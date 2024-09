TORONTO, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») amende son communiqué de presse publié le 30 août 2024 qui annonçait les montants estimatifs des distributions spéciales réinvesties des parts de série L du FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux - Devises neutres, du FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité - Devises neutres, du FNB Fidelity Momentum Amérique - Devises neutres et du FNB Fidelity Métavers total (les « FNB Fidelity ») pour y ajouter le montant de la distribution spéciale réinvestie des parts de série FNB du Fonds Fidelity Potentiel mondial.

À la demande de Fidelity, les FNB dissous seront retirés de la Bourse de Toronto ou de Cboe Canada Inc., selon le cas, à la fermeture des bureaux le 6 septembre 2024. La fusion à imposition reportée visant le fonds prorogé, Fonds Fidelity Potentiel mondial, sera mise en œuvre le 6 septembre 2024.

Veuillez noter que ces montants représentent des estimations en date du 23 août 2023, dans le cas des FNB Fidelity, et en date du 30 août 2023, dans le cas de la série FNB du Fonds Fidelity Potentiel mondial. Ces estimations reposent sur des renseignements prospectifs et sont donc appelées à changer.

Ces montants estimatifs portent uniquement sur les distributions spéciales, lesquelles seront réinvesties. Les parts additionnelles seront immédiatement regroupées afin que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne change pas. Les distributions seront versées le 6 septembre 2024, avant les dissolutions ou la réalisation de la fusion à imposition reportée du Fonds Fidelity Potentiel mondial.

Nous prévoyons annoncer les montants définitifs des distributions spéciales réinvesties le 9 septembre 2024 ou aux alentours de cette date.

Nom du Fonds Fidelity Symbole boursier CUSIP ISIN Distribution

estimative par part

($) FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux - Devises neutres FCRH 31644P101 CA31644P1018 0,00091 FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité - Devises neutres FCLH 31647N103 CA31647N1033 - FNB Fidelity Momentum Amérique - Devises neutres FCMH 31649R102 CA31649R1029 - FNB Fidelity Métavers total FMTV 316422104 CA3164221044 0,00744 Fonds Fidelity Potentiel mondial (série FNB) FCGS/ FCGS.U 31624Q822 CA31624Q8222 0,07605

Renseignements prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à l'égard des montants estimatifs des distributions spéciales des FNB Fidelity. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions diffèrent considérablement de celles envisagées par ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les montants réels des distributions diffèrent des montants estimatifs comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les montants réels des distributions reçues par les FNB Fidelity, les opérations de portefeuille, les opérations de couverture de devises et les activités de souscription et de rachat.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à nos clients divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée ayant des actifs sous gestion de 255 milliards de dollars (au 29 août 2024), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

