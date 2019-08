Fiera Capital annonce la clôture de l'acquisition de Gestion d'actifs Foresters inc.

/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS

MONTRÉAL, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») (TSX: FSZ) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu l'acquisition qu'elle avait précédemment annoncée visant toutes les actions émises et en circulation de Gestion d'actifs Foresters inc. auprès de Foresters, compagnie d'assurance vie après avoir obtenu toutes les approbations nécessaires. À l'issue de cette opération, Gestion de Fonds Fiera Capital inc. (« GFFC »).

GFFC agit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement et de portefeuille pour la gamme des fonds communs de placement imaxx, fonds d'investissement offerts au public, et pour le Fonds d'obligations de sociétés canadiennes d'actifs Foresters (qui sera renommé Fonds Fiera SFI - Obligations canadiennes univers après la clôture de la transaction), fonds d'investissement dont les titres sont offerts en vertu de dispenses de l'obligation de prospectus (collectivement, les « Fonds »).

Peu après la clôture de la transaction, Fiera Capital incorporera les activités de GFFC à ses activités canadiennes existantes en fusionnant Fiera Capital et GFFC et en apportant des changements au sein des hauts dirigeants, des administrateurs et des gestionnaires de portefeuille de GFFC entre la clôture et la fusion. À la suite de ces changements, Fiera Capital deviendra le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille des Fonds.

Les porteurs de parts ont approuvé le remplacement du gestionnaire des Fonds lors d'assemblées extraordinaires tenues les 9 et 13 août, et ont également approuvé la modification des conventions de fiducie réagissant les Fonds visant à accorder au gestionnaire des Fonds le droit de remplacer l'auditeur sans leur approbation. GFFC a exercé ce droit, de sorte qu'Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. devrait être remplacé par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. vers le 17 septembre 2019.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion d'actifs indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à environ 149,5 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2019. La société offre à sa clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels des solutions intégrées complètes de gestion de portefeuille comprenant des catégories d'actifs traditionnelles ou alternatives. Les clients et leurs portefeuilles profitent de l'expertise confirmée, des offres diversifiées et du service exceptionnel de Fiera Capital. Les titres de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ. www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'inscrire auprès de la SEC.

Des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Renseignements: Roland Sakha, Vice-président, Marchés institutionnels, Corporation Fiera Capital, 514 954-6575, rsakha@fieracapital.com

