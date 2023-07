Feux de forêt : la FCEI salue l'initiative du gouvernement du Québec pour aider les PME directement affectées

MONTRÉAL, le 5 juill. 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) accueille positivement les mesures d'appui de 50 M$ aux entreprises touchées par les feux de forêt, annoncées aujourd'hui par le ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete. Elle en avait fait la demande via une lettre adressée au ministre de l'Économie la semaine passée. Les prêts, administrés par les MRC et Investissement Québec, permettront de venir en soutien aux entreprises touchées ayant, sur une période de quatre semaines consécutives, un manque de liquidités causé par une impossibilité de livrer plus de 50 % des produits (biens ou services) ou par un problème d'approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou services) représentant plus de 50 % des approvisionnements de l'entreprise.

« Nous saluons la création de ces prêts d'urgence du gouvernement du Québec pour venir en aide aux PME affectées par les feux de forêt, ainsi que les mesures d'aide annoncées hier concernant les entreprises sylvicoles. La situation actuelle est délicate pour de nombreuses PME qui subissent des pertes financières majeures. Les prêts accordés aux entreprises offriront des liquidités pouvant sauver la mise pour plusieurs d'entre elles et leur permettre de faire face à ce défi considérable. Ces deux prêts étalés sur trois ans suivent le modèle de ceux octroyés pendant la pandémie. Par son action, le gouvernement démontre qu'il est proactif et qu'il se soucie des PME en région. », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

En effet, le contexte actuel est inquiétant pour les PME du Québec. De nombreux territoires de la province sont confrontés à des incendies forestiers d'une intensité exceptionnelle. Ces feux, qui sévissent principalement dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, ont engendré la destruction de vastes étendues de terre ainsi que des infrastructures vitales au bon fonctionnement de nombreuses entreprises. Dans ces conditions, la FCEI s'inquiète des répercussions néfastes sur les PME qui exercent leurs activités dans les zones sinistrées et/ou dépendent de celles-ci.

L'annonce faite aujourd'hui par le ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete, va dans la bonne direction. Effectivement, les incendies, mais aussi les actions gouvernementales déployées en matière de sécurité et de protection des populations - à juste titre -, ont de lourds impacts économiques sur les PME. Certains entrepreneurs ont été contraints d'interrompre ou de réduire leurs activités, de mettre à pied leurs employés, etc. Les secteurs de l'industrie forestière, manufacturière, minière, touristique et agricole sont particulièrement touchés et font face à des perspectives préoccupantes en raison de l'augmentation du risque d'incendies pendant la saison estivale.

« Nous saluons l'annonce d'aujourd'hui, mais nous restons inquiets de l'impact que ces prêts d'urgence auront sur l'endettement total des PME touchées. Nous suivrons la situation de près et nous continuerons de sensibiliser le gouvernement du Québec pour adapter ces nouveaux programmes d'aide afin d'y ajouter un volet prêt-pardon », conclut François Vincent.

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

