de négociation sur les marchés publics. Ses expériences professionnelles précédentes comprennent des rôles au sein d'une autre grande caisse de retraite publique ainsi qu'à la Banque du Canada.

« Je suis ravie de me joindre à Fiera Capital et d'évoluer au sein d'une firme dotée d'une stratégie de croissance ambitieuse, qui jouit d'une réputation impeccable et qui mise sur une culture de collaboration et d'excellence en matière de placement, a déclaré Anik Lanthier. J'ai hâte de collaborer avec les équipes d'investissement exceptionnelles de la firme pour concrétiser la vision de faire de Fiera Capital un gestionnaire d'actifs mondial de premier plan, reconnu pour son offre de solutions de premier rang et ses partenariats de placement de confiance. »

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan à l'échelle mondiale dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 171,0 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2020. La société offre aux investisseurs institutionnels, aux clients de gestion privée et aux investisseurs individuels un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet dans l'ensemble des catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

