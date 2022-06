TORONTO, le 30 juin 2022 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») l'une des principales sociétés de gestion des placements au Canada, a annoncé aujourd'hui des changements au Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique, à la Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique et à la Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique - Devises neutres (les « Fonds »), en date du 30 septembre 2022.

À compter du 30 septembre 2022, Matt Friedman, un gestionnaire de portefeuille chevronné chez Fidelity, gérera les Fonds actuellement gérés par le gestionnaire de portefeuille John Roth. Ce dernier continuera à gérer des stratégies pour les investisseurs américains. Les objectifs de placement des fonds resteront les mêmes sous la direction de M. Friedman et continueront à viser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés américaines. Tout comme les stratégies actuelles des Fonds, M. Friedman aura recours à une recherche fondamentale et ascendante pour la sélection des placements. À l'avenir, M. Friedman cherchera à atteindre les objectifs des Fonds en se fiant à une démarche de placement axée sur la valeur, en investissant dans des sociétés de toutes tailles et en mettant l'accent sur les sociétés de taille moyenne. Cette stratégie diffère de la méthode de base de M. Roth qui consiste à investir dans des entreprises de toutes tailles, et en particulier les moyennes et grandes entreprises. Afin d'assurer une transition en douceur, M. Friedman travaillera étroitement avec M. Roth, ainsi qu'avec des équipes de recherche d'ici la date d'entrée en vigueur.

Compte tenu de l'évolution et l'orientation du style de placement, certains changements seront apportés aux titres en portefeuille. Ceci aura potentiellement une incidence sur les distributions de gains en capital de fin d'année pour les nouveaux investisseurs et les investisseurs existants des Fonds. La distribution de gains en capital, le cas échéant, de la Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique et de la Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique - Devises neutres sera reportée d'un an et pourra changer en fonction des conditions du marché.

De plus, le niveau de risque de la Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique - Devises neutres passera de « moyen » à « moyen à élevé ». Fidelity attribue une cote d'évaluation du risque en fonction de la méthode normalisée de classification du risque des ACVM. Cette nouvelle classification reflète le changement de l'indice de référence du Fonds. Les niveaux de risque du Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique et de la Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique demeurent inchangés, soit le niveau de risque « moyen ».

Matt Friedman possède une vaste expérience et gère un large éventail de stratégies d'actions américaines depuis plus de 20 ans. L'actif géré par M. Friedman pour les investisseurs américains s'élève à 29 milliards de dollars canadiens, dont les fonds et le portefeuille suivants : Fidelity/Fidelity Advisor Value Strategies Fund, Fidelity/Fidelity Advisor Value Fund, Fidelity/Fidelity Advisor Series Stock Selector Large Cap Value Fund, Fidelity/Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund, Fidelity VIP Value Strategies Portfolio et Fidelity Flex Mid Cap Value Fund.

Avant d'assumer ses responsabilités actuelles, M. Friedman a géré plusieurs stratégies chez Fidelity. Il était également le leader sectoriel des groupes de recherche sur les produits industriels et l'énergie, et suivait des entreprises des secteurs pharmaceutiques spécialisés et des actions génériques, ainsi que les médias, la câblodistribution et le satellite. Il œuvre dans le domaine des services financiers depuis 1994 et a obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en comptabilité de l'Université Emory et une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Chicago. M. Friedman est également titulaire du titre de CFA et d'un diplôme de comptable public agréé (CPA).

