TORONTO, le 25 mai 2023 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) a lancé aujourd'hui un nouveau fonds négocié en bourse (FNB) et de nouvelles séries FNB, offrant aux conseillers en placements et aux investisseurs un accès à certaines stratégies de gestion active de Fidelity dans une structure flexible.

Le nouveau FNB et les nouvelles séries FNB à gestion active suivants, qui seront inscrits à la cote de la Cboe Canada (anciennement la NEO Bourse) aujourd'hui à compter de 9 h 30 (HE), seront offerts aux investisseurs par l'intermédiaire de conseillers en placements et de courtiers en ligne.

FNB Fidelity Innovations mondiales MC (FINN ($ CA)/FINN.U ($ US))

(FINN ($ CA)/FINN.U ($ US)) Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada - Série FNB (FCLC)

Fonds Fidelity Canada Plus - Série FNB (FCGC)

Fonds Fidelity Potentiel mondial - Série FNB (FCGS ($ CA)/FCGS.U ($ US))

Les gestionnaires de portefeuille Mark Schmehl, Daniel Dupont et Hugo Lavallée sont collectivement responsables, par l'intermédiaire des fonds qu'ils gèrent, de 43,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 30 avril 2023). Comptant plus de 72 ans d'expérience combinée dans le secteur, notamment en tant qu'analystes couvrant un large éventail de secteurs et en tant que gestionnaires de portefeuille ayant une philosophie de placement unique, MM. Lavallée, Dupont et Schmehl ont constamment cherché à maintenir la confiance des conseillers en placements et des investisseurs sur de nombreux cycles de marché en leur offrant un rendement à long terme et en les aidant à atteindre leurs objectifs (voir le tableau et la divulgation).

Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada - Croissance d'un placement de 10 000 $ depuis la création, série F



*Contrairement aux titres de séries de fonds communs de placement traditionnels, les titres de série FNB se négocient sur des bourses de valeurs. La perturbation ou l'interruption de négociation des titres de série FNB sur une bourse de valeurs ou un marché sur lequel les titres de série FNB d'un fonds se négocient pourrait toucher le cours de ces titres de série FNB. Par conséquent, la perturbation ou l'interruption de négociation est susceptible de causer un écart de rendement entre les titres de série FNB et les titres de séries de fonds communs de placement traditionnels, parce que les titres de série FNB pourraient se négocier sur le marché à une valeur inférieure ou supérieure à la valeur liquidative par part. Rien ne garantit que le cours des titres de série FNB se comportera de manière similaire à la valeur liquidative par part. Le cours des titres de série FNB fluctuera en fonction des variations de la valeur liquidative d'un fonds, ainsi que de l'offre et de la demande sur la bourse de valeurs ou le marché sur lequel les titres de série FNB se négocient. Ainsi, la performance entre les titres de série FNB et les titres de séries de fonds communs de placement traditionnels d'un fonds pourrait différer. De plus, d'autres facteurs pourraient contribuer à un écart de rendement entre les titres de série FNB et les titres de séries de fonds communs de placement traditionnels, comme les commissions de courtage et la TVH.



Source : Fidelity Investments Canada s.r.i. Indice de référence : indice plafonné S&P/TSX 60 à 70 % et indice S&P 500 à 30 %. * Les rendements du 10 octobre 2000 (date de création; Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada) au 30 avril 2023 sont ceux de la série F, après déduction des frais. Ce graphique sert à illustrer les effets de la croissance composée et non à refléter les valeurs futures du fonds ou le rendement d'un placement dans n'importe quel fonds. Les titres de série F ne sont offerts qu'aux épargnants admissibles à souscrire à cette série. Il incombe à votre conseiller de : i) décider si vous êtes admissible à souscrire et à continuer de détenir des titres de cette série; et ii) confirmer si vous devez signer l'entente de courtier de Fidelity Investments relativement à la série F. Votre courtier peut également exiger d'autres frais. Le rendement des autres séries variera considérablement en fonction des frais et des dépenses. Les rendements sont en dollars canadiens. Le rendement passé n'est pas une garantie des résultats futurs.

