Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Grand Marché de Noël de Québec

QUÉBEC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 21 000 $ au Grand Marché de Noël de Québec, qui se déroulera jusqu'au 31 décembre prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. Par ailleurs, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation avait accordé 450 000 $ sur trois ans pour soutenir l'ensemble de la programmation événementielle du Grand Marché de Québec, dont son marché de Noël. Ce soutien financier permet d'accroître les connaissances alimentaires et les compétences des consommateurs de même que le dialogue avec ceux-ci, en plus de promouvoir et de valoriser les produits bioalimentaires d'ici.

« Tradition bien présente au Québec, les marchés de Noël enrichissent notre offre événementielle hivernale et charment les visiteurs d'ici et d'ailleurs en proposant des expériences où la magie des Fêtes est toujours au rendez-vous. Le gouvernement du Québec est fier de participer au succès du Grand Marché de Noël de Québec. Ce lieu de rencontre privilégié entre nos producteurs, nos créateurs et le public mène à des découvertes tout aussi surprenantes qu'alléchantes. Voilà l'occasion idéale de s'imprégner de l'ambiance des Fêtes et d'allier le plaisir d'offrir à l'achat local, tout en observant les décors féériques de la Vieille Capitale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je me réjouis que notre gouvernement appuie ce marché de Noël, qui ajoute de la féérie au Grand Marché de Québec. Les visiteurs y vivent une expérience unique dans une atmosphère agréable où il est possible de découvrir et d'apprécier le savoir-faire des artisans locaux, et de déguster des produits du terroir. C'est un rapprochement festif et chaleureux entre les producteurs et les consommateurs! Je les invite d'ailleurs à choisir des aliments de chez nous pour leur table des Fêtes. Encourager les commerces de Québec et des environs, c'est s'offrir un cadeau gustatif tout en posant un acte d'achat d'une grande importance pour les producteurs bioalimentaires québécois. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Soutenu fièrement par votre gouvernement, le Grand Marché de Noël de Québec anime, cette année encore, notre Capitale-Nationale en cette période de réjouissances. Il est le lieu parfait pour découvrir une grande variété de produits de chez nous et pour encourager les entreprises locales. J'invite nos citoyens à y faire un tour, à se laisser tenter par les gourmandises et les produits originaux des exposants, et à profiter de l'animation festive qui illumine notre ville. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

