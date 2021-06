Festivals et événements touristiques, saison printemps-été 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Carrefour international de théâtre

QUÉBEC, le 25 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'une aide financière de plus de 805 000 $ au Carrefour international de théâtre, qui se déroule à Québec jusqu'au 25 juillet. La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en font l'annonce aujourd'hui.

Après une année de pause forcée par la pandémie, le Carrefour international de théâtre est de retour pour une 21e édition. Sa programmation, repensée en respect des consignes sanitaires, se compose de spectacles tenus à l'extérieur, d'un volet international présenté en ligne et du grand spectacle déambulatoire exceptionnel Où tu vas quand tu dors en marchant…?, parcours tenu aux abords de la rivière Saint-Charles.

Citations

« Le Carrefour international de théâtre fait partie de ces grands événements qui nous permettent de découvrir des talents d'ici et d'ailleurs. Le mérite en revient pour une grande part aux organisateurs qui en ont fait un moment important dans l'agenda culturel du Québec. Notre gouvernement est fier de se compter parmi les "amis du Carrefour" en accordant un soutien financier à ce grand rendez-vous collectif artistique. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec appuie le Carrefour international de théâtre, qui anime la ville de Québec depuis déjà 21 ans. Grâce à l'initiative des organisateurs, qui ont su adapter leur événement à la situation, le public aura la chance de renouer avec le théâtre d'ici et d'ailleurs, et de dire bonjour aux artistes qui prennent plaisir à se produire. Voilà une occasion unique pour les visiteurs de se divertir et de découvrir, ou redécouvrir, les charmes de la région de la Capitale-Nationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde la somme de 580 424 $ en vertu du programme Soutien à la mission.

Le ministère du Tourisme accorde la somme de 225 000 $ aux organisateurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle accordée aux festivals et aux événements en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Liens connexes

www.quebec.ca

https://www.calq.gouv.qc.ca/

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

https://ca.linkedin.com/company/tourismequebec

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://twitter.com/tourisme_quebec/

Ministère de la Culture et des Communications @MCCQuebec

twitter.com/LeCALQ

facebook.com/LeCALQ/

linkedin.com/company/lecalq/

instagram.com/LeCALQ/

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, Courriel : [email protected]; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2310; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488