Un financement destiné à soutenir les investissements dans des titres sur les marchés émergents, notamment en Arabie saoudite, en Grèce, au Vietnam, au Mexique, en Indonésie et aux Philippines.

MONTRÉAL et NEW YORK, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») a le plaisir d'annoncer un investissement initial de 100 millions de dollars américains dans la stratégie Fiera OAKS Actions de marchés émergents sélects (la « Stratégie ») aux États-Unis dans un fonds offert par voie de placement privé, soutenu et conseillé par Fiera Capital Inc. (« Fiera États-Unis ») et sous-conseillé par Fiera Capital (UK) Limited («Fiera Royaume-Uni », et conjointement avec Fiera Capital et Fiera États-Unis, « Fiera »). Cet investissement, provenant de l'un des plus grands régimes de retraite aux États-Unis, connu pour ses allocations stratégiques en prestations déterminées, renforce considérablement la capacité financière de la Stratégie et témoigne de l'engagement de Fiera à accroître sa présence sur les marchés émergents à forte croissance. La Stratégie a commencé à opérer au Royaume-Uni en 2021 avec un investissement initial de l'équipe de gestion de portefeuille de Fiera Royaume-Uni.

La Stratégie, dirigée par Stefan Böttcher et Dominic Bokor-Ingram, se concentre à identifier des titres à fort potentiel et peu couverts dans des marchés émergents clés tels que l'Arabie saoudite, la Grèce, le Vietnam, le Mexique, l'Indonésie et les Philippines. Fiera estime que cette approche innovante répond à la demande croissante des investisseurs pour une diversification au-delà des six grands marchés émergents traditionnels--la Chine, Taïwan, la Corée, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud--en ciblant des régions aux dynamiques de croissance solides, souvent ignorées par les investisseurs grand public.

« Nous pensons que cet investissement initial reflète la confiance dans la capacité avérée de notre équipe de gestion de portefeuille à identifier et à saisir des opportunités sur des marchés généralement sous-alloués et moins bien desservis par la recherche de courtiers externes », a déclaré Dominic Bokor-Ingram, Gestionnaire de portefeuille principal - Marchés émergents et frontières chez Fiera Royaume-Uni. « Nous pensons que grâce à notre expertise approfondie et à notre processus d'investissement rigoureux, nous sommes convaincus d'être bien positionnés pour générer des rendements ajustés au risque très favorables pour nos investisseurs. »

Aux États-Unis, la Stratégie fonctionne comme un fonds commun structuré comme une société en commandite du Delaware. Fiera estime que cette structure fournit un cadre efficace pour la garde et l'administration des fonds.

« Notre priorité reste d'identifier et de saisir des opportunités prometteuses en accord avec notre philosophie d'investissement », a ajouté Bokor-Ingram. « L'évolution du paysage mondial de l'investissement souligne l'importance des stratégies novatrices sur les marchés émergents et frontières, et nous sommes déterminés à jouer un rôle de premier plan dans ce domaine. »

À propos de Fiera Capital Inc.

Fiera États-Unis, la division américaine de Fiera Capital, est un conseiller en placement basé à New York et enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). L'enregistrement auprès de la SEC n'implique pas un certain niveau de compétence ou de formation.

À propos de Fiera Capital (UK) Limited

Fiera Royaume-Uni, la division britannique de Fiera Capital, est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority et enregistrée auprès de la SEC en tant que conseiller en placement. L'enregistrement auprès de la SEC n'implique pas un certain niveau de compétence ou de formation.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ.

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plusieurs de villes du monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée de Fiera Capital (chacune étant désignée ci-après comme « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds d'investissement que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des services en vertu des enregistrements pertinents, d'une exemption de ces enregistrements, et/ou le produit pertinent est enregistré ou exempté d'enregistrement.

Fiera Capital n'offre pas de conseils en placement à des clients américains ni n'offre de services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion des actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la SEC ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'enregistrement auprès de la SEC n'implique pas un certain niveau de compétence ou de formation.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Ceci ne constitue pas une offre, une vente ou un conseil en placement

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. Toute offre ou vente de ce type ne sera faite qu'à des investisseurs qualifiés par le biais des documents d'offre de la stratégie applicable. L'information présentée, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

Déclarations prospectives

L'information présentée peut contenir des « déclarations prospectives » qui reflètent les attentes actuelles de Fiera Capital et/ou des membres de son groupe. Ces déclarations prospectives sont l'expression des opinions, des attentes et des hypothèses actuelles concernant des événements futurs et elles sont fondées sur les informations actuellement disponibles. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que Fiera Capital et/ou les membres de son groupe considèrent comme raisonnables, et rien ne garantit cependant que les résultats, le rendement ou les réalisations réels correspondront à ces déclarations prospectives.

