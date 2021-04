Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2020-2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Concours solistes et petits ensembles

QUÉBEC, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une aide financière de 10 000 $ au 20e Concours solistes et petits ensembles de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 18 avril prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement, très attendu des musiciens, donnera l'occasion à près de 1 500 participants de tout âge et de partout au Québec de se démarquer et de partager leur passion commune.

Le ministère du Tourisme verse une somme de 10 000 $ aux organisateurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. De son côté, le ministère de la Culture et des Communications accorde à la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec un montant de 341 484 $ afin de soutenir sa mission et son plan d'action.

Citations :

« Depuis vingt ans, le Concours solistes et petits ensembles fait partie intégrante de la vie culturelle et événementielle de Victoriaville. C'est donc tout à l'honneur des organisateurs d'avoir adapté cet incontournable à la réalité actuelle et de donner la possibilité aux musiciens d'y participer de façon virtuelle. Ces derniers peuvent également prendre part à des ateliers et à des activités de formation, ce qui favorisera leur progression et leur dépassement. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« La pratique de la musique constitue une formidable occasion de s'ouvrir à la créativité et de vivre une expérience riche en apprentissages. C'est pourquoi les événements comme le Concours solistes et petits ensembles de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec méritent grandement d'être soutenus et encouragés. Ils procurent aux participants, jeunes et moins jeunes, des moments de passion, d'échange et de motivation, en plus de garder bien vivante notre culture. Je tiens à remercier la Fédération, les enseignants et tous les gens qui, par leur engagement, leur apportent leur appui. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

