Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe

QUÉBEC, le 28 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, confirment l'attribution de 758 255 $ à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, qui se déroulera jusqu'au 6 août.

Le ministère du Tourisme verse 412 500 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 345 755 $ en vertu du Programme d'appui aux expositions agricoles.

Citations :

« Les expositions comme celle-ci permettent de promouvoir le travail et la créativité des agriculteurs québécois. Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne un événement autant ancré et apprécié dans la région. Pour cette 185e édition, les organisateurs proposent plusieurs activités, telles que des manèges, des spectacles et des concours. Ce rassemblement contribue au rayonnement du Québec et génère des retombées économiques et touristiques importantes pour la Montérégie. J'invite d'ailleurs les visiteurs à y prolonger leur séjour pour profiter pleinement des attraits et de la beauté des paysages, en plus de faire des découvertes gastronomiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Plus que jamais, l'industrie agroalimentaire est au cœur de nos vies. L'Expo agricole de Saint-Hyacinthe est assurément une occasion de nourrir la curiosité des visiteurs envers le savoir-faire des producteurs et d'en apprendre plus sur le parcours des aliments, de la ferme à l'assiette. J'encourage les consommateurs à profiter de cette expérience pour développer leur appétit en vue d'une plus grande autonomie alimentaire au Québec et je salue l'engagement des acteurs du milieu, qui contribuent au succès de cet événement d'année en année. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Je suis ravie que les citoyens renouent enfin avec la formule complète de l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, un événement d'envergure mettant en valeur l'expertise québécoise dans ce domaine. Bravo aux organisateurs! Ils proposent dix jours de divertissement qui plairont aux petits comme aux grands. J'invite toute la population à venir rencontrer nos fiers producteurs. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sur les médias sociaux :

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre, responsable des régions de Lanaudière, et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected]; Alexandra Houde, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, et ministre responsable des régions, du Centre-du-Québec, et de la Chaudière-Appalaches, Tél. : 418 380-2525; Renseignements : Meghan Houle, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 367 995-5274