TORONTO, le 10 févr. 2021 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i., l'une des plus importantes sociétés de gestion des placements au Canada, a annoncé aujourd'hui son intention de subdiviser les parts (les parts) des fonds négociés en bourse (les FNB) énumérés ci-dessous.

Chaque subdivision entrera en vigueur après la clôture des marchés le 3 mars 2021 pour les porteurs de parts inscrits au 2 mars 2021.

Entre le 1er mars 2021 et le 3 mars 2021, les parts seront négociées à la Bourse de Toronto sous forme d'« effets payables » de la manière décrite ci-après. À compter du 4 mars 2021, elles seront négociées à un prix ajusté en fonction du fractionnement.

Chaque « ratio de fractionnement » présenté ci-dessous indique le nombre de parts qu'un porteur de parts du FNB pertinent détiendra après la subdivision par rapport au nombre de parts qu'il détenait avant la subdivision. Les porteurs de parts d'un FNB dont le ratio de fractionnement est de 2:1 auront droit à une part additionnelle du FNB pour chaque part qu'ils détenaient à la date de clôture de registres. Les porteurs de parts d'un FNB dont le ratio de fractionnement est de 3:1 auront droit à deux parts additionnelles du FNB pour chaque part qu'ils détenaient à la date de clôture des registres.



FNB Symbole

boursier Ratio de

fractionnement FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé FCMI 2:1 FNB indiciel Fidelity Momentum Canada FCCM 3:1 FNB indiciel Fidelity Valeur Canada FCCV 3:1 FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé FCGI 2:1 FNB indiciel Fidelity Momentum international FCIM 3:1 FNB indiciel Fidelity Momentum Amérique - Devises neutres FCMH 3:1 FNB indiciel Fidelity Momentum Amérique FCMO 3:1 FNB indiciel Fidelity Valeur Amérique - Devises neutres FCVH 3:1 FNB indiciel Fidelity Valeur Amérique FCUV 3:1

Lorsqu'il y a subdivision des parts d'un ETF, la valeur liquidative par part diminue à raison du ratio de fractionnement, de sorte que la subdivision n'a aucune incidence sur la valeur de la position totale du porteur de parts. Le coût unitaire pour le porteur de parts diminuera également à raison du même ratio de fractionnement, mais le coût total restera inchangé.

Les procédures de négociation d'« effets payables » à la Bourse de Toronto s'appliqueront aux subdivisions de parts. Un effet payable est un droit lié à des titres cotés faisant l'objet d'une opération stratégique, comme une subdivision de parts. Toute opération exécutée à la Bourse de Toronto pendant la période où les titres sont négociables sous forme d'effets payables sera identifiée afin que les acheteurs des parts aient droit à la subdivision de parts.

Les mandats des FNB demeurent inchangés, et cette subdivision de parts n'a aucune incidence sur les porteurs de parts. Ces derniers n'ont aucune mesure à prendre, puisque leurs comptes de courtage seront automatiquement mis à jour pour refléter les subdivisions de parts après la date d'entrée en vigueur. Il pourrait s'écouler plusieurs jours avant que le courtier d'un porteur de parts reflète les subdivisions de parts dans le compte du porteur de parts (la période de règlement). Les porteurs de parts sont invités à communiquer avec leur courtier pendant la période de règlement s'ils souhaitent négocier des parts des FNB concernés.

