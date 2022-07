Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie l'Exposition agricole de Portneuf

QUÉBEC, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 41 434 $ à l' Exposition agricole de Portneuf , qui se déroulera jusqu'au 17 juillet.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 29 434 $ dans le cadre de son Programme d'appui aux expositions agricoles 2021-2024. De son côté, le ministère du Tourisme verse 12 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Les expositions agricoles sont une occasion ludique de découvrir l'industrie agroalimentaire québécoise, un moteur essentiel de notre économie, et d'éveiller l'intérêt des visiteurs pour les aliments locaux. J'encourage ces derniers à profiter de leur passage à l'Exposition agricole de Portneuf pour prendre le temps d'aller à la rencontre des producteurs et d'en apprendre davantage sur leur rôle et le chemin qu'empruntent les aliments, de la ferme à l'assiette. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Les festivals et événements du Québec contribuent à la vitalité économique de nos régions par leur grande variété. C'est avec fierté que le gouvernement du Québec appuie l'Exposition agricole de Portneuf. Toutes les occasions sont bonnes pour célébrer la force de notre industrie agricole, particulièrement au travers d'initiatives dynamiques comme celle-ci. Je souhaite à tous d'y passer un beau moment! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis heureux que notre gouvernement soutienne l'Exposition agricole de Portneuf. Ce rendez-vous incontournable pour la population de la région attire également de nombreux visiteurs chaque année. Les organisateurs, qui font tout en leur pouvoir pour dynamiser l'économie locale et faire vivre des moments uniques aux participants, peuvent être fiers de leur travail! J'invite les festivaliers qui convergeront vers Portneuf à profiter de leur séjour pour en découvrir ses multiples attraits. »

Vincent Caron, député de Portneuf

