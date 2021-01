MONTRÉAL, le 4 jan. 2021 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX: FSZ), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente aux fins de la vente de Bel Air Investment Advisors (« Bel Air »), sa plateforme de gestion privée destinée aux particuliers très fortunés, à Hightower Advisors (« Hightower »), l'un des plus grands conseillers en placement inscrits aux États-Unis.

Parallèlement, la Société a annoncé la conclusion de la vente de Wilkinson Global Asset Management (« WGAM »), son gestionnaire de placements dans le domaine de la gestion privée établi à New York, à Wilkinson Global Capital Partners LLC (« Wilkinson Global »), conformément à l'option d'achat négociée le 1er décembre 2018.

« Après une analyse stratégique approfondie de nos opérations dans le domaine de la gestion privée aux États-Unis et à la lumière de l'évolution de notre modèle d'affaires en gestion privée, nous avons choisi de vendre Bel Air et WGAM, deux entreprises de haute qualité », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du conseil d'administration et chef de la direction. « Ces transactions témoignent également de notre engagement à créer de la valeur pour nos actionnaires par le biais d'un processus rigoureux de répartition du capital, ce qui demeure l'une de nos priorités stratégiques clés. »

« Notre avantage concurrentiel dans le domaine de la gestion privée repose sur notre modèle entièrement discrétionnaire et sur la gamme de placements aussi diversifiée qu'inégalée proposée à nos clients par le biais de solutions de portefeuilles personnalisées et holistiques », a affirmé Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation globale. « Les transactions annoncées aujourd'hui nous permettront de mieux harmoniser nos plateformes régionales dans le domaine de la gestion privée et d'effectuer la transition vers un modèle intégré au niveau mondial. »

Le prix de vente pour les deux transactions totalise environ 81 millions de dollars canadiens, excluant les frais de transaction, et est sujet à un ajustement basé sur le fonds de roulement de fermeture. Pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2020, Bel Air et WGAM ont réalisé un chiffre d'affaires combiné de 74,3 millions de dollars canadiens et inscrit des charges (hors amortissement, coûts de restructuration, d'intégration et autres coûts et rémunération fondée sur des actions) totalisant 62,3 millions de dollars canadiens.

En date du 30 septembre 2020, Bel Air et WGAM avaient des actifs sous gestion d'environ 14,4 milliards de dollars canadiens, desquels environ 2,1 milliards demeureront sous les services de Fiera Capital qui agira à titre de sous-conseiller.

La Société recevra le produit de la vente de Bel Air à la clôture de la transaction, prévue pour le premier trimestre de 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Pour ce qui est de WGAM, la Société a conclu un accord de financement pluriannuel en vertu duquel elle a consenti à recevoir le produit de la vente sur une période de temps.

RBC Marchés des Capitaux et Stifel GMP ont agi à titre de conseillers financiers auprès de Fiera Capital pour la transaction de Bel Air.

Déclarations prospectives

Le présent document peut renfermer des énoncés prospectifs se rapportant à des événements futurs ou au rendement futur. Ces déclarations rendent compte des attentes ou des opinions de la direction concernant des événements futurs, notamment la conjoncture commerciale et économique et la croissance, les résultats d'exploitation, le rendement et les occasions d'affaires de Fiera Capital. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction établies à partir de l'information dont elle dispose. On les reconnaît habituellement à l'emploi de termes ou d'expressions comme « pourrait », « va », « devrait », « s'attend », « planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions.

De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent de nombreuses hypothèses et incertitudes et de nombreux risques inhérents, généraux et précis, ainsi que plusieurs facteurs qui pourraient faire en sorte que les faits ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux dont il est question dans les énoncés prospectifs. Au moment d'évaluer ces énoncés, le lecteur doit expressément tenir compte de divers facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs.

Ces facteurs comprennent notamment la conjoncture économique en général et les conditions du marché en particulier, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes évoqués régulièrement dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans son dernier rapport annuel et dans sa plus récente notice annuelle, que l'on peut trouver sur le site www.sedar.com . Les présentes déclarations prospectives sont formulées en date du présent document, et Fiera Capital ne s'engage aucunement à les mettre à jour ou à les réviser à la lumière de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de placement mondiale indépendante de premier plan dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 177,7 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2020. La Société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et non traditionnels. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales américaines, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

