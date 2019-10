Fiera Capital investit dans les obligations pour le développement durable de la Banque mondiale

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou « la société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan et gestionnaire du Fonds Multi-stratégies - Revenu (le « Fonds »), a annoncé aujourd'hui que le Fonds a investi dans les obligations pour le développement durable récemment émises par la Banque mondiale.

La Banque mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD, Aaa/AAA) a émis des obligations pour le développement durable échéant à trois ans pour un montant de 15 millions de dollars canadiens dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur le besoin urgent de protéger les ressources aquatiques et océaniques. Fiera Capital était le seul investisseur dans cette opération.

Ceci est le plus récent exemple de l'engagement de la Banque mondiale envers les investisseurs à l'égard d'enjeux de développement spécifiques et des objectifs de développement durable (« ODD »). Au travers de cet engagement, la Banque mondiale et Fiera Capital mettent l'accent sur l'ODD 6, eau propre et assainissement et l'ODD14, vie aquatique.

La Banque mondiale, qui est le premier bailleur de fonds multilatéral de projets liés aux océans et à l'eau dans les pays développés, s'engage à travailler avec les pays pour s'assurer que les populations ont accès à de l'eau potable et que les océans et ressources marines sont exploités de façon durable. Ce qui consiste notamment à éviter de polluer les océans et à mieux gérer les déchets.

« Les obligations pour le développement durable de la Banque mondiale sont une occasion d'impliquer les investisseurs qui intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs décisions de placement et s'intéressent à leur impact. Nous sommes heureux de nous associer à Fiera Capital pour transmettre l'urgence et l'importance de protéger les ressources aquatiques et océaniques pour favoriser la santé, fournir de la nourriture et de l'énergie, gérer l'environnement et créer des emplois », a déclaré Heike Reichelt, responsable des relations avec les investisseurs et des nouveaux produits de la Banque mondiale.

« La Banque mondiale demeure un chef de file dans le domaine de l'investissement responsable. Fiera Capital est fière de s'associer à elle en investissant dans des obligations qui favorisent les projets mettant en valeur les objectifs de développement durable 6 et 14; car l'eau est un élément essentiel à la vie humaine et les océans soutiennent la vie sur la planète. Nous sommes honorés de soutenir cette noble cause qui a un impact positif direct », a indiqué François Bourdon, chef des placements global de Fiera Capital.

La Banque mondiale émet de 50 à 60 milliards de dollars américains d'obligations pour le développement durable chaque année. Toutes les obligations de la Banque mondiale soutiennent le financement de programmes en faveur des objectifs de développement durable. Les obligations de la Banque mondiale respectent les directives sur les obligations durables publiées par l'International Capital Markets Association. Une des priorités de la Banque mondiale à l'égard des marchés financiers est de former des partenariats stratégiques avec des investisseurs pour augmenter la sensibilisation au rôle du secteur privé dans le financement du développement.

Sommaire de l'opération* Émetteur Banque mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD) Notation de l'émetteur Aaa/AAA Montant 15 millions de dollars CA Date de règlement 3 octobre 2019 Date d'échéance 3 octobre 2022 Prix d'émission 100 % Coupon (par an) 1,53 pour cent. Taux fixe (comme établi dans les modalités finales applicables) Date de paiement du coupon Le 3 avril et le 3 octobre de chaque année, à compter du 3 avril 2020 (inclus) jusqu'à la date d'échéance (incluse) Inscription à la cote Aucune Chambre de compensation Euroclear/Clearstream Gestionnaire principal JP Morgan ISIN XS2059903646



Le produit net de la vente des obligations est utilisé par la Banque mondiale pour financer des projets et des programmes de développement durable dans les pays membres de la Banque mondiale sans que cette dernière soit tenue d'accorder des prêts, ou du financement, pour un projet ou programme en particulier. Les rendements des obligations ne sont pas liés au rendement des projets ou programmes.

* Le présent communiqué de presse n'est pas une offre de vente des obligations de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), également connue dans les marchés financiers comme la « Banque mondiale ». Les obligations sont uniquement offertes par voie d'un prospectus détaillé publié par les gestionnaires principaux conjoints et soumis aux restrictions légales de plusieurs pays. Les obligations ne peuvent pas être offertes ni vendues autrement qu'en vertu de ces lois.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de placement indépendante de premier plan dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 149,5 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2019. La Société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et non traditionnels. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales américaines, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

À propos de la Banque mondiale

La Banque mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD), notée Aaa/AAA (Moody's/S&P), est une organisation internationale créée en 1944 et membre originel du Groupe de la Banque mondiale. Elle fonctionne comme une coopérative de développement mondiale appartenant à 189 nations. Elle fournit des prêts, des garanties, des produits de gestion des risques et des services de conseil aux pays à revenu intermédiaire et autres pays solvables, pour soutenir les objectifs de développement durable, mettre fin à l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Elle coordonne les réponses aux défis de développement régionaux et mondiaux. Elle émet depuis plus de 70 ans des obligations pour le développement durable sur les marchés des capitaux internationaux afin de financer des programmes et activités qui ont un impact positif. Les obligations émises comprennent des billets structurés et des obligations repères. Pour plus d'information sur les obligations de la Banque mondiale, veuillez consulter le site https://www.banquemondiale.org/.

