MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - Fiera Capital Corporation (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle a convenu d'établir un partenariat de sous-conseiller avec Gestion d'actifs StonePine inc. (« StonePine »), une nouvelle société qui sera contrôlée et dirigée par Nadim Rizk, chef de l'équipe Actions mondiales de Fiera Capital basée à Montréal, maintenant ainsi leur relation très fructueuse et mutuellement bénéfique dans le cadre de cette nouvelle structure. La nouvelle société continuera à fournir des services de gestion de placement à Fiera Capital pour le bénéfice des clients de cette dernière.

Cet accord est le résultat d'une initiative de planification stratégique approfondie de Fiera Capital visant à créer une structure permettant aux clients de Fiera Capital de continuer à bénéficier des services de gestion de placement de Nadim Rizk et de son équipe, et du modèle opérationnel institutionnel de premier plan de Fiera Capital. Cette structure prévoit le maintien de la relation qui a créé une valeur significative pour les clients et les actionnaires de la Société depuis plus de 12 ans. Soutenue par l'infrastructure institutionnelle de Fiera Capital, la franchise d'actions mondiales de Nadim Rizk a généré des rendements qui sont parmi les meilleurs du secteur depuis sa création en 2009, ayant passé d'un montant d'actifs sous gestion de 300 millions de dollars à environ 60 milliards de dollars au 30 juin 2021 (les références financières sont en dollars canadiens, sauf indication contraire).

Selon les termes de l'accord, StonePine sera une société canadienne, et elle est actuellement en processus d'inscription en tant que gestionnaire de portefeuille et/ou conseiller en placement auprès des autorités réglementaires compétentes, notamment l'Autorité des marchés financiers (Québec), d'autres autorités provinciales de réglementation des valeurs mobilières au Canada et la Securities and Exchange Commission aux États-Unis.

Fiera Capital continuera à entretenir des relations directes avec ses clients en tant que gestionnaire/conseiller en placement, tandis que StonePine fournira des services de sous-conseiller, supervisant les décisions de placement relatives aux stratégies d'actions mondiales et américaines ainsi que sur celles de l'EAEO (Europe, Australasie et Extrême-Orient) de la Société actuellement gérées par Nadim Rizk et son équipe. Les clients de Fiera Capital actuellement investis dans ces stratégies demeureront des clients de Fiera Capital et continueront de bénéficier du leadership avisé de Fiera Capital en matière d'investissement et de son infrastructure de gestion d'actifs, y compris les services de gestion des relations avec les clients, de conformité, d'exécution des transactions mondiales, d'exploitation, de gestion des risques, de mesure du rendement et de production de rapports, ainsi que le soutien technologique. La relation de sous-conseiller fournira à la Société un profil de revenus et de dépenses similaire à celui que ces stratégies produisent actuellement. La Société fournira également à l'équipe de StonePine des bureaux distincts dans le même immeuble que le siège social mondial de Fiera Capital à Montréal.

« Nous sommes heureux d'avoir pu développer une structure qui permet à Nadim de continuer à générer de la valeur pour les clients et les actionnaires de Fiera Capital dans des conditions économiques similaires à celles de l'entente existante, tout en lui donnant l'occasion de réaliser son ambition de gérer une firme indépendante avec sa propre identité », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du conseil d'administration et directeur général de Fiera Capital. « Cette structure mutuellement bénéfique permettra à nos clients de continuer à avoir accès aux stratégies fructueuses de Nadim, ainsi qu'à la plateforme mondiale de Fiera Capital et à sa gamme de services de gestion des investissements sur les marchés publics et privés. »

Il poursuit : « Il est important de noter que les stratégies portant sur les actions mondiales et américaines ainsi que sur les actions de l'EAEO actuellement gérées par Nadim et son équipe étant limitées par leur capacité, Fiera Capital cherchera de nouvelles avenues de croissance et de diversification grâce à des capacités complémentaires. Pour l'avenir, nous nous concentrons sur la création de valeur pour les actionnaires en nous appuyant sur nos plateformes robustes dans les catégories d'actifs et les stratégies d'investissement où nous percevons des opportunités de croissance, notamment notre nouvelle stratégie d'actions Fiera Atlas de sociétés mondiales, que nous avons récemment acquise d'AMP Capital. Nous constatons déjà une forte demande pour cette stratégie en raison des performances de premier plan de l'équipe Fiera Atlas, et je suis convaincu que Fiera Capital reste bien positionnée pour assurer son succès à long terme. »

« Nous croyons que cet accord est un excellent résultat pour toutes les parties concernées et le fruit de la planification stratégique et de la gestion des risques de Fiera Capital », a déclaré Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation globale. « La préservation de notre proposition de valeur pour nos clients et nos actionnaires est de la plus haute importance pour Fiera Capital, et grâce à cette entente, nous sommes persuadés qu'elle a été efficacement maintenue tout en fournissant un alignement fort des incitations économiques. Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre notre association avec Nadim et d'ainsi continuer à générer de la valeur pour toutes les parties prenantes de Fiera Capital, et nous demeurons déterminés à fournir des solutions d'investissement réfléchies qui répondent aux divers besoins de nos clients. »

