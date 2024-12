TORONTO, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui un changement de gestionnaire de portefeuille pour le Fonds Fidelity Leadership au féminin (le « Fonds »). En date d'aujourd'hui, Preeti Sayana est la nouvelle gestionnaire de portefeuille et prend le relais de Nicole Connolly, la gestionnaire de portefeuille actuelle du Fonds, qui a pris la décision de prendre sa retraite à la fin de l'année. Les objectifs de placements du Fonds demeurent inchangés.

Preeti Sayana est entrée au service de Fidelity Investments en 2005 et est gestionnaire de portefeuille depuis 2018. Forte de 30 ans d'expérience, Mme Sayana a notamment cogéré une stratégie internationale, couvrant les actions à petite capitalisation, les marchés émergents et les actions américaines et intégrant les facteurs ESG au processus de recherche. Elle est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Osmania, d'une maîtrise en administration des affaires en finance de l'Université du Massachusetts et d'une maîtrise en finance du Boston College. Mme Sayana porte le titre d'analyste financière agréée (CFA).

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à nos clients divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée ayant des actifs sous gestion de 286 milliards de dollars (au 12 décembre 2024), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

