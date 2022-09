Fiera Capital s'engage à verser 120 000 $ au cours des trois prochaines années pour encourager l'innovation en matière de soins de santé au sein des communautés racisées

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La sous-représentation dans le financement de la recherche en santé et en médecine constitue un véritable enjeu dans le monde d'aujourd'hui. Pour remédier à ce manque persistant de diversité, Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, et la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), en collaboration avec l'Institut de recherche du CUSM (IR-CUSM), ont le plaisir d'annoncer le lancement des Prix Fiera Capital pour la diversité, l'équité et l'inclusion dans les soins de santé.

Les Prix Fiera Capital pour la diversité, l'équité et l'inclusion dans les soins de santé (Groupe CNW/Corporation Fiera Capital)

Il peut s'avérer plus difficile de trouver du financement pour les chercheur·se·s issus des communautés noires, indigènes ou autres communautés racisées. Ainsi, le fait de soutenir très tôt les divers points de vue et les idées novatrices des chercheur·se·s peut avoir une incidence considérable tant sur leur capacité à repousser les limites tout au long de leur carrière que sur leur réussite future.

« Chez Fiera Capital, nous estimons que la diversité des idées et des points de vue est ce qui alimente l'innovation et nous permet de favoriser un avenir prospère et durable pour notre société », a affirmé Jean-Philippe Lemay, président et chef de la direction de Fiera Capital. « Motivés par cet objectif, nous nous efforçons d'aider les personnes qui ont l'audace et l'expertise nécessaires pour faire la différence au sein de nos communautés. C'est pourquoi nous sommes fiers de nous associer à la Fondation du CUSM pour donner à de jeunes scientifiques l'occasion d'innover dans un environnement particulièrement peu enclin au risque et de contribuer à façonner l'avenir des soins de santé. »

Les Prix Fiera Capital pour la diversité, l'équité et l'inclusion dans les soins de santé viseront à reconnaître l'excellence en matière de recherche et à briser les barrières systémiques et les causes profondes des inégalités raciales. À cette fin, Fiera Capital s'engage à verser 120 000 dollars au cours des trois prochaines années pour soutenir les étudiant·e·s en recherche de la maîtrise et du doctorat qui proposent des idées novatrices à haut risque et à un stade précoce ayant un grand potentiel pour faire avancer la recherche médicale.

« En agissant avec intention et en cultivant des relations organiques avec des organisations comme la Fondation du CUSM, nous espérons sincèrement pouvoir affronter les enjeux de longue date en matière de diversité et passer de l'aspiration au progrès », a ajouté Lyne Lamothe, cheffe mondiale des ressources humaines. « Pour que notre système de soins de santé soit équitable et que nos communautés soient en meilleure santé, il est essentiel que la recherche et l'innovation soient représentatives de notre société diversifiée. »

Plus grand hôpital de recherche du Québec, chef de file international de la recherche clinique et de la recherche axée sur les patient·e·s, et moteur de l'innovation et des entreprises émergentes du secteur de la santé, le CUSM est bien placé pour être l'épicentre de ce changement pour les chercheur·se·s de divers horizons du Québec et du Canada.

« Nous devons promouvoir la diversité des voix et des idées afin qu'aucune découverte médicale ne soit laissée sur la table », a indiqué Julie Quenneville, présidente et directrice générale de la Fondation du CUSM. « Pour permettre à nos médecins de fournir de meilleurs soins aux patient·e·s, nous avons besoin de la contribution de scientifiques de tous les horizons et avec des perspectives uniques à la recherche de calibre mondiale. Nous sommes reconnaissants à Fiera Capital de soutenir les chercheur·se·s en début de carrière issus de communautés sous-représentées. »

Aperçu du concours

Le RI-MUHC publiera l'appel de propositions plus tard cet automne. Les étudiants à la maîtrise ou au doctorat en recherche présentant des approches ou des concepts novateurs ayant un grand potentiel pour faire progresser la recherche médicale devront soumettre leur candidature, et les finalistes seront choisis par le comité consultatif scientifique.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 156,7 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2022. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour soutenir l'excellence des soins aux patients, de la recherche et de l'enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l'un des meilleurs hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver, qui vise à transformer des vies et faire évoluer la médecine, nous permet de recueillir des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l'humanité, les maladies infectieuses; de mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle; de souder les cœurs brisés grâce à des soins cardiaques novateurs; de détecter précocement les cancers de l'ovaire et de l'endomètre; d'aider les Canadiens et les Canadiennes à mieux respirer grâce à des soins respiratoires novateurs; et de créer les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada. Nous mobilisons l'ensemble de notre communauté pour résoudre les problèmes de santé les plus complexes au monde.

À propos de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill

L'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) est un centre de recherche de réputation mondiale dans le domaine des sciences biomédicales et de la santé. Établi à Montréal, au Canada, l'institut, qui est affilié à la faculté de médecine de l'Université McGill, est l'organe de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) - dont le mandat consiste à se concentrer sur les soins complexes au sein de sa communauté. L'IR-CUSM compte plus de 450 chercheurs et environ 1 200 étudiants et stagiaires qui se consacrent à divers secteurs de la recherche fondamentale, de la recherche clinique et de la recherche en santé évaluative aux sites Glen et à l'Hôpital général de Montréal du CUSM. Ses installations de recherche offrent un environnement multidisciplinaire dynamique qui favorise la collaboration entre chercheurs et tire profit des découvertes destinées à améliorer la santé des patients tout au long de leur vie. L'IR-CUSM est soutenu en partie par le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS). ircusm.ca

Renseignements: Demandes médias : Alex-Anne Carrier, Conseillère principale, Communications externes, Corporation Fiera Capital, 514 692-5714, [email protected] ; Tarah Schwartz, Directrice, Communications et marketing, Fondation du Centre universitaire de santé McGill, 514 219-3790, [email protected] ; Analystes and investisseurs : Marie-France Guay, Vice-présidente principale, Trésorerie et relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 514 294-5878, [email protected]