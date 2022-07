Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie l'événement Surface

QUÉBEC, le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 45 500 $ au spectacle Surface, qui se déroulera jusqu'au 23 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 25 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde la somme de 20 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

Citations :

« Surface est de retour cette année au grand bonheur des amateurs d'art. Je suis ravie que notre gouvernement soutienne cet événement unique, qui met en lumière des artistes locaux et contribue à dynamiser l'offre touristique de la Chaudière-Appalaches. Je tiens à souligner l'engagement des organisateurs, car ils travaillent fort pour nous présenter un spectacle aussi impressionnant. J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour dans la région pour profiter des autres expériences qu'elle propose. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La population est invitée à découvrir le talent d'ici lors des trois soirs de Surface, un événement gratuit et haut en couleur qui animera l'ensemble du quai Paquet de Lévis. Que vous soyez de passage en famille ou entre amis, c'est une belle occasion d'encourager la créativité de nos artistes émergents et d'explorer les nombreux attraits des environs. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

