Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie les Fêtes de la Nouvelle-France

QUÉBEC, le 4 août 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, confirment l'attribution de 470 000 $ aux Fêtes de la Nouvelle-France, qui se dérouleront jusqu'au 7 août.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde la somme de 285 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales. De son côté, le ministère de la Culture et des Communications verse 110 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Autres interventions particulières en culture et en communications. Enfin, le ministère du Tourisme leur verse 75 000 $ par le biais du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« En plus de susciter l'intérêt de nos citoyens, les Fêtes de la Nouvelle-France attirent des visiteurs venus des quatre coins du Canada et d'ailleurs dans le monde, enthousiastes de participer à cette immersion dans l'Amérique des 17e et 18e siècles. Cet événement ludique et éducatif permet aux festivaliers de mieux comprendre les fondements de notre culture québécoise et met en lumière les bâtisseurs qui ont fait de la ville de Québec un haut lieu d'influence pour le développement de notre société. Il s'agit d'un moment fort de la saison estivale dans notre belle Capitale-Nationale, notamment grâce aux retombées économiques qui en découlent pour nos entrepreneurs. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les Fêtes de la Nouvelle-France nous font revivre les débuts de la présence française en Amérique. Les nombreuses activités proposées cette année nous rappellent de manière audacieuse et originale la vie d'autrefois. Notre gouvernement est partenaire de cet événement culturel, qui, par son authenticité, nous permet d'en apprendre plus sur notre patrimoine et notre histoire, sur ce qui nous rend fiers d'être Québécois. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les Fêtes de la Nouvelle-France convient petits et grands à s'intéresser à ce qui compose notre identité et notre patrimoine. Chaque année, des milliers de personnes participent à ce rendez-vous, qui bonifie l'offre touristique de la Capitale-Nationale. J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour pour prendre le temps de découvrir notre culture et de s'imprégner de la beauté de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

