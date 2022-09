Services de compensation Fidelity Canada agira à titre de dépositaire et soutiendra désormais l'ether pour les investisseurs institutionnels

TORONTO, le 28 sept. 2022 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a lancé aujourd'hui le FNB Fidelity Avantage EtherMC et le Fonds Fidelity FNB Avantage EtherMC pour les investisseurs qui cherchent à investir dans l'ether.



Ces stratégies font appel à Services de compensation Fidelity Canada s.r.i. (SCFC), première entité inscrite auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) à offrir une solution sécurisée de négociation et de garde d'actifs numériques aux investisseurs institutionnels, y compris des fonds d'investissement, au Canada.



En plus de permettre la garde et la négociation de bitcoins, la plateforme novatrice de SCFC soutiendra désormais l'ether, offrant aux investisseurs institutionnels un moyen réglementé et sécurisé d'accéder à deux des actifs numériques les plus connus.



En utilisant cette plateforme, le FNB Fidelity Avantage EtherMC et le Fonds Fidelity FNB Avantage EtherMC procureront aux investisseurs des mécanismes de sécurité novateurs, à niveaux multiples et de qualité institutionnelle combinés à la force mondiale de Fidelity, une pionnière qui offre aux clients des ressources et des connaissances approfondies sur les actifs numériques.



Le FNB Fidelity Avantage EtherMC commencera à se négocier à la Bourse de Toronto dès aujourd'hui sous les symboles FETH (en dollars canadiens) et FETH.U (en dollars américains).



« Tirant parti du FNB Fidelity Avantage BitcoinMC, Fidelity continue de mettre en marché des produits de placement novateurs, a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing, Fidelity Investments Canada s.r.i. Grâce à cette solution de garde de premier plan offerte par SCFC, le FETH et le Fonds Fidelity FNB Avantage EtherMC donnent aux investisseurs accès à des options plus sûres et réglementées pour s'exposer à l'ether. »



« En tant que fournisseur de la première plateforme institutionnelle réglementée d'actifs numériques au Canada, nous sommes fiers de soutenir des clients comme Fidelity Investments Canada, a indiqué Scott Mackenzie, président, Services de compensation Fidelity Canada. L'ajout de l'éther à notre offre actuelle de services de négociation, de garde et de tenue de dossiers pour les bitcoins est une innovation importante, car la demande d'actifs numériques continue de croître. »

Pourquoi le FNB Fidelity Avantage EtherMC, le Fonds Fidelity FNB Avantage EtherMC et Services de compensation Fidelity Canada?

Plusieurs raisons peuvent motiver les investisseurs à vouloir investir dans ces fonds au lieu d'acheter et de stocker des cryptomonnaies directement, et le recours aux Services de compensation Fidelity Canada procure également un avantage :

Fonctionnement - L'objectif de placement du FNB Fidelity Avantage Ether MC est d'investir dans l'ether. Le Fonds Fidelity FNB Avantage Ether MC investit quant à lui dans le FNB. L'investisseur qui souscrit des parts du FNB obtient une participation dans le FNB qui, lui, détient une participation dans l'ether physique. Le prix des parts fluctuera à la hausse et à la baisse en relation directe avec le prix de l'ether.





- L'objectif de placement du FNB Fidelity Avantage Ether est d'investir dans l'ether. Le Fonds Fidelity FNB Avantage Ether investit quant à lui dans le FNB. L'investisseur qui souscrit des parts du FNB obtient une participation dans le FNB qui, lui, détient une participation dans l'ether physique. Le prix des parts fluctuera à la hausse et à la baisse en relation directe avec le prix de l'ether. Mécanismes de sécurité de Fidelity - Le FNB Fidelity Avantage Ether MC a accès à l'ether par l'intermédiaire de SCFC, qui à son tour utilise des plateformes de négociations sélectionnées par Fidelity. L'ether physique détenu par le FNB est stocké en suivant un modèle de garde de calibre institutionnel, ce qui permet au FNB de négocier et de stocker des actifs numériques de façon sécurisée.





Le FNB Fidelity Avantage Ether a accès à l'ether par l'intermédiaire de SCFC, qui à son tour utilise des plateformes de négociations sélectionnées par Fidelity. L'ether physique détenu par le FNB est stocké en suivant un modèle de garde de calibre institutionnel, ce qui permet au FNB de négocier et de stocker des actifs numériques de façon sécurisée. Efficience fiscale et liquidité - À l'instar de tous les FNB Fidelity et leur fonds commun de placement correspondant, les nouveaux fonds d'ether sont admissibles dans les comptes enregistrés à imposition reportée. Comme ils le feraient pour acheter des actions en bourse, les investisseurs peuvent investir dans le FNB Fidelity Avantage EtherMC de la même façon qu'ils investissent dans d'autres FNB, c'est-à-dire en souscrivant des parts de FNB à la bourse.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels.



Étant une société d'intérêt privé, nous déployons nos ressources de classe mondiale et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 187 milliards de dollars pour nos clients (au 20 septembre 2022), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.



Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable, de fonds communs de placement non traditionnels et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Services de compensation Fidelity Canada s.r.i.

Services de compensation Fidelity Canada s.r.i. (SCFC), l'un des principaux fournisseurs de services de garde et de compensation, offre des solutions robustes, flexibles et évolutives aux gestionnaires de portefeuille et aux courtiers en valeurs mobilières inscrits et autres investisseurs institutionnels. Les clients s'en remettent à SCFC pour son expertise en matière de technologie de gestion de patrimoine, de négociation, d'administration, de production de rapports et de transition commerciale, ce qui leur donne la liberté de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux, soit aider leurs investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. SCFC est le premier courtier membre de l'OCRCVM à offrir aux clients institutionnels canadiens la capacité de négocier des titres traditionnels et des actifs numériques par le biais d'une même plateforme.



Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus d'un fonds commun de placement ou d'un FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Par le passé, l'ether a fait preuve d'une grande volatilité. Toute stratégie de placement doit être évaluée en fonction de la tolérance au risque de l'investisseur. Un placement dans ces fonds est considéré comme un placement à risque élevé.

