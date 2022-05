~Les fonds visent à offrir aux investisseurs une solution d'actions diversifiée~

TORONTO, le 18 mai 2022 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i., l'une des plus importantes sociétés de placement au Canada, a lancé aujourd'hui le Portefeuille Fidelity Actions mondiales et la Catégorie Portefeuille Fidelity Actions mondiales.

« Alors que les conseillers en placements et les investisseurs recherchent une diversification accrue dans un contexte de changements dans les tendances du marché, Fidelity s'efforce d'offrir une gamme dynamique de produits de placement pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers, a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing, Fidelity Investments Canada s.r.i. Avec le Portefeuille Fidelity Actions mondiales, nous élargissons le choix et la commodité pour les investisseurs à la recherche d'une solution d'actions diversifiée. Géré par l'équipe de répartition mondiale de l'actif de Fidelity, le portefeuille est conçu pour offrir une exposition aux actions et une croissance du capital à long terme. »

Fidelity lance un nouveau portefeuille géré, le Portefeuille Fidelity Actions mondiales, ainsi qu'une version Catégorie de Société correspondante : la Catégorie Portefeuille Fidelity Actions mondiales. Géré par les gestionnaires de portefeuille responsables de la répartition mondiale de l'actif Geoff Stein, David Wolf et David Tulk, le portefeuille visera une croissance du capital à long terme, en tirant parti des vastes capacités de placement de Fidelity et de sa gamme diversifiée de gestionnaires de portefeuille d'actions. Le portefeuille est diversifié par région, capitalisation boursière et style de placement.

Le Portefeuille Fidelity Actions mondiales offre plusieurs avantages clés aux investisseurs, notamment :

Un accès aux gestionnaires de portefeuille de Fidelity - Le Portefeuille Fidelity Actions mondiales a accès aux fonds d'actions et aux gestionnaires de Fidelity au moyen de placements dans des fonds sous-jacents, comme l'exposition à la Catégorie Fidelity Vision stratégique gérée par Will Danoff , le Fonds Fidelity Potentiel Canada géré par Hugo Lavallée, le Fonds Fidelity Dividendes géré par Don Newman , le Fonds Fidelity Dividendes américains géré par Ramona Persaud et les fonds de la Catégorie Fidelity Innovations mondiales gérés par Mark Schmehl .

- Le portefeuille entend inclure des placements en actions canadiennes, américaines, mondiales et des marchés émergents dans les styles de placement axés sur la valeur et la croissance, quelle que soit la tendance. La mise à profit de l'équipe de répartition mondiale de l'actif et des ressources mondiales de Fidelity - L'équipe gère un actif canadien de plus de 83 milliards de dollars et a accès à des centaines de spécialistes en placements partout dans le monde pour aider à équilibrer le risque et le rendement, et bénéficie ainsi de l'approche de confiance de Fidelity, y compris notre vaste réseau mondial de recherche et nos recherches exclusives.

Geoff Stein

Geoff Stein est gestionnaire de portefeuille au sein du groupe de répartition mondiale de l'actif de Fidelity Investments. À ce titre, il exerce les fonctions de gestionnaire principal ou de cogestionnaire de portefeuille pour plusieurs fonds communs de placement à multiples catégories d'actifs et comptes de sous-conseillers pour les investisseurs canadiens et américains. Au Canada, il est notamment gestionnaire de portefeuille pour le Fonds Fidelity Revenu mensuel, le Fonds Fidelity Dividendes, le Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, les Portefeuilles gérés de Fidelity, le Fonds Fidelity Équilibre Canada, le Fonds Fidelity Répartition de revenu, les Mandats privés Fidelity Répartition de l'actif, le Fonds Fidelity Équilibre Amérique, le Fonds Fidelity Stratégies et tactiques, le Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactiques, le FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé, le FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé et le Fonds Fidelity Gestion de l'inflation. Il se consacre principalement à la répartition active de l'actif.

M. Stein a obtenu un B.A. en économie de l'Université Yale, ainsi qu'une M.B.A. de l'Université Stanford. De plus, il détient le titre d'analyste financier agréé (CFA).

David Wolf

David Wolf est gestionnaire de portefeuille au sein du groupe de répartition mondiale de l'actif de Fidelity Investments. À ce titre, il exerce la fonction de cogestionnaire pour de nombreuses stratégies à multiples catégories d'actifs pour le compte d'investisseurs canadiens. Il est notamment gestionnaire de portefeuille pour le Fonds Fidelity Revenu mensuel, le Fonds Fidelity Dividendes, le Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, le Fonds Fidelity Revenu conservateur, les Portefeuilles gérés de Fidelity, le Fonds Fidelity Équilibre Canada, le Fonds Fidelity Répartition de revenu, le Fonds Fidelity Équilibre Amérique, le Fonds Fidelity Stratégies et tactiques, le Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactiques, le FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé, le FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé et le Fonds Fidelity Gestion de l'inflation. Il se consacre principalement à la répartition active de l'actif.

M. Wolf détient un B.A. en économie avec grande distinction et est membre de la société Phi Bêta Kappa de l'Université Princeton.

David Tulk

David Tulk est gestionnaire de portefeuille au sein du groupe de répartition mondiale de l'actif de Fidelity Investments. Il est cogestionnaire du Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque, du Fonds Fidelity Revenu conservateur, du Mandat privé Fidelity Revenu conservateur, du Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque, du FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé, du FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé, du Fonds Fidelity Stratégies et tactiques et du Fonds Fidelity Gestion de l'inflation. De plus, il est l'un des principaux agents de liaison entre les gestionnaires de portefeuille et un large éventail de clients actuels et potentiels et de partenaires internes, leur fournissant des analyses de portefeuille détaillées et assurant la communication des objectifs des clients, des exigences et des renseignements sur le marché à l'équipe de placements.

M. Tulk a obtenu une maîtrise en économie de l'Université Queen's et un B. Sc. en économie (méthodes quantitatives) avec distinction de l'Université de Toronto. Il détient également le titre d'analyste financier agréé (CFA).

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 190 milliards de dollars pour nos clients (au 17 mai 2022), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable, de fonds communs de placement alternatifs et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