« Je suis heureux d'annoncer le lancement de Gestion d'actifs StonePine », a déclaré Nadim Rizk. « StonePine représente la réalisation du rêve que j'ai entretenu tout au long de ma carrière, soit celui de détenir une entreprise dont le but unique serait d'aider à assurer le succès des clients en investissant dans ce que nous croyons être les sociétés de la plus haute qualité dans le monde entier. Je suis convaincu que l'accord de sous-conseiller avec Fiera Capital donnera à notre équipe l'indépendance désirée tout en maintenant l'offre de valeur actuelle pour les clients. Nous sommes fiers de ce que nous avons livré aux clients pendant nos douze années avec Fiera Capital, et nous serons ravis de continuer à les servir encore longtemps en tant que Gestion d'actifs StonePine. »

Principaux points de l'accord

L'accord de sous-conseiller établira une nouvelle structure pour Fiera Capital et StonePine, et il a été réfléchi de manière à minimiser l'impact sur les clients de Fiera Capital. Les principaux points de l'accord sont les suivants :

Maintient la proposition de valeur pour les clients de Fiera Capital en leur permettant de continuer à bénéficier des stratégies d'actions gérées par la même équipe d'investissement qui a produit des rendements parmi les meilleurs du secteur, tout en maintenant le niveau de qualité et de service fourni par le personnel professionnel de Fiera Capital grâce à son modèle opérationnel institutionnel de premier ordre. Ce modèle comprend la gestion des relations avec les clients, la conformité, l'exécution des transactions internationales, l'exploitation, la gestion des risques, la mesure du rendement et la production de rapports, ainsi que le soutien technologique.

Maintient la relation entre Fiera Capital et le gestionnaire de portefeuille de premier ordre Nadim Rizk , tout en lui accordant, ainsi qu'à son équipe, une franchise indépendante.

, tout en lui accordant, ainsi qu'à son équipe, une franchise indépendante. Assure une transition harmonieuse afin de ne pas perturber la stratégie d'investissement et les portefeuilles des clients de Fiera Capital actuellement investis dans les stratégies d'actions mondiales et américaines, ainsi que celles de l'EAEO.

Maintient le profil de revenus et de dépenses de Fiera Capital selon des conditions économiques similaires à celles de l'accord existant grâce à des stratégies totalisant environ 60 milliards de dollars en actifs sous gestion au 30 juin 2021.

Conditions supplémentaires de l'accord

Les autres termes clés de l'accord de sous-conseiller sont les suivants :

Il y aura des clauses de protection visant à maintenir un certain niveau d'actifs sous gestion dans le cadre de l'accord.

Il y aura une période minimale de 12 mois pendant laquelle aucun avis de résiliation ne pourra être envoyé par l'une ou l'autre des parties. Après cette période, un préavis d'au moins 12 mois sera nécessaire pour mettre fin à l'accord pour raisons de commodité.

En outre, pendant la durée de validité de l'accord et pendant 12 mois après sa résiliation, l'accord empêchera StonePine de :

solliciter des clients de Fiera Capital pour transférer des actifs en dehors des stratégies prévues par l'accord de sous-conseiller; et



offrir des stratégies similaires aux stratégies prévues par l'accord de sous-conseiller aux clients de Fiera Capital (sauf si cela est fait par l'entremise de Fiera Capital), sous réserve de certaines exceptions.

Dans le cas d'une acquisition entraînant un changement de contrôle de Fiera Capital, aucune des parties ne peut envoyer un avis de résiliation pour raisons de commodité pendant la période de quatre ans suivant la fin de l'acquisition entraînant un changement de contrôle.

En conséquence de l'accord de sous-conseiller, l'équipe de StonePine ne pourra plus toucher une rémunération fondée sur des actions pour les services rendus. À l'avenir, la valeur de cette rémunération sera donc incluse dans les honoraires de sous-conseiller payés par Fiera Capital à StonePine. Ce changement de structure de rémunération n'aura pas d'impact sur la valeur totale de la rémunération versée à l'équipe de StonePine ou sur les honoraires actuellement payés par les clients de Fiera Capital. À la conclusion de l'accord, l'acquisition des attributions fondées sur des actions de Fiera Capital gagnées par Nadim Rizk et son équipe sera accélérée. La Société prévoit enregistrer l'impact de cette acquisition accélérée sur la charge de rémunération fondée sur des actions dans les périodes subséquentes.

et son équipe sera accélérée. La Société prévoit enregistrer l'impact de cette acquisition accélérée sur la charge de rémunération fondée sur des actions dans les périodes subséquentes. La charge de rémunération fondée sur des actions est incluse dans le calcul du bénéfice net (ou de la perte nette) de la Société. Conformément à la définition des mesures non conformes aux IFRS de la Société, la charge de rémunération fondée sur des actions est exclue du calcul du BAIIA ajusté et du bénéfice net ajusté, tandis que les honoraires du sous-conseiller sont inclus. Par conséquent, la Société s'attend à ce que le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté soient affectés par le changement de catégorisation de ces coûts.

