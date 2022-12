Feuille de route en finance durable du Québec : le gouvernement engagé dans la transition vers une économie verte

QUÉBEC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - En marge de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (COP15), le ministre des Finances, M. Eric Girard, a confirmé en son nom et en celui du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, le lancement de la feuille de route en finance durable du Québec. Coordonnée par Finance Montréal, cette initiative témoigne du leadership du Québec en matière environnementale et de sa volonté de bâtir une économie plus verte.

La mise en place de cette feuille de route a pour but de doter le Québec des outils répondant le mieux aux défis environnementaux qui entraînent des risques pour les marchés financiers et les entreprises.

La première étape consistera à recenser les meilleures pratiques et initiatives en finance durable au Québec, au Canada et dans le monde afin de dégager les actions prioritaires à mener. Les recommandations découlant de cet état de situation permettront de clarifier les orientations, l'échéancier et les rôles des partenaires.

Cette initiative sera financée conjointement par le gouvernement du Québec et de nombreux acteurs du secteur financier québécois. Un montant de 2 millions de dollars sur trois ans a été octroyé à Finance Montréal pour l'aider à déployer son leadership en matière de finance durable.

Citations :

« La mobilisation de l'industrie et le travail de Finance Montréal contribuent à faire du Québec un chef de file en matière de finance durable. Cette feuille de route sera un outil précieux qui nous permettra d'atteindre notre objectif de faire du Québec un pôle d'excellence et d'innovation en finance durable en Amérique du Nord d'ici 2030. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

« La lutte contre les changements climatiques et les nombreux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés interpellent toutes les sphères de la société et de l'économie et du Québec. Je suis heureux de voir le secteur financier se doter d'un outil comme la feuille de route en finance durable, qui contribuera à l'atteinte des objectifs du gouvernement inscrits dans le Plan pour une économie verte 2030. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« L'élaboration d'une feuille de route en finance durable est une étape clé qui permettra de canaliser les efforts du secteur financier québécois dans la transition vers une économie plus durable, résiliente et inclusive. Finance Montréal est fière de se voir attribuer ce mandat d'envergure. Nous remercions le gouvernement du Québec pour sa confiance en notre expertise dans ce domaine et en la capacité de mobilisation de nos membres et partenaires. »

Jacques Deforges, directeur général de Finance Montréal

