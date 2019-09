Fidelity Investments Canada répond à la demande de ses clients pour des solutions à revenu fixe novatrices et lance une série de FNB à revenu fixe incluant des solutions à gestion active

TORONTO, le 25 sept. 2019 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), l'une des plus grandes sociétés de gestion de placements au Canada, lance aujourd'hui une gamme de solutions à revenu fixe novatrices, incluant des FNB et fonds FNB à revenu fixe gérés activement. La négociation de ces FNB à la Bourse de Toronto commence dès aujourd'hui (le 25 septembre 2019).

Depuis que Fidelity a fait son entrée sur le marché canadien des FNB en septembre 2018, la demande des investisseurs pour les FNB et fonds FNB Fidelity n'a cessé de croître; l'actif sous gestion des FNB et fonds FNB Fidelity atteint plus de 620 millions de dollars (au 23 septembre 2019). La gamme de FNB Fidelity compte désormais 20 FNB, dont les FNB Dividendes élevés, Faible volatilité et Grande qualité, le FNB Fidelity Développement durable mondial et, maintenant, cette nouvelle série de FNB à revenu fixe.

Grâce à Fidelity, les investisseurs canadiens bénéficient d'une expertise et de ressources considérables en matière de placements.

Réseau mondial : La vaste étendue des placements de Fidelity est issue de son excellent réseau mondial de spécialistes en titres à revenu fixe, d'analystes en actions et d'experts en répartition de l'actif. Chaque année, en moyenne, les spécialistes en placements à revenu fixe de FMR Co., Inc. et de ses sociétés affiliées entrent en contact avec 13 000 sociétés, effectuent 5 000 visites sur place et produisent 35 000 notes de recherche, lesquels servent à générer un potentiel d'alpha et à atténuer le risque dans les portefeuilles des investisseurs.





« Les marchés étant ce qu'ils sont, avec leurs lots de défis, les investisseurs canadiens sont de plus en plus nombreux à vouloir s'en remettre à un leader en matière de titres à revenu fixe pour les aider à rester à l'avant-garde en protégeant leur argent durement gagné et en faisant fructifier leurs placements, affirme Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits, Fidelity Investments Canada s.r.i. Nos nouveaux FNB et fonds FNB à revenu fixe offrent aux investisseurs toute une série de solutions à revenu fixe, incluant des options à court terme et des mandats mondiaux, et elles sont toutes gérées par l'équipe d'experts en gestion de portefeuille de Fidelity. »

Nouveaux FNB et fonds FNB

FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus (FCGB) : Sous la gestion active des gestionnaires de portefeuille chevronnés Jeffrey Moore et Michael Plage, ce FNB investit dans des titres de sociétés de qualité et à rendement élevé de tous les coins du monde. Doté de la souplesse d'investir dans n'importe quel secteur selon une approche tactique, le FNB vise à procurer une combinaison de revenu et de potentiel de gains en capital.





Ces FNB sont vendus sous la forme de fonds communs de placement à un prix compétitif. Les frais de gestion de la série F varient de 0,25 % à 0,53 %. Ceux de la série B varient de 0,75 % à 1,03 %.

Pour plus de renseignements, visitez fidelity.ca/revenufixe

Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nos employés et ressources mondiales s'engagent à agir pour le bien des investisseurs et assurer leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 139,7 milliards de dollars pour nos clients (au 23 septembre 2019), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Nous sommes fiers d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement regroupant des titres canadiens, étrangers, mondiaux et axés sur le revenu, des FNB, de même que des stratégies de répartition de l'actif, des portefeuilles gérés, des produits d'investissement durable et un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds communs de placement, y compris les fonds négociés en bourse, ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges, et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

