Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Vélirium du Mont-Sainte-Anne

QUÉBEC, le 4 août 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, confirment l'attribution de 817 000 $ au Vélirium - Coupe du monde UCI de vélo de montagne Mercedes-Benz, qui se déroulera du 5 au 7 août au Mont-Sainte-Anne.

Le gouvernement du Québec appuie le Vélirium du Mont-Sainte-Anne (Groupe CNW/Cabinet de la ministre du Tourisme)

Le ministère du Tourisme verse 217 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Éducation accorde 450 000 $ en vertu du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux. Enfin, le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une subvention de 150 000 $ par le biais du Programme d'appui aux actions régionales.

Citations :

« C'est avec fierté que le gouvernement du Québec appuie le Vélirium du Mont-Sainte-Anne. Les événements sportifs d'envergure comme celui-ci font rayonner le Québec et ses attraits touristiques sur la scène internationale. Je suis convaincue que la course de cette année, qui réunit des cyclistes de montagne figurant parmi les meilleurs du monde, en mettra plein la vue aux visiteurs! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Nous sommes fiers de soutenir le Vélirium du Mont-Sainte-Anne, un événement haut en couleur qui attire d'année en année bon nombre d'athlètes d'exception et de spectateurs impressionnés par leurs performances éblouissantes. Je souhaite de merveilleux moments à tous les cyclistes, les entraîneurs, les officiels, les accompagnateurs et les bénévoles sur ce site enchanteur. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je me réjouis que notre gouvernement renouvelle son appui au Vélirium du Mont-Sainte-Anne. Ce rassemblement festif, rempli d'action et d'activités, est devenu un incontournable de la Côte-de-Beaupré. J'espère que les visiteurs seront nombreux à y participer et qu'ils profiteront de leur séjour pour découvrir les attraits de notre splendide région! »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn

Secrétariat à la Capitale-Nationale sur les médias sociaux :

Secrétariat Capitale-Nationale | Twitter

Secrétariat à la Capitale-Nationale | LinkedIn

Ministère de l'Éducation sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière, et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615,[email protected], Alice Bergeron, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation, et ministre responsable, de la Condition féminine, Tél. : 418 997-4093, Samuel Lachance, Attaché politique, Bureau de circonscription de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, et adjointe parlementaire de la ministre, de l'Enseignement supérieur, Tél. : 418 827-5115; Renseignements : Meghan Houle, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Cell. : 367 995-5274