Fête nationale : La population montréalaise invitée à participer à un défilé inversé

MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Un soutien financier de 105 000 $ a été accordé au comité de la Fête nationale de la St-Jean inc. par le comité exécutif, ce matin, afin de lui permettre d'assurer la tenue d'activités sur le territoire de la métropole dans le cadre des célébrations de la Fête nationale 2021.

Grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et à l'apport des autres partenaires publics, cet événement innove pour retrouver la population, tout en respectant les consignes sanitaires. Du 20 au 24 juin, les Montréalaises et les Montréalais pourront notamment participer à un défilé inversé, en découvrant un parcours composé de cinq grandes installations artistiques dans le Quartier des spectacles (QDS).

Aussi, une exposition à ciel ouvert portant sur l'histoire de la Fête nationale du Québec à Montréal est organisée en partenariat avec la Société de développement de la rue Saint-Denis et les archives nationales/BAnQ.

« Nous sommes fiers de contribuer à l'implantation d'une nouvelle formule qui permettra à la population montréalaise de retrouver les célébrations de la Fête nationale dans le centre-ville grâce au défilé inversé et à une exposition. Bien sûr, nous souhaitons aussi ramener le Grand spectacle de la Fête nationale dans la métropole dès l'an prochain, car il joue un rôle important dans la valorisation de la langue française à Montréal en mettant en scène les plus grandes vedettes de la chanson québécoise et les artistes les plus prometteurs de la relève », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La Fête nationale du Québec à Montréal vise à donner à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de Montréal la fierté de vivre dans une ville francophone, inclusive, et ouverte sur le monde. Elle contribue aussi à positionner et renforcer la position de Montréal comme ville des festivals et à améliorer la qualité de vie de la population.

