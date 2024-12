MONTRÉAL, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), un gestionnaire d'actifs indépendant de premier plan, a le plaisir d'annoncer la nomination de madame Beverly M. Bearden à titre de nouvelle membre indépendante de son conseil d'administration. Avec cette nomination, laquelle est en vigueur immédiatement, le nombre d'administrateurs siégeant au sein du conseil de la Société passe de 9 à 10.

Madame Bearden a été Directrice générale déléguée au sein de Natixis Investment Managers (« Natixis IM ») où elle était chargée de superviser les filiales américaines de Natixis IM ainsi que les fonctions juridiques, de conformité et de relations publiques au niveau mondial. Mme Bearden a également siégé au comité exécutif, au comité stratégique et au comité de gestion de Natixis IM. Auparavant, elle était responsable mondiale des ressources humaines chez Natixis IM. Elle a notamment présidé les comités de rémunération du conseil d'administration des filiales américaines de Natixis IM au niveau mondial. Mme Bearden possède plus de 30 ans d'expérience dans le secteur financier, dont plusieurs années chez New England Financial et Citicorp Information Resources.

« Je suis ravie de me joindre au conseil d'administration de Fiera Capital et de participer directement à ses initiatives stratégiques dans une période aussi dynamique de son histoire », a déclaré Mme Bearden. « C'est un privilège de contribuer à la croissance et au succès de l'entreprise. »

Jean-Guy Desjardins, Président du Conseil et Chef mondial de la direction a commenté : « Nous sommes heureux d'accueillir Beverly au sein de notre conseil d'administration. Sa compréhension profonde de l'industrie du placement, tant aux États-Unis qu'à l'échelle mondiale, sera inestimable alors que nous continuons de renforcer notre présence régionale et de supporter des normes élevées de gouvernance. La vaste expertise de Beverly en gestion de placement ainsi que son expérience en opérations, distribution, rémunération et en gouvernance complémentera les compétences variées des administrateurs actuels de Fiera Capital.

