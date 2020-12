Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2020-2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Grand Marché de Noël de Québec

QUÉBEC, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 17 000 $ au Grand Marché de Noël de Québec, qui se déroulera jusqu'au 31 décembre prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour appuyer la réalisation de l'édition 2020 de l'événement, dont les activités demeurent permises dans le contexte des mesures sanitaires en vigueur, la contribution gouvernementale est répartie de la façon suivante : une somme de 17 000 $ est versée par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme, alors qu'un montant de 450 000 $ sur trois ans est accordé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour soutenir l'ensemble de son programme événementiel, dont le marché de Noël.

Citations :

« C'est avec fierté que votre gouvernement soutient le Grand Marché de Noël de Québec, qui s'animera dans une formule revisitée pour le plus grand plaisir des amateurs de produits du terroir québécois. En collaboration avec les artisans et les producteurs de la région, les promoteurs ont su adapter leur offre afin de permettre aux visiteurs de faire leurs emplettes des Fêtes dans une ambiance toujours aussi réjouissante, et ce, de façon tout à fait sécuritaire. Voilà une belle occasion pour la population québécoise de faire l'achat de produits locaux. En plus de dynamiser notre économie, ceux-ci mettent de l'avant le savoir-faire de nos artisans. Profitez bien des marchés de Noël, des endroits merveilleux pour célébrer la magie des Fêtes! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Plus que jamais cette année, j'invite la population québécoise à se rendre dans les marchés de Noël afin de profiter des cadeaux gourmands mettant en valeur les régions du Québec. Offrir des denrées locales représente un geste responsable qui contribue à l'économie régionale. C'est également une excellente façon d'exprimer notre solidarité aux entreprises d'ici qui participent à l'autonomie alimentaire et à la relance économique du Québec. Gâtez-vous et faites plaisir à vos proches tout en prenant part à la prospérité de votre communauté! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Bien que la période des Fêtes sera différente cette année, j'encourage tous nos citoyens à visiter le Grand Marché de Noël de Québec, où l'ambiance chaleureuse et féérique saura nous plonger dans la magie du mois de décembre. C'est aussi l'occasion idéale d'encourager nos nombreux artisans de la Capitale-Nationale, dont les produits nous comblent d'année en année! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

