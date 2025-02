Fiasco de SAAQ-clic : la VG confirme les craintes du SFPQ

QUÉBEC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Le rapport de la Vérificatrice générale du Québec (VGQ), madame Guylaine Leclerc, déposée ce matin, confirme ce qui était déjà une évidence pour le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) : les ratés de SAAQ-clic étaient prévisibles. Selon le rapport dévastateur, le virage numérique a non seulement couté une fortune, plus 1,1 milliard de dollars, mais a en plus créé un chaos dont les effets se font encore sentir. Le SFPQ représente plus de 2 000 personnes à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) dont plusieurs avaient alerté leurs gestionnaires des risques liés à l'implantation d'un nouveau système sans rodage suffisant. « Nos membres avaient informé leurs supérieurs plusieurs semaines avant le lancement qu'ils allaient frapper un mur. Ils nous ont rapporté des bogues et l'absence de tests suffisant dans le système. Nos membres nous disaient qu'ils auraient dû conserver l'ancien système au lieu de basculer d'un seul coup sur le nouveau comme le mentionne la Vérificatrice générale dans son rapport », indique monsieur Christian Daigle, président général du SFPQ.

Dans son rapport déposé aujourd'hui, madame Leclerc constate que, depuis l'instauration de SAAQ-clic, les usagers de la route passent plus de temps au comptoir dans les points de service de la SAAQ et utilisent moins les services en ligne qu'avant. « Le virage numérique est un fiasco sur toute la ligne et l'achalandage monstre, qui a suivi la mise en place du nouveau système dans les centres de services, pèse lourd sur le personnel qui font les frais des dérapages. Quand ça ne fonctionne pas en ligne, les citoyens jettent leur mécontentement sur nos membres dans les centres de services. Cette transition ratée vers les services en ligne et la présence toujours aussi grande dans les services au comptoir nous démontre aussi les limites de la déshumanisation des services publics. On ne peut pas tout faire en ligne et espérons que le gouvernement tirera des leçons avant de poursuivre le tout au numérique », affirme monsieur Daigle.

La Vérificatrice lève aussi le voile sur le manque de transparence de la Direction des ressources informationnelles à la SAAQ qui n'avait pas informé le conseil d'administration de la SAAQ et le gouvernement des problématiques. « Cela démontre que les ministres titulaires des dossiers doivent être à l'affut et questionner davantage tout changement qui impacte les services aux citoyennes et citoyens. L'absence d'une vraie responsabilité politique comme on l'a vécue dans le fiasco de SAAQ-clic pourrait bien se répéter avec Mobilité Infra Québec ou Santé Québec. Le blâme pourra toujours être rejeté sur les administrateurs plutôt que sur les politiciens », a conclu monsieur Daigle.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 44 000 membres à travers le Québec, dont quelques 33 000 sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 29 000 employé.e.s de bureau et technicien.ne.s et environ 4 000 ouvrier.ère.s travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 11 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