« La gestion active fait partie de notre ADN. Depuis les débuts de Fidelity, la gestion de portefeuille professionnelle appuyée par des recherches fondamentales de classe mondiale a été le fondement de notre proposition de valeur. C'est de cette façon que nous aidons les conseillers en placements et les investisseurs à garder une longueur d'avance », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing chez Fidelity. « Fidelity est heureuse de tirer parti de cette expertise et de l'étendre au secteur des FNB afin de soutenir les conseillers en placement et les investisseurs qui recherchent des produits alliant la souplesse d'une structure de FNB et le solide potentiel de rendement à long terme d'une gestion active. »

Fonds Fidelity Canada Plus - Croissance d'un placement de 10 000 $ depuis la création, série F



**Contrairement aux titres de séries de fonds communs de placement traditionnels, les titres de série FNB se négocient sur des bourses de valeurs. La perturbation ou l'interruption de négociation des titres de série FNB sur une bourse de valeurs ou un marché sur lequel les titres de série FNB d'un fonds se négocient pourrait toucher le cours de ces titres de série FNB. Par conséquent, la perturbation ou l'interruption de négociation est susceptible de causer un écart de rendement entre les titres de série FNB et les titres de séries de fonds communs de placement traditionnels, parce que les titres de série FNB pourraient se négocier sur le marché à une valeur inférieure ou supérieure à la valeur liquidative par part. Rien ne garantit que le cours des titres de série FNB se comporte de manière similaire à la valeur liquidative par part. Le cours des titres de série FNB fluctuera en fonction des variations de la valeur liquidative d'un fonds, ainsi que de l'offre et de la demande sur la bourse de valeurs ou le marché sur lequel les titres de série FNB se négocient. Ainsi, la performance entre les titres de série FNB et les titres de séries de fonds communs de placement traditionnels d'un fonds pourrait différer. De plus, d'autres facteurs pourraient contribuer à un écart de rendement entre les titres de série FNB et les titres de séries de fonds communs de placement traditionnels, comme les commissions de courtage et la TVH.



Source : Fidelity Investments Canada s.r.i. Indice de référence : indice composé plafonné S&P/TSX à 70 % et indice S&P 500 à 30 %. * Les rendements du 7 janvier 2008 (date de création; Fonds Fidelity Canada Plus) au 30 avril 2023 sont ceux de la série F, après déduction des frais. Ce graphique sert à illustrer les effets de la croissance composée et non à refléter les valeurs futures du fonds ou le rendement d'un placement dans n'importe quel fonds. Les titres de série F ne sont offerts qu'aux épargnants admissibles à souscrire à cette série. Il incombe à votre conseiller de : i) décider si vous êtes admissible à souscrire et à continuer de détenir des titres de cette série; et ii) confirmer si vous devez signer l'entente de courtier de Fidelity Investments relativement à la série F. Votre courtier peut également exiger d'autres frais. Le rendement des autres séries variera considérablement en fonction des frais et des dépenses. Les rendements sont en dollars canadiens. Le rendement passé n'est pas une garantie des résultats futurs.

Ces séries FNB à gestion active s'appuient sur des fonds communs de placement sous-jacents qui ont fait leurs preuves et qui tirent parti des ressources mondiales de Fidelity en matière de recherche fondamentale ascendante. Ils offriront aux conseillers en placement et aux investisseurs canadiens un accès aux stratégies de gestion active de gestionnaires de portefeuille chevronnés comme MM. Dupont, Schmehl et Lavallée et de gestionnaires de portefeuille émergents comme MM. Gordon et Maludzinski.

La gamme de FNB de Fidelity comprend également les FNB Fidelity Simplifié (FBAL, FCNS, FEQT, FGRO).

Gestionnaires de portefeuille

Mark Schmehl

Mark Schmehl possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur et s'est joint à Fidelity en 1999. Il est titulaire d'un B.A.A. de l'Université Wilfrid Laurier et d'une M.B.A. de l'Université Columbia. Il détient également le titre d'analyste financier agréé (CFA). Il est actuellement gestionnaire du Fonds Fidelity Expansion Canada, du Fonds Fidelity Situations spéciales et de la Catégorie Fidelity Innovations mondialesMC.

