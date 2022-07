Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie H2O le festival

QUÉBEC, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 81 000 $ à H2O le festival, qui se déroulera jusqu'au 17 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 78 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Éducation accorde 3 000 $ en vertu du Programme de soutien aux événements sportifs.

Citations :

« Notre gouvernement est heureux d'appuyer H2O le festival, qui génère des retombées économiques considérables pour l'industrie touristique locale et régionale. Son programme unique et varié, qui allie musique, course et activités familiales, fera vivre aux visiteurs de beaux moments. Je les invite à prolonger leur séjour en Abitibi-Témiscamingue pour explorer les environs et profiter de tous les attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« J'invite toute la population à participer à H2O le festival, en particulier aux différentes courses. Celles-ci mettent de l'avant l'importance de l'activité physique et des saines habitudes de vie. Bon succès aux organisateurs! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis très fier de voir un événement comme H2O le festival fêter sa 15e édition. Ce rendez-vous annuel est devenu un incontournable pour les gens de la région. Je suis convaincu qu'ils seront très nombreux à prendre part aux différents spectacles et activités. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected]; Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 418 997-4093; Renseignements : Meghan Houle, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 367 995-5274