Une solution de placement réunissant les gestionnaires de portefeuille chevronnés Mark Schmehl, Hugo Lavallée et Daniel Dupont.

TORONTO, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) a lancé aujourd'hui le Fidelity Actions mondiales+ (le Fonds). Cette solution d'actions mondiales à guichet unique donne accès à des styles de placement distincts, mais complémentaires, à des fins de diversification et pour chercher à procurer une expérience de placement plus uniforme. Le Fonds offre également une exposition à un fonds commun de placement alternatif liquide et affiche une cote de risque moyen.

Les gestionnaires de portefeuille Daniel Dupont et Hugo Lavallée ont participé à une webémission DialoguesFidelity hier pour discuter du nouveau Fonds. Les conseillers en placements sont invités à consulter notre site Web pour visionner la rediffusion bientôt disponible.

Le Fonds est composé des fonds sous-jacents suivants :

Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales MC - Une stratégie de placement flexible gérée par Mark Schmehl qui s'intéresse aux sociétés novatrices et audacieuses du monde en rapide évolution d'aujourd'hui.

- Une stratégie de placement flexible gérée par qui s'intéresse aux sociétés novatrices et audacieuses du monde en rapide évolution d'aujourd'hui. Fonds Fidelity Canada Plus - Une stratégie de placement à contre-courant gérée par Hugo Lavallée qui vise à repérer les actions délaissées afin d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes.

- Une stratégie de placement à contre-courant gérée par Hugo Lavallée qui vise à repérer les actions délaissées afin d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes. Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs - Une stratégie d'actions canadiennes gérée par Daniel Dupont qui vise à investir dans des sociétés à grande capitalisation en mettant l'accent sur l'atténuation de la volatilité.

- Une stratégie d'actions canadiennes gérée par qui vise à investir dans des sociétés à grande capitalisation en mettant l'accent sur l'atténuation de la volatilité. Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes - Une stratégie fondamentale non traditionnelle axée sur la valeur ayant recours à des positions longues et courtes. Le Fonds, géré par Daniel Dupont , peut présenter une faible corrélation avec les rendements des marchés boursiers.

« Alors que nous continuons d'élargir notre gamme de produits, nous répondons à la demande des investisseurs pour un fonds qui offre un accès à des gestionnaires de portefeuille chevronnés assortis de styles de placement complémentaires », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing chez Fidelity. « Le Fonds Fidelity Actions mondiales+ combine les compétences en placements de Mark Schmehl, Daniel Dupont et Hugo Lavallée dans un seul fonds qui intègre leurs styles de placement distincts pour traverser les différentes conjonctures de marché. »

Principaux avantages pour les investisseurs :

Combinaison de styles distincts pour aider à diversifier le risque et offrir un potentiel de rendement supérieur à celui du marché à long terme.

pour aider à diversifier le risque et offrir un potentiel de rendement supérieur à celui du marché à long terme. Solution d'actions mondiales à guichet unique donnant accès à un fonds commun de placement alternatif liquide dans un fonds commun de placement traditionnel.

donnant accès à un fonds commun de placement alternatif liquide dans un fonds commun de placement traditionnel. Gestion par une équipe de gestionnaires de portefeuille chevronnés ayant fait leurs preuves à long terme.

Les gestionnaires de portefeuille Mark Schmehl, Daniel Dupont et Hugo Lavallée sont collectivement responsables, par l'intermédiaire des fonds qu'ils gèrent, de 47,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 31 août 2023).

Comptant des décennies d'expérience combinée dans le secteur, notamment en tant qu'analystes couvrant un large éventail de secteurs et en tant que gestionnaires de portefeuille ayant une philosophie de placement unique, MM. Lavallée, Dupont et Schmehl ont constamment cherché à gagner la confiance des conseillers en placements et des investisseurs sur de nombreux cycles de marché en leur offrant un rendement à long terme et en les aidant à atteindre leurs objectifs.

Gestionnaires de portefeuille

Mark Schmehl

Mark Schmehl possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur et s'est joint à Fidelity en 1999. Il est titulaire d'un B.A.A. de l'Université Wilfrid Laurier et d'une M.B.A. de l'Université Columbia. Il détient également le titre d'analyste financier agréé (CFA). Il est actuellement gestionnaire du Fonds Fidelity Expansion Canada, du Fonds Fidelity Situations spéciales, de la Catégorie Fidelity Innovations mondialesMC et du FNB Fidelity Innovations mondialesMC.

Daniel Dupont

M. Dupont gère le Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada, le Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes et le Mandat privé Fidelity Valeur concentrée. De plus, il est cogestionnaire du Fonds Fidelity Étoile du NordMC avec Joel Tillinghast, Sam Chamovitz, Morgen Peck et Kyle Weaver. M. Dupont détient un B. Com. avec distinction en économie et finances de l'Université McGill et s'est joint à Fidelity en 2001 à titre d'analyste en recherche.

Hugo Lavallée

Hugo Lavallée gère le Fonds Fidelity Leadership climatiqueMD, le Fonds Fidelity Potentiel Canada, le Fonds Fidelity Canada Plus et est cogestionnaire du Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens. M. Lavallée a obtenu un baccalauréat en commerce spécialisé en économie et finances avec la mention très bien de l'Université McGill en 2002.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.



Au service d'une société privée, nos employés et nos ressources mondiales sont déterminés à agir pour le bien des investisseurs et assurer leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 199 milliards de dollars pour nos clients (au 27 septembre 2023), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation et des fondations.



Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu, de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable et de fonds communs de placement non traditionnels, ainsi qu'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Tout placement effectué dans un fonds commun de placement et un FNB ou par l'intermédiaire d'un service de répartition de l'actif peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

