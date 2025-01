Nouveaux produits quantitatifs d'actions et de revenu américains soutenus par l'équipe de la recherche et des placements quantitatifs de Fidelity cumulant des décennies d'expérience

TORONTO, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) a lancé aujourd'hui trois nouveaux produits fondés sur les puissantes capacités de Fidelity en matière de recherche fondamentale et quantitative.

Nouveaux fonds quantitatifs

Fonds Fidelity Revenu absolu et sa série FNB (FCAB/FCAB.U)

Fonds Fidelity Actions américaines - Approche avancée et sa série FNB (FAUS/FAUS.U)

FNB Fidelity Obligations américaines de base (FCUB/FCUB.U)

« L'un des principaux avantages pour les investisseurs d'investir avec Fidelity est l'accès à la force et à l'envergure de nos recherches mondiales, à nos capacités de placement et à l'innovation », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing chez Fidelity. « C'est avec enthousiasme que j'annonce ce lancement aujourd'hui, car il offre aux investisseurs la possibilité de combiner des décennies de riche expérience en recherche fondamentale et des stratégies de placement quantitatives de pointe mettant à profit le savoir-faire et les analyses de l'équipe de recherche et de placements quantitatifs de Fidelity. »

Dans une économie de plus en plus axée sur les données, les placements quantitatifs ou systématiques gagnent en popularité auprès des investisseurs qui cherchent à profiter de stratégies fondées sur les données et de techniques quantitatives novatrices.

Forte de plusieurs décennies de recherche fondamentale en interne et puisant parmi des sources de données traditionnelles et non traditionnelles, l'équipe de recherche et de placements quantitatifs de Fidelity − composée de plus de 200 technologues, développeurs et spécialistes en placements − offre aux gestionnaires de portefeuille actifs et aux produits de placements quantitatifs des analyses, des techniques et des modèles de placement exclusifs conçus pour générer de l'alpha.

Dès ce matin, les nouveaux fonds viennent s'ajouter à la gamme croissante de FNB de Fidelity, qui comprend 48 stratégies de placement équivalant à 12 milliards de dollars sous gestion (au 24 janvier 2025) à la Bourse de Toronto.

Objectifs de placement des fonds

Fonds Fidelity Revenu absolu

Le Fonds vise un revenu courant élevé et la possibilité de gains en capital.

Il investit essentiellement dans un mélange de titres à revenu fixe d'émetteurs américains et d'autres émetteurs du monde entier.

Le Fonds utilise un modèle quantitatif exclusif fondé sur des capacités de recherche poussées dans la construction de son portefeuille d'actions.

Fonds Fidelity Actions américaines - Approche avancée

Le Fonds vise à assurer la croissance du capital à long terme.

Le Fonds investit essentiellement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.

Le Fonds utilise un modèle quantitatif exclusif fondé sur des capacités de recherche poussées dans la construction de son portefeuille d'actions.

Il utilise également des techniques quantitatives qui analysent la recherche fondamentale pour construire systématiquement un portefeuille largement diversifié.

FNB Fidelity Obligations américaines de base

Le Fonds vise à générer un revenu régulier et la possibilité de gains en capital.

Il investit principalement dans des titres à revenu fixe d'émetteurs des États-Unis, privilégiant les titres à revenu fixe de qualité.

Le Fonds utilise un modèle quantitatif exclusif fondé sur des capacités de recherche poussées dans la construction de son portefeuille d'actions.

L'équipe de recherche et de placements quantitatifs de Fidelity Investments

Riche expérience : L'équipe compte plus de 200 développeurs et technologues spécialisés dans la recherche quantitative.

L'équipe compte plus de 200 développeurs et technologues spécialisés dans la recherche quantitative. Regard systématique sur chaque catégorie d'actifs : Des équipes de placement systématiques alignées sont mises à contribution pour chaque catégorie d'actifs, ce qui permet d'élaborer des stratégies de placement spécialisées et précises adaptées aux caractéristiques uniques de chaque marché.

