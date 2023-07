L'immobilier privé peut procurer aux clients une diversification accrue, une protection contre l'inflation et un potentiel d'appréciation du capital

TORONTO, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec Brookfield Asset Management (Brookfield) selon laquelle Brookfield investira dans un portefeuille nouvellement constitué d'actifs immobiliers canadiens de grande qualité qu'elle gèrera pour le compte de Fidelity.

Fidelity entend inclure ce portefeuille dans un certain nombre de ses Mandats de placement privé et explore actuellement d'autres possibilités de mettre ce portefeuille à contribution. Une gestion active compétente et les avantages à long terme de l'immobilier privé peuvent contribuer à diversifier davantage les portefeuilles des investisseurs.

Depuis sa fondation au Canada en 1987, Fidelity utilise son savoir-faire et son envergure mondiale pour constamment accroître son offre afin de répondre aux besoins changeants des clients et leur proposer des stratégies de placement novatrices à gestion active. Ces dernières années, Fidelity a lancé avec succès des solutions de placements non traditionnelles dans le but d'offrir à la population canadienne encore plus de possibilités de diversification et un excellent potentiel de rendement moins corrélé avec les actions et les obligations traditionnelles. L'entente conclue entre Fidelity et Brookfield permettra à Fidelity de continuer de bonifier ses stratégies de placement existantes, d'étoffer sa gamme de placements non traditionnels et d'élargir ses capacités de placements dans leur ensemble. Plus tôt cette semaine, des modifications ont été soumises aux autorités de réglementation afin de permettre à certaines stratégies du Programme de placement privé de Fidelity d'investir dans l'immobilier privé.

« Depuis longtemps, Fidelity fait appel à ses ressources mondiales et accroît de manière réfléchie son expertise externe pour offrir à ses clients des stratégies à gestion active novatrices », a déclaré Andrew Wells, président et chef de Fidelity Canada. « Brookfield est une organisation mondiale respectée, dotée d'une feuille de route remarquable dans le secteur de l'immobilier privé; nous sommes ravis de travailler conjointement dans le but d'ajouter une corde à notre arc et d'accroître notre offre par le biais d'un nouveau portefeuille de placements immobiliers privés. »

« Nous sommes heureux de travailler avec Fidelity et d'offrir aux investisseurs individuels au Canada la possibilité de profiter des avantages de l'immobilier privé », a affirmé Brian Kingston, chef de la direction de la division de l'immobilier chez Brookfield. « Le portefeuille poussera plus loin notre expertise en gestion d'actifs immobiliers et cherchera à procurer de solides rendements aux investisseurs au moyen de nos plateformes immobilières hors pair. »

Les actifs sous gestion du secteur de l'immobilier privé ont augmenté fortement aux cours des 20 dernières années et la demande pour d'autres solutions de revenu, sources de diversification et possibilités d'appréciation du capital continue de croître. Comme cette tendance est appelée à se poursuivre et que les marchés immobiliers connaissent des changements constants dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et d'émergence d'une économie hybride, Fidelity souhaite offrir une stratégie immobilière en faisant appel à Brookfield.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société d'intérêt privé, nous déployons nos ressources de classe mondiale et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 202 milliards de dollars pour nos clients (au 7 juillet 2023), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation et des fondations.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement et de FNB en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable, de fonds communs de placement non traditionnels et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE : BAM, TSX : BAM) est un chef de file mondial en gestion d'actifs non traditionnels qui gère plus de 825 milliards de dollars d'actifs dans les secteurs de l'énergie renouvelable et de transition, des infrastructures, du capital-investissement, de l'immobilier et du crédit. Nous investissons le capital des clients à long terme et mettons l'accent sur les actifs réels et les sociétés de services essentiels qui forment l'épine dorsale de l'économie mondiale. Nous offrons un éventail de produits de placements non traditionnels aux investisseurs du monde entier, dont des caisses de retraite publiques et privées, des fondations, des fonds de dotations, des fonds souverains, des institutions financières, des compagnies d'assurance et des investisseurs privés. Nous puisons dans l'héritage de Brookfield en tant que propriétaire et exploitant pour investir dans la valeur et produire de solides rendements pour nos clients tout au long du cycle économique.

En tant que l'une des plus importantes sociétés spécialisées dans l'immobilier commercial, nous possédons et exploitons des propriétés emblématiques dans les principaux marchés du monde. Muni d'un actif de 270 milliards de dollars, notre portefeuille mondial touche aux secteurs de l'habitation, de la logistique, de la vente au détail, du tourisme d'accueil ainsi qu'à celui de la science, de l'innovation et autres.

