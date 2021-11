Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Marché de Noël de Joliette

QUÉBEC, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 39 764 $ au Marché de Noël de Joliette, qui se déroulera jusqu'au 23 décembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 25 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 14 264 $ en vertu du programme Appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Citations :

« Les marchés de Noël font partie des événements qui enrichissent l'offre touristique du Québec en proposant des destinations gourmandes. Non seulement ils sèment la joie à l'approche du temps des Fêtes, mais ils constituent aussi une excellente occasion de rencontrer nos producteurs et nos artisans, et de découvrir leurs produits. Le Marché de Noël de Joliette est l'endroit idéal pour qui veut dénicher le cadeau parfait pour un proche tout en encourageant les entreprises d'ici, et c'est pourquoi votre gouvernement est fier de l'appuyer. J'invite les visiteurs à parcourir les routes de Lanaudière et ses attraits, à profiter de l'accueil chaleureux de ses citoyens et à s'imprégner de la magie des Fêtes qui s'y est installée. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je me réjouis que votre gouvernement appuie le Marché de Noël de Joliette, qui ajoute un brin de féérie dans la ville pour une quinzième année. Les visiteurs y vivent une expérience unique, dans une atmosphère agréable, où il est possible d'apprécier le savoir-faire des artisans locaux et de déguster des produits du terroir. C'est ce que j'appelle un rapprochement festif et chaleureux entre les producteurs et les consommateurs! J'encourage d'ailleurs ces derniers à visiter le Village des artisans. Ajouter des aliments de chez nous à notre table des Fêtes, c'est favoriser les commerces bioalimentaires de Joliette et des environs; c'est s'offrir un cadeau gustatif tout en posant un acte d'achat d'une grande importance pour les producteurs québécois. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec

