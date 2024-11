Fidelity a également obtenu le prix du meilleur groupe de FNB dans deux catégories.

TORONTO, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) annonce que plusieurs de ses fonds communs de placement et fonds négociés en bourse (FNB) ont remporté des prix LSEG Lipper Canada 2024 pour la constance et l'excellence de leur rendement ajusté au risque par rapport à leurs pairs en 2024. Fidelity a également remporté le prix du meilleur groupe de FNB d'actifs mixtes et le prix du meilleur groupe de FNB dans l'ensemble.

« Nous sommes ravis que nos fonds communs de placement et FNB aient remporté les prix LSEG Lipper 2024 dans de multiples catégories et sur plusieurs périodes », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing chez Fidelity. « Cette reconnaissance reflète le travail acharné et l'engagement de nos gestionnaires de portefeuille, de notre équipe de recherche et des nombreuses équipes qui soutiennent ces stratégies. Nous apprécions grandement la confiance que les conseillers et les investisseurs nous accordent et demeurons déterminés à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et personnels. »

Prix pour les fonds - Canada

Nom du Fonds Gestionnaire(s) de

portefeuille Catégorie Période(s)

récompensée(s) Portefeuille Fidelity

PassageMC 2045 Andrew Dierdorf,

Brett Sumsion et

Bruno Crocco Portefeuilles à

échéance cible

2035+ 3 et 5 ans Fonds Fidelity

Marchés émergents Sam Polyak Actions des

marchés émergents 10 ans Fonds Fidelity

Revenu élevé à taux

variable Eric Mollenhauer,

Kevin Nielsen et

Chandler Perine Prêts à taux variable 3 ans Portefeuille Fidelity

Croissance

mondiale David Wolf et David

Tulk Équilibrés mondiaux

d'actions 10 ans Portefeuille Fidelity

Revenu mondial David Wolf et David

Tulk Équilibrés mondiaux

à revenu fixe 10 ans Catégorie Fidelity

Actions nord-

américaines Darren Lekkerkerker Actions nord-

américaines 5 ans Fonds Fidelity

Innovations

technologiques HyunHo Sohn Actions sectorielles 5 et 10 ans Fonds Fidelity

Revenu élevé

tactique Adam Kramer,

Ford O'Neil et Ramona

Persaud Équilibrés tactiques 10 ans

Prix pour les FNB - Canada

Nom du Fonds Gestionnaire(s) de

portefeuille Catégorie Période(s)

récompensée(s) FNB Fidelity

Simplifié -

Croissance Geode Capital

Management Équilibrés mondiaux

d'actions 3 ans FNB Fidelity

Simplifié - Équilibre Geode Capital

Management Équilibrés mondiaux

neutres 3 ans FNB Fidelity Valeur

Amérique Geode Capital

Management Actions américaines 3 ans FNB Fidelity Actions

américaines de

grande qualité Geode Capital

Management Actions américaines 5 ans

Prix pour le groupe de FNB - Canada

Actifs mixtes

Ensemble

À propos de LSEG et des prix LSEG Lipper

Les prix LSEG Lipper sont décernés chaque année aux fonds et aux sociétés de fonds de placement qui se distinguent de leurs pairs par l'excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque.

LSEG est l'un des plus importants fournisseurs de données et d'infrastructures sur les marchés financiers au monde. La société fournit des statistiques, des nouvelles et des produits indiciels à plus de 40 000 clients dans 170 pays. Elle aide les sociétés à financer l'innovation, à gérer le risque et à créer des emplois en collaborant avec les clients à chaque étape du cycle de vie des opérations, qu'il s'agisse d'éclairer leurs décisions avant une opération, d'exécuter des opérations, de mobiliser des capitaux ou d'offrir des services de compensation ou d'optimisation. S'appuyant sur plus de trois siècles d'expérience, des technologies novatrices et une équipe de 25 000 personnes réparties dans plus de 60 pays, LSEG contribue à la stabilité financière et au renforcement des économies, et donne à sa clientèle les moyens de croître de façon durable.

Les prix LSEG Lipper sont décernés chaque année aux fonds et aux sociétés de fonds de placement qui se distinguent de leurs pairs par l'excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque. Ils sont attribués en fonction de la cote Lipper Leader pour la constance du rendement, une mesure objective et quantitative du rendement ajusté au risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui obtient la cote Lipper Leader pour la constance du rendement (rendement effectif) la plus élevée dans chaque catégorie remporte le prix LSEG Lipper. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site lipperfundawards.com. Bien que LSEG Lipper déploie des efforts raisonnables pour veiller à l'exactitude et à la fiabilité des données utilisées pour attribuer les prix, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

Portefeuille Fidelity PassageMC 2045

Le Portefeuille Fidelity PassageMC 2045 (série F) a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2024 du meilleur portefeuille dans la catégorie Portefeuilles à échéance cible 2035+ pour les périodes de trois et cinq ans, sur un total de 16 et 12 fonds, respectivement.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2024, le Portefeuille a obtenu les rendements suivants : 28,18 % (un an), 7,77 % (trois ans), 10,80 % (cinq ans), 9,06 % (dix ans) et 8,45 % (depuis sa création le 3 novembre 2005).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du Portefeuille pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (dix ans), 5 (globale).

Fonds Fidelity Marchés émergents

Le Fonds Fidelity Marchés émergents (série F) a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2024 du meilleur fonds d'actions des marchés émergents sur dix ans, sur un total de 27 fonds.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2024, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 29,33 % (un an), 3,44 % (trois ans), 8,44 % (cinq ans), 8,50 % (dix ans) et 6,64 % (depuis sa création le 10 octobre 2000).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 4 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (dix ans), 5 (globale).

Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable

Le Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable (série F) a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2024 du meilleur fonds de prêts à taux variable sur trois ans, sur un total de 11 fonds.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2024, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 7,95 % (un an), 8,08 % (trois ans), 5,27 % (cinq ans), 6,08 % (dix ans) et 6,55 % (depuis sa création le 16 octobre 2013).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 4 (cinq ans), 5 (dix ans), 5 (globale).

Portefeuille Fidelity Croissance mondiale

Le Portefeuille Fidelity Croissance mondiale (série F) a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2024 du meilleur fonds équilibré mondial d'actions sur dix ans, sur un total de 107 fonds.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2024, le Portefeuille a obtenu les rendements suivants : 29,38 % (un an), 8,80 % (trois ans), 11,06 % (cinq ans), 9,96 % (dix ans) et 7,74 % (depuis la création le 18 avril 2007).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du Portefeuille pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (dix ans), 5 (globale).

Portefeuille Fidelity Revenu mondial

Le Portefeuille Fidelity Revenu mondial (série F) a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2024 du meilleur fonds équilibré à revenu fixe sur dix ans, sur un total de 55 fonds.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2024, le Portefeuille a obtenu les rendements suivants : 18,94 % (un an), 4,83 % (trois ans), 5,64 % (cinq ans), 5,89 % (dix ans) et 5,52 % (depuis la création le 18 avril 2007).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du Portefeuille pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (dix ans), 5 (globale).

Catégorie Fidelity Actions nord-américaines

La Catégorie Fidelity Actions nord-américaines (série F) a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2024 du meilleur fonds d'actions nord-américaines sur cinq ans, sur un total de 18 fonds.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2024, la Catégorie a obtenu les rendements suivants : 34,69 % (un an), 12,12 % (trois ans), 15,95 % (cinq ans), et 13,02 % (depuis sa création le 28 octobre 2015).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes de la Catégorie pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (globale).

Fonds Fidelity Innovations technologiques

Le Fonds Fidelity Innovations technologiques (série F) a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2024 du meilleur fonds d'actions sectorielles sur cinq et dix ans, sur un total de 19 et 13 fonds, respectivement.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2024, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 37,04 % (un an), 14,00 % (trois ans), 21,94 % (cinq ans), 22,28 % (dix ans) et 7,41 % (depuis sa création le 10 octobre 2000).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (dix ans), 5 (globale).

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique

Le Fonds Fidelity Revenu élevé tactique (série F) a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2024 du meilleur fonds équilibré tactique sur dix ans, sur un total de 31 fonds.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2024, le Fonds a obtenu les rendements suivants : 17,61 % % (un an), 6,05 % (trois ans), 9,47 % (cinq ans), 9,40 % (dix ans) et 9,37 % (depuis sa création le 28 mai 2014).

Les cotes LSEG Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : 4 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (dix ans), 5 (globale).

FNB Fidelity Simplifié - Croissance

Le FNB Fidelity Simplifié - Croissance a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2024 du meilleur FNB équilibré mondial d'actions sur trois ans, sur un total de 11 FNB.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2024, le FNB a obtenu les rendements suivants : 30,88 % (un an), 11,17 % (trois ans) et 11,35 % (depuis sa création le 21 janvier 2021).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du FNB pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (globale).

FNB Fidelity Simplifié - Équilibre

Le FNB Fidelity Simplifié - Équilibre a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2024 du meilleur FNB équilibré mondial neutre sur trois ans, sur un total de 18 FNB.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2024, le FNB a obtenu les rendements suivants : 25,69 % (un an), 8,00 % (trois ans) et 7,92 % (depuis sa création le 21 janvier 2021).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du FNB pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (globale).

FNB Fidelity Valeur Amérique

Le FNB Fidelity Valeur Amérique a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2024 du meilleur FNB d'actions américaines sur trois ans, sur un total de 57 FNB.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2024, le FNB a obtenu les rendements suivants : 31,61 % (un an), 18,98 % (trois ans) et 21,20 % (depuis sa création le 5 juin 2020).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du FNB pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (globale).

FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité

Le FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité a remporté le prix LSEG Lipper Canada 2024 du meilleur FNB d'actions américaines sur cinq ans, sur un total de 32 FNB.

Pour les périodes terminées le 30 septembre 2024, le FNB a obtenu les rendements suivants : 31,76 % (un an), 14,98 % (trois ans), 16,89 % (cinq ans) et 17,62 % (depuis sa création le 18 janvier 2019).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du FNB pour les mêmes périodes sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (globale).

Prix de groupe FNB - Actifs mixtes

Meilleur groupe de fonds d'actifs mixtes sur trois ans se méritant un prix LSEG Lipper Canada 2024.

Prix de groupe FNB - Ensemble

Meilleur groupe de FNB dans l'ensemble sur trois ans se méritant un prix LSEG Lipper Canada 2024.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à nos clients divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée ayant des actifs sous gestion de 269 milliards de dollars (au 23 octobre 2024), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