À la suite de la conclusion de l'accord, la Société accélérera l'acquisition des attributions fondée sur des actions de Fiera Capital gagnées par Nadim Rizk et son équipe. La Société prévoit d'enregistrer un impact supplémentaire sur la charge de rémunération fondée sur des actions en raison de cette acquisition accélérée au cours des périodes ultérieures.

Échéancier et approbations

Nadim Rizk, actuellement premier vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, Actions mondiales de Fiera Capital, et les membres de son équipe resteront employés de Fiera Capital jusqu'à la conclusion de l'accord, prévue pour la fin de l'exercice 2021. L'accord est conclu sous réserve de l'inscription de StonePine auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières pertinentes et de l'obtention des consentements des clients.

À propos de Fiera Capital Corporation

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 179,5 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2021. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Mesures non définies par les IFRS

Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), et, par conséquent, sont peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Nous avons inclus des mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS afin de fournir aux investisseurs un complément d'information sur nos résultats d'exploitation et notre performance financière. Nous estimons que ces mesures non conformes aux IFRS sont particulièrement éclairantes à cet égard, du fait qu'elles font ressortir les tendances de fond qui marquent nos activités de base que les seuls indicateurs conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées ont aussi fréquemment recours à des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices, dont bon nombre utilisent des mesures non conformes aux IFRS aux fins de la présentation de leurs résultats. La direction fait par ailleurs appel à des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison des résultats d'exploitation et de la performance financière d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer sa capacité à assurer le service de la dette, à financer les dépenses d'investissement et à satisfaire aux besoins en fonds de roulement. Il y a lieu de se reporter à la page 43 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021 pour obtenir un rapprochement avec les mesures non conformes aux IFRS utilisées par la Société et une description de ces dernières.

Déclarations prospectives

Ce document contient certaines déclarations prospectives relatives à des événements futurs ou à des performances futures et reflétant les attentes ou les opinions de la direction concernant des événements futurs, y compris les conditions commerciales et économiques, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, les performances et les perspectives et opportunités commerciales de Fiera Capital. Les déclarations prospectives comprennent des commentaires sur les objectifs de Fiera Capital, ses stratégies pour atteindre ces objectifs, les avantages prévus de l'accord de sous-conseiller pour Fiera Capital, ses clients et ses actionnaires, et le moment prévu de la conclusion de l'accord. Ces déclarations reflètent les convictions actuelles de la direction et reposent sur des facteurs et des hypothèses qu'elle considère raisonnables sur la base des informations dont elle dispose actuellement, et elles peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « croire », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « estimer », « peut augmenter », « peut fluctuer », « prédire », « potentiel », « continuer », « cible », "avoir l'intention" ou la forme négative de ces termes ou d'autres termes comparables et expressions similaires de verbes futurs ou conditionnels, tels que « sera », « devrait », « ferait » et « pourrait ».

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent de nombreuses hypothèses, risques inhérents et incertitudes, tant généraux que particuliers, ainsi que le risque que les prévisions, projections, attentes ou conclusions s'avèrent inexactes. L'incertitude engendrée par la pandémie de COVID-19 a accentué ce risque en raison des défis additionnels qu'elle pose pour la formulation de prévisions, projections, attentes ou conclusions.

Par conséquent, la Société ne garantit pas que les déclarations prospectives se concrétiseront, et les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs importants, dont plusieurs sont indépendants du contrôle de Fiera Capital, pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des prédictions, prévisions, projections, attentes ou conclusions exprimées dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, les risques liés à l'incapacité d'obtenir le consentement des clients à l'égard de la transaction, à l'incapacité de satisfaire aux conditions requises pour la conclusion de l'accord en temps opportun ou tout simplement à l'incapacité de respecter le moment prévu pour la conclusion de l'accord, à l'incapacité de conclure la transaction pour quelque raison que ce soit, à l'incapacité de réaliser les avantages prévus de l'accord de sous-conseiller, à l'incapacité à maintenir le niveau des actifs sous gestion, à la performance et au placement des actifs sous gestion, à la concentration des actifs sous gestion dans un nombre limité de stratégies, au risque pour la réputation, à la conformité réglementaire, aux politiques, procédures et capacités en matière de sécurité de l'information, au risque de litige, à la couverture d'assurance, aux relations avec les tiers, à la croissance et à l'intégration des entreprises acquises, à la croissance des actifs sous gestion, à la rétention des employés clés et d'autres facteurs décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, dans les états financiers consolidés et sur le rapport de gestion pour les périodes de trois et douze mois terminées le 31 décembre 2020, ainsi que dans d'autres documents déposés sur www.sedar.com de temps à autre.

La liste des facteurs susmentionnés n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils se fient aux déclarations prospectives figurant au présent document ou dans toute autre information présentée par Fiera Capital, les investisseurs et autres devraient considérer avec prudence les facteurs précédents et d'autres incertitudes et éventualités. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prospective, écrite ou verbale énoncée à l'occasion par la Société ou en son nom à la lumière de nouveaux événements ou circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables.

