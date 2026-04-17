Crue printanière - Niveaux d'eau en hausse : Laval renforce ses mesures préventives

LAVAL, QC, le 17 avril 2026 /CNW/ - Laval passe en mode intervention en réponse à la montée rapide du niveau d'eau. Le seuil d'inondations mineures est atteint. La situation demeure sous contrôle alors que le scénario s'annonce à la hausse pour les prochains jours.

Précisément, sur le terrain, les équipes des travaux publics ont sécurisé 1,2 km de digue le long des berges de l'île de Laval. L'installation se poursuit dans le secteur de la rue Riviera, à Fabreville-Sainte-Rose (secteur 5). Ce matin, d'autres travaux d'installation ont débuté dans cette même zone ainsi que dans Chomedey (secteur 3). Les travaux se poursuivent pour l'installation de mesures de protection, et les inspections préventives du Service de sécurité incendie (SSIL) se poursuivent. La surveillance des talus, qui est constante, ne révèle pas d'anomalies.

Soutien à la population

Depuis les 24 dernières heures, une hausse a été remarquée à la ligne téléphonique 311. À ce jour, une vingtaine de requêtes ont été effectuées, et il s'agit en majeure partie de questions sur la préparation à la crue.

Les citoyens et citoyennes de Laval qui habitent en zone inondable doivent suivre les consignes de sécurité disponibles à laval.ca/inondations. Soulignons qu'ils partagent avec la Ville la responsabilité d'assurer leur sécurité et celle de leurs biens.

Il est primordial que les Lavalloises et Lavallois s'inscrivent aux alertes de la Ville et mettent à jour leurs coordonnées à laval.ca/abonnement afin d'être rapidement informés en cas d'avis importants. Pour toute situation d'urgence qui menace la sécurité ou la santé, la population doit communiquer directement avec le 911.

Renseignements additionnels

Pour revoir l'état de situation du 15 avril 2026: Situation maîtrisée à Laval malgré la montée des eaux

Le gouvernement du Québec offre une aide financière aux particuliers, pour la mise en place de mesures préventives temporaires contre les inondations: Programme général d'assistance financière lors de sinistres du

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SOURCE Ville de Laval

Sources : Nesrine Saci, Service des communications et du marketing, Conseillère aux affaires publiques, 450 680-2343, [email protected]; Gabrielle Brais-Harvey, Cabinet du maire, Directrice des communications, 438 862-6662, [email protected]