Découvrez comment M. Schmehl aborde les marchés avec prudence et optimisme en 2023 (balado en anglais)

Daniel Dupont

M. Dupont gère le Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada, le Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes et le Mandat privé Fidelity Valeur concentrée. Il est également cogestionnaire, avec Joel Tillinghast et Kyle Weaver, du Fonds Fidelity Étoile du NordMD et du Fonds Fidelity Étoile du NordMD - Équilibre. Il gère également les sous-portefeuilles d'actions du Fonds Fidelity Revenu mensuel et du Fonds Fidelity Répartition de revenu.

M. Dupont détient un B. Com. avec distinction en économie et en finance de l'Université McGill et s'est joint à Fidelity en 2001 à titre d'analyste en recherche. En 2003, il s'est vu confier la responsabilité additionnelle de l'industrie aurifère canadienne ainsi que la gestion du Fidelity Select Gold Portfolio, offert aux investisseurs américains. De 2005 à 2008, il a assuré le suivi des banques canadiennes et il est devenu gestionnaire de portefeuille adjoint en 2007.

Le gestionnaire de portefeuille Daniel Dupont vous fait découvrir les dernières tendances des placements axés sur la valeur

Hugo Lavallée

Hugo Lavallée gère le Fonds Fidelity Leadership climatiqueMC, le Fonds Fidelity Potentiel Canada, le Fonds Fidelity Canada Plus et le sous-portefeuille d'actions du Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens. M. Lavallée a obtenu un baccalauréat en commerce spécialisé en économie et finances avec la mention très honorable de l'Université McGill en 2002.

Découvrez le style de placement anticonformiste de M. Lavallée

Connor Gordon

Connor Gordon est gestionnaire de portefeuille du Fonds Fidelity Potentiel mondial et de la Fiducie institutionnelle Fidelity Potentiel Petite Capitalisation mondiale. M. Gordon est titulaire d'un B.A. en économie et en finances de l'Université Wilfrid Laurier. Il s'est joint à Fidelity en 2009 en tant qu'analyste en recherche au sein de l'équipe de recherche sur les actions canadiennes. Il gère également ces composantes pour le Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada. De 2013 à 2019, il a occupé le rôle d'analyste généraliste. Il était alors responsable d'effectuer des recherches parmi tous les secteurs et les régions, en se concentrant tout particulièrement sur les titres à petite et moyenne capitalisation.

Écoutez M. Gordon et M. Maludzinski discuter des avantages d'une exposition aux titres mondiaux à petite capitalisation (balado en anglais)

Chris Maludzinski

Chris Maludzinski est gestionnaire de portefeuille du Fonds Fidelity Potentiel mondial et de la Fiducie institutionnelle Fidelity Potentiel Petite Capitalisation mondiale. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce spécialisé en finance de l'Université de la Colombie-Britannique. Il s'est joint à Fidelity en 2008 à titre d'analyste en recherche au sein de l'équipe de recherche sur les actions canadiennes. Récemment, il s'est vu confier la gestion des placements des secteurs de l'immobilier et des assurances pour le Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources de classe mondiale et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 202 milliards de dollars pour nos clients (au 16 mai 2023), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu, de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable et de fonds communs de placement non traditionnels, ainsi qu'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en valeurs mobilières, les banques et les compagnies d'assurance.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Un FNB est un fonds d'investissement qui se négocie sur une bourse de valeurs comme des titres individuels. La série FNB est une catégorie de titres offerte par un fonds commun de placement traditionnel dont le placement est prévu aux termes d'un prospectus simplifié et d'un aperçu du FNB. Toutefois, contrairement aux titres de séries de fonds communs de placement traditionnels, les titres de série FNB sont cotés sur une bourse de valeurs au même titre qu'un FNB. Les titres de séries de fonds communs de placement traditionnels sont achetés et vendus par l'intermédiaire de courtiers inscrits. En règle générale, seuls les courtiers autorisés ou les courtiers désignés peuvent souscrire ou acheter les séries FNB directement auprès d'un fonds commun de placement. Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des titres de série FNB sur une bourse de valeurs par l'intermédiaire de courtiers inscrits dans leur province ou territoire de résidence.

