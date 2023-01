Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec accorde 250 000 $ au Nitro rallycross Québec - GP3R

QUÉBEC, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 250 000 $ au Nitro rallycross Québec - GP3R, qui se déroulera à Trois-Rivières jusqu'au 22 janvier.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Nitro rallycross Québec - GP3R est un événement unique pendant lequel les amateurs de course encouragent les pilotes de voitures électriques et de véhicules propulsés à l'aide d'énergie renouvelable. Il s'agit d'une belle occasion de mesurer l'adresse de ces concurrents, qui rouleront sur un circuit glacé de 1,5 km.

Citations :

« Je suis heureuse que notre gouvernement participe au succès du Nitro rallycross Québec - GP3R, qui contribue à la notoriété du Québec comme destination touristique et sportive de choix. Cette expérience originale permet aux visiteurs de profiter des joies hivernales de façon dynamique. Voilà l'occasion idéale de passer du bon temps en famille et entre amis ainsi que de découvrir la course motorisée sur glace et les attraits touristiques de la Mauricie tout en bénéficiant de l'accueil chaleureux de ses habitants! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Nitro rallycross Québec - GP3R est un nouvel événement touristique qui fait rayonner la région et participe à son dynamisme économique. Je salue les efforts de l'équipe organisatrice : elle a travaillé très fort à la présentation de cette course d'envergure, qui met en lumière tout le talent de notre industrie événementielle. Je souhaite que les visiteurs de passage en Mauricie profitent de ses attraits touristiques et encouragent ses commerçants. Bienvenue à tous! »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie et du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

