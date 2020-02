Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2019-2020 - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier au Pentathlon des neiges de Québec

QUÉBEC, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer un appui financier de 177 500 $ au Pentathlon des neiges de Québec, qui a lieu du 22 février au 1er mars prochains sur les plaines d'Abraham.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale suppléant, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du gouvernement du Québec.

Le Pentathlon des neiges, un événement multisport accessible à tous, accueille des sportifs de tous les niveaux venus relever des défis dans cinq disciplines : le vélo, la course à pied, le ski de fond, le patin et la raquette.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde une aide financière de 70 000 $ provenant du Programme d'appui aux actions régionales. À cette contribution s'ajoute un montant de 60 000 $ du ministère du Tourisme issu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Pour sa part, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur verse une somme de 7 500 $ au Pentathlon des neiges par l'entremise du Programme de soutien aux événements sportifs, et un montant de 40 000 $ à la Coupe du monde ITU de triathlon d'hiver, présenté dans le cadre du Pentathlon, grâce au Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Citations :

« Le Pentathlon des neiges est devenu, au fil des ans, une occasion pour les amateurs de la saison hivernale de se rassembler et de partager un moment unique. Ce rendez-vous incontournable fait partie des événements sportifs qui mettent en valeur notre grande région et qui permettent aux participants de pratiquer leur sport préféré, tout en profitant des attraits exceptionnels de la belle ville de Québec. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale suppléant

« Votre gouvernement est fier de s'associer au succès du Pentathlon des neiges de Québec, qui accueille des milliers de passionnés de sports d'hiver venus dépasser leurs limites. Cette expérience contribue à la visibilité et à la vitalité de l'offre touristique de la Capitale-Nationale, une destination de calibre international. J'invite d'ailleurs les visiteurs à profiter de leur séjour pour découvrir les attraits touristiques des environs! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le Pentathlon des neiges propose aux sportifs de tous les niveaux de se dépasser dans un cadre enchanteur. Centré sur le plaisir et la compétition amicale, il donne la possibilité aux amateurs et aux experts de bouger en plein air et d'apprivoiser l'hiver québécois, seul ou en équipe. C'est une excellente façon pour les participants d'intégrer la pratique régulière d'activité physique dans leurs habitudes de vie. Je crois également en l'importance de promouvoir les valeurs positives que sont la persévérance, le respect, la solidarité, le bien-être, la sécurité et l'intégrité. Celles-ci sont indissociables d'une pratique régulière du loisir et du sport. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

