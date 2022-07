Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le FestiVoix de Trois-Rivières

QUÉBEC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 510 500 $ au FestiVoix de Trois-Rivières, qui se déroulera jusqu'au 10 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 460 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, la Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie 50 000 $ en vertu du Programme d'aide de diffusion en variétés - volet Événements nationaux et internationaux.

Citations :

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec soutienne le FestiVoix de Trois-Rivières. Avec son programme varié, cet événement comblera petits et grands en proposant des spectacles uniques, contribuant ainsi à la renommée du Québec comme destination estivale de choix. Il offre une vitrine privilégiée aux artistes d'ici tout en faisant briller le savoir-faire des acteurs de l'industrie événementielle. J'invite les festivaliers à y participer ainsi qu'à profiter de leur séjour pour parcourir la Mauricie et y passer de bons moments en famille ou entre amis. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Depuis vingt-neuf ans, le FestiVoix de Trois-Rivières s'est forgé, au fil d'éditions toujours plus impressionnantes, une réputation qui n'est plus à faire dans la région de la Mauricie et dans tout le Québec. Cet événement est un incontournable pour danser et profiter de spectacles uniques dans une ambiance festive et colorée, au cœur des plus beaux sites de Trois-Rivières. Il est important pour notre gouvernement d'investir dans le succès du FestiVoix de Trois-Rivières, qui offre à la population québécoise une occasion exceptionnelle de vibrer au son de la musique d'ici et d'ailleurs et de passer un moment inoubliable. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Au fil des ans, le FestiVoix de Trois-Rivières est devenu un incontournable musical de la Mauricie. C'est avec fierté que notre gouvernement s'associe à son succès. Il génère des retombées économiques importantes pour la région et favorise son rayonnement international en accueillant des artistes de partout. Je souhaite que les visiteurs prolongent leur séjour à Trois-Rivières et qu'ils découvrent son centre-ville, son quartier historique et les abords du fleuve Saint-Laurent. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Liens connexes :

www.quebec.ca

Ministère de la Culture et des Communications

Société de développement des entreprises culturelles

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux :

Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | LinkedIn

Société de développement des entreprises culturelles sur les médias sociaux :

Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected]; Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 581 989-6037; Renseignements : Virginie Rompré, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493, Équipe des relations médias, Ministère de la Cultureet des Communications, Tél. : 418 380-2388