Des équipes de placement systématiques alignées sont mises à contribution pour chaque catégorie d'actifs, ce qui permet d'élaborer des stratégies de placement spécialisées et précises adaptées aux caractéristiques uniques de chaque marché. Capacités de recherche poussées : L'équipe dispose d'une vaste série d'outils de recherche pour fournir des analyses concrètes aux équipes des placements fondamentaux et systématiques.

L'équipe dispose d'une vaste série d'outils de recherche pour fournir des analyses concrètes aux équipes des placements fondamentaux et systématiques. Plateformes centrales pour l'innovation et le développement d'échelle : L'équipe a développé des plateformes centrales pour permettre une innovation continue, favoriser l'extensibilité et assurer l'efficacité.

Placements quantitatifs et systématiques

Diversification du portefeuille : Corrélation faible, voire négative, avec les stratégies de placement fondamentales

Corrélation faible, voire négative, avec les stratégies de placement fondamentales Processus reproductible : Processus reposant sur des modèles pour offrir des résultats plus constants.

Processus reposant sur des modèles pour offrir des résultats plus constants. Personnalisation d'échelle : Utilisation de techniques quantitatives pour la construction de portefeuille.

Utilisation de techniques quantitatives pour la construction de portefeuille. Faible coût : Généralement moins coûteux que les stratégies de placement fondamentales à gestion active.

Obtenez le point de vue d'experts et d'autres renseignements sur ces fonds

Conseillers : Dans le cadre des Dialogues Fidelity à 11 h 30 (HE) aujourd'hui (28 janvier), Neil Constable , chef de la recherche et des placements quantitatifs de Fidelity, discutera des nouveaux fonds et de l'approche de placement systématique de Fidelity.

Dans le cadre des Dialogues Fidelity à 11 h 30 (HE) aujourd'hui (28 janvier), , chef de la recherche et des placements quantitatifs de Fidelity, discutera des nouveaux fonds et de l'approche de placement systématique de Fidelity. Investisseurs et conseillers : Nos gestionnaires de portefeuille vous en disent plus sur nos produits dans cette baladodiffusion DialoguesFidelity .

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à nos clients divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 290 milliards de dollars (au 24 janvier 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Dans le cadre de leurs stratégies de placement, le Fonds Fidelity Revenu absolu et le FNB Fidelity Obligations américaines de base peuvent avoir recours à des produits dérivés, y compris les swaps (p. ex., swaps de taux d'intérêt, swaps sur défaillance de crédit, swaps sur rendement total) et les contrats à terme normalisés (p. ex., contrats à terme sur effets du Trésor) à des fins de couverture ou autre. Un swap est un contrat entre deux parties visant l'échange de paiements en fonction d'un montant convenu. Les contrats à terme normalisés sont négociés en bourse et représentent une entente entre deux parties en vue de l'achat ou de la vente d'un actif à une date ultérieure pour un montant prédéterminé. En tant que produits dérivés, les swaps et les contrats à terme normalisés sont assujettis à des risques supplémentaires, y compris le risque de contrepartie (c.-à-d. lorsque l'une ou plusieurs parties à un contrat manquent à leur obligation ou sont incapables de s'acquitter de leur obligation), le risque de liquidité (c.-à-d. lorsque le titre ne peut être négocié rapidement ou facilement en raison des conditions sur les marchés de capitaux) et le risque de marché (c.-à-d. lorsque des conditions de marché défavorables ont une incidence négative sur la valeur des titres). Rien ne garantit que l'utilisation des swaps ou des contrats à terme normalisés par le Fonds ou le FNB améliorera le rendement ou réduira le risque par rapport à l'ensemble du marché.

Suivez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanada.

www.fidelity.ca

Écoutez les DialoguesFidelity sur Apple ou Spotify .

SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]