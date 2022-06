Fête nationale : Andrés Fontecilla honore six groupes et personnalités pour leur engagement

MONTRÉAL, le 24 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, a remis six médailles de l'Assemblée nationale dans le cadre de la Fête nationale du Québec pour souligner la contribution exceptionnelle de groupes et de personnalités publiques issues de l'immigration fortement engagées dans leurs communautés et dans la société québécoise.

« Je suis très fier d'honorer aujourd'hui, ici dans ma circonscription, ces six récipiendaires qui ont marqué de leur sceau, d'une manière ou d'une autre, le Québec dans lequel nous vivons. À l'occasion de la Fête nationale du Québec, je dis oui à l'avenir d'un Québec inclusif et juste qui reconnaît l'apport inestimable de la richesse de l'immigration », a déclaré le député.

Les récipiendaires sont :

L' Association des Locataires de Villeray (ALV) qui célèbre son 45 e anniversaire, récompensé pour son travail perpétuel de défense des droits des locataires frappés de plein fouet par la crise du logement ;

Médecins du Monde pour leur grande défense de l'accès à la santé pour les personnes à statut migratoire précaire et en situation de vulnérabilité ;

Le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) pour leur travail en matière de défense des droits et de la dignité des immigrants et des immigrantes ;

Brique par Brique (BxB) pour son combat pour la construction d'infrastructures pour le changement social en rassemblant des personnes diverses autour d'espaces communautaires et de logement ;

Caroline Dawson pour son partage inspirant du parcours d'intégration de sa famille à la société québécoise notamment à travers l'écriture de son roman Là où je me terre ;

Frantz Voltaire pour l'ensemble de son œuvre avec la portée du Centre International de Documentation et d'Information Haïtienne, Caribéenne et Afro-canadienne.

« C'est avec modestie que l'Association des locataires de Villeray reçoit cette reconnaissance pour son travail effectué au sein du quartier Villeray depuis les 45 dernières années. L'effritement accéléré du parc de logement locatif auquel nous assistons et qui frappe de plein fouet de plus en plus de locataires ne peut que démontrer la nécessité de la poursuite de l'intervention au quotidien des organismes de défense collective des droits », souligne Mme Wassyla Hadjabi, présidente de l'Association des Locataires de Villeray.

« Nous n'attendions pas de reconnaissance de la part de l'Assemblée nationale mais le fait de savoir que notre travail de terrain depuis toutes ces années pour les travailleurs et travailleuses est salué, notre lutte pour améliorer leurs conditions de travail et faire avancer la justice sociale et économique au Québec, c'est tout un honneur aujourd'hui », a déclaré M. Eric Shragge, Président du conseil d'administration du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants.

« La Fête nationale fait partie intégrante de l'histoire du Québec, et par cette date revêt toute l'importance de transmettre une vision qui offrira à l'ensemble de la population québécoise un désir de se reconnaitre », a ajouté M. Frantz Voltaire.

« Je me sens honorée de recevoir cette médaille de l'Assemblée nationale, symboliquement, en ce jour de Fête nationale. Cela dit, cette reconnaissance me semble venir avec une exigence collective. Nous, Québécois et Québécoises nés ici ou pas, devons continuer avec acharnement et détermination, à dénoncer le racisme systémique et les inégalités qu'il met en place. Mais elle envoie aussi un message fort aux autres, à ceux et celles qui subissent les discriminations systémiques et le racisme, tout en cherchant une place au Québec. À ces femmes et ces hommes je leur dis, bienvenue. Je leur dis merci de nous avoir choisi. Vous êtes chez vous, ici », a déclaré Mme Caroline Dawson.

« Nous continuerons à nous battre pour créer des logements sociaux pour nos communautés, ici, à Parc-Extension et cette médaille est le fruit d'un travail collectif, d'une équipe motivée avec une énergie inébranlable pour soutenir la communauté en cherchant des solutions concrètes et durables », a déclaré M. Abhuani, Directeur et fondateur de Brique par Brique.

« Médecins du Monde est honoré de recevoir cette reconnaissance de l'Assemblée nationale après maintes années de plaidoyer auprès de différents gouvernements. L'adoption du projet de loi 83 est l'aboutissement d'une mobilisation sans précédent de nombreux partenaires et bénévoles en faveur du droit à la santé des enfants et des personnes migrantes à statut précaire », souligne le Dr David-Martin Milot, président de Médecins du Monde Canada.

