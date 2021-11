TORONTO, le 2 nov. 2021 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i., l'une des principales sociétés de gestion des placements au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle apportait des améliorations à certains fonds et programmes.

Réductions des frais

Vers le 12 novembre 2021, les frais d'administration d'un bon nombre de catégories seront réduits. Les réductions des frais d'administration seront appliquées comme suit :

La médiane des catégories de fonds

communs de placement1 Frais d'administration

actuels

(points de base) Nouveaux frais

d'administration

(points de base)

B/ S5/ S8 F/ F5/ F8 B/ S5/ S8 F/ F5/ F8 Équilibrés canadiens 19,5 15 18,5 14,5 Actions canadiennes 22,5 17,5 20 15 Actions mondiales et internationales 30 25 24 19 Équilibrés mondiaux 20,5 20 20,5 19,5 Actions sectorielles 30 25 24 19 Fonds spécialisés 30 24 24 19 Actions américaines 27,5 22,5 22,5 17,5

1 La médiane des frais de catégories de fonds communs de placement correspond au point médian parmi les frais de tous les Fonds Fidelity de la catégorie faisant l'objet de la réduction. Les fonds pourraient avoir des frais d'administration inférieurs ou supérieurs à la médiane. Les frais d'administration réels de chaque fonds seront disponibles sur www.fidelity.ca et dans le prospectus simplifié dont le dépôt est prévu le 12 novembre 2021 ou vers cette date.

« Ces réductions de frais d'administration permettront aux investisseurs dans nos fonds de garder plus d'argent dans leurs poches », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits, Fidelity Investments Canada s.r.i.

Modifications au Programme Privilège de Fidelity (PPF)

Vers le 12 novembre 2021, la réduction des frais de gestion et de conseils combinés, et des frais d'administration fixes (avant la taxe de vente) dont les investisseurs bénéficient grâce aux séries à prix réduit sera offerte sous la forme de distributions (fonds de fiducie) et de remises sur les frais (catégorie de société) (collectivement désignés « remises sur les frais »).

Le passage à un modèle de remises sur les frais assurera une plus grande transparence et une meilleure expérience aux investisseurs tout en réduisant la paperasse. Les investisseurs n'ont aucune mesure à prendre en lien avec cette modification. Toutes les autres caractéristiques du PPF seront maintenues. De plus, afin d'offrir aux clients une flexibilité de gestion des liquidités accrue tout en leur permettant de profiter des avantages du nouveau PPF, Fidelity étendra le PPF aux séries assorties de Versements fiscalement optimisés de FidelityMC à 8 %.

Frais de souscription différés



Suite à la décision des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (dont la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario) de bannir les frais de souscription différés (FSD) pour tous les fonds communs de placement du Canada à partir du 1er juin 2022, Fidelity n'offrira plus les séries à FSD, y compris les options à frais de souscription réduits et frais de souscription réduits 2, après la fermeture des bureaux le 31 mai 2022. Conformément aux règlements, les ventes effectuées avant le 1er juin 2022, seront assujetties aux barèmes des FSD en vigueur.

Changements de la classification du risque

Vers le 12 novembre 2021, les classifications du risque suivantes seront modifiées :

Fonds Classification

actuelle du

risque Nouvelle

classification du

risque Portefeuille Fidelity PassageMD 2035 Moyen Faible à moyen Fonds Fidelity Répartition du revenu Faible à moyen Faible Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes Moyen Élevé

Ces changements à la classification du risque s'inscrivent dans le cadre de notre évaluation régulière de la gamme de produits.

Pour plus de renseignements sur les fonds communs de placement de Fidelity, visitez www.fidelity.ca.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 204 milliards de dollars pour nos clients (au 27 octobre 2021), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation et des fondations.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de FNB en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB, qui contient de l'information détaillée sur les placements, avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

