TORONTO, le 20 oct. 2020 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), l'une des principales sociétés de gestion de placements au Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses premiers fonds appartenant à sa gamme de stratégies alternatives liquides pour les investisseurs canadiens. Les trois nouveaux fonds communs de placement non traditionnels sont les Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes, Fidelity Alternatif marché neutre et Fidelity Alternatif à positions longues/courtes.

Les nouveaux fonds alternatifs liquides de Fidelity tirent parti des ressources en recherche mondiales de Fidelity et sont conçus pour les investisseurs qui cherchent à élargir leur univers de placement au-delà de l'adoption de « positions longues » uniquement. L'ajout de placements non traditionnels dans un portefeuille conventionnel destiné aux investisseurs peut bonifier la diversification et améliorer le profil risque/rendement.

Ces nouveaux fonds non traditionnels sont conçus pour offrir les avantages suivants aux investisseurs :

Sources d'alpha non traditionnelles

Diversification du portefeuille : les stratégies alternatives visent une corrélation plus faible avec les facteurs de l'ensemble du marché ou les indices connexes comparativement aux stratégies à positions longues seulement.

Possibilité d'améliorer le profil risque/rendement

Protection potentielle en cas de baisse des marchés durant les périodes de turbulences ou de volatilité

« L'année 2020 est marquée par une volatilité considérable dans divers marchés. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas, et nos clients recherchent des solutions hors du commun pour les aider à naviguer au sein des marchés », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits, chez Fidelity. « Le lancement de nos nouvelles stratégies non traditionnelles permettra aux investisseurs particuliers d'accéder à des produits qui, jusqu'à récemment, n'étaient offerts qu'aux investisseurs institutionnels ou bien nantis. Nos nouveaux produits élargissent l'univers de placement des investisseurs qui recherchent des rendements et une diversification dont les avantages surpassent ceux des placements traditionnels à « positions longues » uniquement.

Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes : ce Fonds, géré par Daniel Dupont, vise à fournir une plus-value du capital à long terme en adoptant principalement des positions longues et courtes sur des actions de sociétés du monde entier. Le Fonds peut avoir recours à des leviers financiers en effectuant des ventes à découvert jusqu'à concurrence de 50 % de sa valeur liquidative et en investissant dans des produits dérivés. L'exposition brute du Fonds ne doit pas dépasser les limites d'utilisation des leviers financiers indiquées dans la section sur les stratégies de placement du prospectus simplifié ou autrement permises par les lois sur les valeurs mobilières applicables ou approuvées par les autorités réglementaires.

Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre : ce Fonds, géré par Brett Dley, vise à fournir une plus-value du capital à long terme et une faible corrélation aux principaux marchés boursiers en adoptant principalement des positions longues et courtes sur actions de sociétés situées au Canada ou aux États-Unis. Le Fonds peut avoir recours à des leviers financiers en effectuant des ventes à découvert jusqu'à concurrence de 100 % de sa valeur liquidative et en investissant dans des produits dérivés. L'exposition brute du Fonds ne doit pas dépasser les limites d'utilisation des leviers financiers indiquées dans la section sur les stratégies de placement du prospectus simplifié ou autrement permises par les lois sur les valeurs mobilières applicables ou approuvées par les autorités réglementaires.

Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes : ce Fonds, géré par David Way, vise à fournir une plus-value du capital à long terme en adoptant principalement des positions longues et courtes sur des actions de sociétés situées au Canada ou aux États-Unis. Le Fonds peut avoir recours à des leviers financiers en effectuant des ventes à découvert jusqu'à concurrence de 50 % de sa valeur liquidative, mais généralement autour de 30 %, et en investissant dans des produits dérivés. L'exposition brute du Fonds ne doit pas dépasser les limites d'utilisation des leviers financiers indiquées dans la section sur les stratégies de placement du prospectus simplifié ou autrement permises par les lois sur les valeurs mobilières applicables ou approuvées par les autorités réglementaires.

Pour plus de renseignements, visitez fidelity.ca.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 157 milliards de dollars pour nos clients (au 16 octobre 2020), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Nous sommes fiers d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement regroupant des titres canadiens, étrangers, mondiaux et axés sur le revenu, des fonds négociés en bourse, de même que des stratégies de répartition de l'actif, des portefeuilles gérés, des produits d'investissement durable et un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds communs de placement, y compris les fonds négociés en bourse, ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges, et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

Renseignements: Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Bureau : 416 307-5388, Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]

