Feux extérieurs et intérieurs au bois : Longueuil appliquera les recommandations de l'OPPL

LONGUEUIL, QC, le 20 juin 2023 /CNW/ - À la suite du dépôt du rapport sur la question des feux intérieurs et extérieurs au bois par l'Office de participation publique de Longueuil (OPPL) le 19 juin, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, s'engage formellement à respecter et à travailler à mettre en œuvre les recommandations qui en découlent.

« La population a parlé. Le rapport de l'OPPL ayant maintenant été déposé dans le dossier des feux, j'annonce que j'ai donné le mandat au directeur général de la Ville de mettre en œuvre l'ensemble de ses recommandations, notamment par le dépôt de projets de modification de règlements municipaux, qui devront par la suite être adoptés par les membres du conseil de ville », a annoncé Mme Fournier.

« Encore une fois, notre équipe respecte ses engagements. Fidèlement à ce que nous avions annoncé en campagne électorale, dès décembre 2021, nous avons suspendu le règlement interdisant les feux extérieurs au bois dans les arrondissements de Saint-Hubert et de Greenfield Park, le temps qu'une consultation publique indépendante de l'OPPL se tienne sur le sujet. Aujourd'hui, au terme de sa démarche, l'Office recommande au conseil municipal de maintenir l'autorisation des feux extérieurs au bois dans ces deux arrondissements, tout en resserrant les règles entourant l'utilisation des feux au bois, intérieurs comme extérieurs. Nous nous étions engagés à respecter intégralement les recommandations du rapport de l'OPPL, et c'est ce que nous ferons », a rappelé la mairesse.

« La démarche participative menée par l'OPPL au cours des derniers mois a donné lieu à de riches échanges entre les groupes et individus y ayant pris part. Je remercie toutes les personnes qui se sont exprimées au cours de cette démarche qui démontre l'importance de la participation publique au sein de nos institutions démocratiques. Je remercie également toute l'équipe de l'OPPL pour sa rigueur, sans oublier les équipes de la Ville qui ont alimenté les travaux au cours des derniers mois, et ce, avec le dévouement qu'on leur connaît », a-t-elle poursuivi.

« La Ville communiquera de manière proactive les changements qui toucheront les citoyennes et les citoyens au fur et à mesure de leur implantation au cours des prochains mois. Parmi ses recommandations, l'OPPL identifie la communication auprès du public comme l'une des clés du succès du nouvel encadrement à venir pour les feux intérieurs et extérieurs au bois. De plus, le rapport souligne le manque de données statistiques et scientifiques sur cette question, notamment par rapport à la qualité de l'air, et pousse la Ville à accroître sa collecte de données en la matière. Nous sommes totalement en accord avec ces constats. Cette question fera partie du mandat du scientifique en chef de la Ville de Longueuil, nouveau poste dont la création constituait un autre de mes engagements phares », a conclu Catherine Fournier.

Rappelons que l'Office de participation publique de Longueuil a été officiellement créé en juin 2022 par l'Assemblée nationale du Québec en l'enchâssant dans la Charte de la Ville de Longueuil. Son indépendance est prévue par la Loi. L'Office reçoit ses mandats du conseil de ville ou du comité exécutif et a un pouvoir de recommandation. Le présent mandat a été donné en novembre 2022 par le conseil de ville.

Source : CABINET DE LA MAIRESSE

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Renseignements: Ville de Longueuil, Camille Desrosiers-Laferrière, attachée de presse, 514 653-3786