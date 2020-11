TORONTO, le 27 nov. 2020 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), l'une des plus importantes sociétés de gestion de placements au Canada, a annoncé aujourd'hui les résultats des assemblées extraordinaires virtuelles des porteurs de titres des Catégories ci-dessous.



Nom de la Catégorie et proposition Résultat Catégorie Fidelity Obligations de sociétés Dépôt des statuts mis à jour en lien avec la dissolution de la Catégorie

Fidelity Obligations de sociétés Rejeté Catégorie Fidelity Europe

Dépôt des statuts mis à jour en lien avec la dissolution de la Catégorie

Fidelity Europe Rejeté Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD internationales Dépôt des statuts mis à jour en lien avec la dissolution de la Catégorie

Fidelity Discipline ActionsMD internationales Rejeté Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD internationales - Devises

neutres Dépôt des statuts mis à jour en lien avec la dissolution de la Catégorie

Fidelity Discipline ActionsMD internationales - Devises neutres Rejeté

Comme les résolutions visant la dissolution de ces Catégories n'ont pas été adoptées, les dissolutions n'auront pas lieu. Les investisseurs de ces Catégories continueront de détenir leurs actions et aucune autre mesure n'est requise de leur part. Les investisseurs pourront recommencer à acheter des actions de la Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD internationales aux environs du 11 décembre 2020. Ils pourront également recommencer à acheter des actions de la Catégorie Fidelity Europe et de la Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD internationales - Devises neutres dans des comptes non enregistrés aux environs du 11 décembre 2020. La Catégorie Fidelity Obligations de sociétés demeurera fermée aux nouveaux achats et échanges.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 163 milliards de dollars pour nos clients (au 20 novembre 2020), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Nous sommes fiers d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement regroupant des titres canadiens, étrangers, mondiaux et axés sur le revenu, des fonds négociés en bourse, de même que des stratégies de répartition de l'actif, des portefeuilles gérés, des produits d'investissement durable et un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

