Par cet engagement, Fiera Capital et la Banque mondiale cherchent à sensibiliser la population au rôle vital des ressources mondiales en eau douce et marine et à l'importance de lutter contre la pollution de l'eau et des océans

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan et gestionnaire du Fonds Fiera Multi-stratégies - Revenu (le « Fonds »), a annoncé aujourd'hui que le Fonds a investi dans les obligations pour le développement durable récemment émises par la Banque mondiale.

La Banque mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD, Aaa/AAA) a émis des obligations pour le développement durable échéant à cinq ans pour un montant de 37,275 milliards de pesos colombiens (équivalent de 10 millions USD). Fiera Capital était le seul investisseur dans cette transaction.

« Nous sommes extrêmement heureux de nous associer une fois de plus à la Banque mondiale, un leader mondial dans le domaine de l'investissement d'impact, en investissant dans des obligations qui permettent non seulement un rendement financier, mais qui contribuent également à un avenir durable. L'eau est une ressource essentielle à la vie et ces obligations de développement durable sont un moyen concret de sensibiliser la population aux objectifs de développement durable (« ODD »), spécifiquement l'ODD 6, eau propre et assainissement, et l'ODD 14, vie aquatique », a déclaré Nicolas Vaugeois, vice-président et gestionnaire de portefeuille, Fiera Capital.

La pandémie liée à la COVID-19 est une menace supplémentaire pour l'eau et les océans. Les choix difficiles opposant la santé à l'environnement entraînent une utilisation accrue de plastique à usage unique et une augmentation de la production de déchets médicaux, ce qui peut engendrer plus de débris dans les océans. La Banque mondiale, en tant que principal acteur pour le financement des projets liés à l'eau et aux océans dans les pays en voie de développement, s'est engagée à garantir l'accès à une eau propre et l'utilisation durable des ressources océaniques et marines.

« Fiera Capital et la Banque mondiale partagent une vision commune de l'intégration des facteurs ESG dans les décisions financières et ont tous deux la ferme conviction que l'investissement responsable est profitable. À l'instar de notre investissement de 2019, cette transaction assurera un impact direct et positif en soutenant les activités de développement durable financées par la Banque mondiale et permettra de sensibiliser la population à la nécessité de protéger les ressources hydriques et océaniques, essentielles au maintien de la santé et du bien-être dans le monde entier. Nous sommes très fiers de cette deuxième collaboration avec la Banque mondiale », a déclaré Alexandre Cousineau, vice-président et gestionnaire de portefeuille, Fiera Capital.

« Nous sommes reconnaissants d'avoir à nouveau l'occasion de travailler avec Fiera Capital et de soutenir leurs efforts à souligner l'importance de protéger les ressources hydriques et océaniques, et d'autant plus maintenant compte tenu des défis exacerbés pour assurer la propreté de l'eau et des océans engendrés par la COVID. Nous apprécions leur intérêt continu pour les activités de développement durable de la Banque mondiale via cet investissement dans nos obligations », a déclaré Heike Reichelt, responsable des relations avec les investisseurs et du financement durable de la Banque mondiale.

Sommaire de la transaction

Émetteur : Banque mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et

le développement, BIRD) Notation de l'émetteur : Aaa / AAA (Moody's / S&P) Échéance : 5 ans Montant : 37,275 milliards COP Date de règlement : 27 mai 2021 Coupon : 4,75 % par an Date de paiement du coupon : Le 1er juillet de chaque année, à compter du 1er juillet 2022

jusqu'à la date d'échéance, inclusivement Date d'échéance : 1er juillet 2026 Prix d'émission : 100 % Inscription à la cote: Bourse de Luxembourg ISIN: XS2347286952 Chambre de compensation : Euroclear/Clearstream Gestionnaire principal : J.P. Morgan Securities plc

Clauses de non-responsabilité

Le produit net de la vente des obligations est utilisé par la Banque mondiale pour financer des projets et des programmes de développement durable dans les pays membres de la Banque mondiale sans que cette dernière soit tenue d'accorder des prêts, ou du financement, pour un projet ou programme en particulier. Les rendements des obligations ne sont pas liés au rendement des projets ou programmes.

Le présent communiqué de presse n'est pas une offre de vente des obligations de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), également connue dans les marchés financiers comme la « Banque mondiale ». Les obligations sont uniquement offertes par voie d'un prospectus détaillé publié par les gestionnaires principaux conjoints et soumis aux restrictions légales de plusieurs pays. Les obligations ne peuvent pas être offertes ni vendues autrement qu'en vertu de ces lois.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 172,9 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2021. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

