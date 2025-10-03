TORONTO, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Conformément à son engagement à tenir le public investisseur informé de tout changement important, Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») annonce une mise à jour du niveau de risque de certains Fonds Fidelity qui entrera en vigueur le 9 janvier 2026. Ce changement découle de l'excellent historique de surperformance du gestionnaire de portefeuille Mark Schmehl depuis le début de son mandat et de la forte volatilité des marchés boursiers mondiaux observée au cours de la dernière décennie. Les aperçus du fonds modifiés qui seront déposés le 10 novembre 2025 ou vers cette date reflèteront les nouveaux niveaux de risque.

Fonds Niveau de risque

actuel Nouveau niveau

de risque Catégorie Fidelity Innovations mondialesMC Moyen à élevé Élevé Fiducie de placement Fidelity Innovations mondialesMC Moyen à élevé Élevé

Historique de rendement (%)

Au 31 août 2025

Cumul

annuel 1 an 2 ans 3 ans 5 ans Depuis la

création1 Catégorie Fidelity Innovations mondialesMC

11,9 33,2 39,4 33,5 18,9 23,3 Indice composé NASDAQ2

6,5 24,2 25,4 24,9 14,8 18,0 Rendement excédentaire par rapport à l'indice composé NASDAQ

5,4 9,0 14,0 8,6 4,1 5,3 Indice MSCI Monde tous pays3

9,1 18,0 20,4 19,5 13,2 11,4 Pourcentage des pairs surpassés4

89 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100 % Cote Morningstar (code globale : 5 étoiles)

- - - 5 étoiles 5 étoiles - Nombre de fonds dans la catégorie Actions mondiales

1 949 1 912 1 818 1 739 1 435 1 133





















Sources : Fidelity Investments Canada s.r.i. et Morningstar Research Inc. Les données de la série F au 31 août 2025 sont exprimées en dollars canadiens après déduction des frais et sont appelées à changer. Les rendements pour les périodes de plus d'un an sont annualisés. 1 Date de création : 1er novembre 2017. 2 L'indice de référence est l'indice composé NASDAQ. Cet indice suit le rendement de plus de 3 000 actions ordinaires inscrites à la cote de la bourse NASDAQ et met fortement l'accent sur les technologies de l'information et les sociétés de croissance. 3 L'indice de référence général est l'indice MSCI Monde tous pays. Cet indice boursier est conçu pour mesurer le rendement combiné des économies développées et émergentes à l'échelle mondiale. 4 Le pourcentage des pairs surpassés est une méthode normalisée de classement par centile qui sert à démontrer comment un rendement donné se compare à l'ensemble des rendements d'un groupe défini de pairs, et qui classe la série de rendements de 1 à 100. Plus le rang centile est élevé, plus le rang d'un rendement donné est élevé par rapport à l'ensemble des rendements du groupe de pairs. Le classement peut changer chaque mois.

La Catégorie Fidelity Innovations mondialesMC

La Catégorie Fidelity Innovations mondialesMC (le « Fonds ») vise la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés de divers pays qui sont susceptibles d'être des innovateurs perturbateurs. Au 31 août 2025, le Fonds (série F, après déduction des frais) affiche un rendement annualisé de 23,3 % (ou cumulatif de 417 %) en dollars canadiens, depuis sa création le 1er novembre 2017. Au cours de cette période, il a surpassé 100 % des pairs de sa catégorie et a devancé son indice de référence de 5,3 %. L'indice de référence du Fonds est l'indice composé NASDAQ.

Changements du niveau de risque

Les objectifs et les stratégies de placement du Fonds, ainsi que le gestionnaire de portefeuille, demeurent inchangés malgré les mises à jour du niveau de risque qui entreront en vigueur le 9 janvier 2026.

Le gestionnaire de portefeuille, Mark Schmehl, continuera de cibler les sociétés du monde entier appelées à innover et à perturber, et de bâtir sa solide feuille de route au chapitre du rendement à long terme.

Les changements du niveau de risque sont conformes à la méthode de classification du risque normalisée établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »), laquelle repose sur la volatilité historique mesurée par l'écart-type annualisé des rendements des fonds sur une période de dix ans.

Au cours de la dernière décennie, les marchés boursiers mondiaux ont connu d'importantes périodes de volatilité attribuables à divers facteurs, notamment les tensions commerciales mondiales, la pandémie de COVID-19, les préoccupations liées à l'inflation, les cycles de hausse des taux d'intérêt ainsi que d'autres événements majeurs.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à nos clients divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée ayant des actifs sous gestion de 320 milliards de dollars (au 31 août 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers en placements et de plateformes de courtage en ligne.

