Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie les Internationaux de tennis junior Banque Nationale

QUÉBEC, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir les Internationaux de tennis junior Banque Nationale, qui se déroulent jusqu'au 4 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 25 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

« La réputation des Internationaux de tennis junior Banque Nationale n'est plus à faire, et c'est avec fébrilité que les amateurs renouent avec cet événement sportif de haut niveau qui réunit les athlètes les plus prometteurs de leur discipline! On le sait, les grands événements contribuent à notre économie et à notre rayonnement de façon exceptionnelle. Je tiens donc à féliciter les organisateurs pour toute l'énergie déployée lors de cette 34e édition. Les Internationaux de tennis junior de Repentigny sont un tremplin incontournable pour la relève, et j'en suis très fier. »

François Legault, premier ministre du Québec et député de L'Assomption

« Le gouvernement du Québec est fier partenaire des Internationaux de tennis junior Banque Nationale. Ce rendez-vous sportif offre une vitre exceptionnelle à la relève du tennis et renforce, depuis plusieurs années, la position du Québec comme terre d'accueil d'événements d'envergure internationale. Je souhaite que les athlètes et les visiteurs profitent de leur passage dans notre belle région de Lanaudière pour sillonner ses routes et découvrir ses merveilleux paysages, l'accueil chaleureux de ses habitants et ses nombreux attraits touristiques! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le prestige des Internationaux de tennis junior Banque Nationale n'est plus à prouver. Cet événement sportif sans égal fait rayonner le tennis québécois sur la scène internationale, et ce, depuis des dizaines d'années. Merci aux organisateurs, aux officiels et aux bénévoles, sans qui les Internationaux ne connaîtraient pas le même succès. Bonne chance à tous les athlètes! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis très heureuse du soutien accordé par notre gouvernement aux Internationaux de tennis junior Banque Nationale, un événement phare pour la circonscription de Repentigny. Chaque année, la planète tennis a les yeux rivés sur cette compétition de haut niveau, qui met aussi à l'honneur la qualité et la chaleur de l'accueil des Repentignois. Félicitations à l'équipe et aux bénévoles pour une organisation sans faille, la même qui fait la réputation des Internationaux depuis toujours! Je souhaite la meilleure des chances aux athlètes du Québec et d'ailleurs. »

Lise Lavallée, députée de Repentigny

